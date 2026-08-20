புலியுடன் செல்பி எடுக்க முயன்ற 5 வயது இந்திய சிறுமிக்கு நேர்ந்த விபரீதம்.. அதன்பின் என்ன நடந்தது?
தாய்லாந்து நாட்டில் புலியுடன் செல்பி எடுக்க முயன்றபோது 5 வயது இந்திய சிறுமிக்கு புலி நகத்தால் லேசான கீறல் ஏற்பட்டது. இதனை சாதாரண காயமாக கருதிவிட்டு இந்தியா திரும்பிய நிலையில், சிறுமிக்கு கடுமையான பாக்டீரியா தொற்று ஏற்பட்டுள்ளது.
காய்ச்சல், வாந்தி, வயிற்று வலி மற்றும் சுவாசக் கோளாறுகளால் பாதிக்கப்பட்டு அவதிப்பட்ட சிறுமி, தீவிர மருத்துவ சிகிச்சைக்கு பிறகு ஆபத்தான கட்டத்தை தாண்டி மீண்டு வந்துள்ளார்.
விலங்குகளின் நகங்கள் அல்லது பற்களால் ஏற்படும் காயங்கள் எவ்வளவு சிறியதாக இருந்தாலும், உடனடியாக சோப்பு மற்றும் தண்ணீரால் சுத்தம் செய்து மருத்துவப் பரிசோதனை மேற்கொள்வது அவசியமாகும் என்று மருத்துவர்கள் எச்சரித்துள்ளனர்.
Edited by Siva