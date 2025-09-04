வியாழன், 4 செப்டம்பர் 2025
Written By Prasanth K
Last Modified: வியாழன், 4 செப்டம்பர் 2025 (15:15 IST)

இந்தியாவால் தேசிய அவசரநிலை.. அதனாலதான் வரி போட்டோம்! - நீதிமன்றத்தில் மன்றாடும் ட்ரம்ப்!

இந்தியா உள்ளிட்ட நாடுகளுக்கு ட்ரம்ப் விதித்த வரிகளுக்கு எதிராக தீர்ப்பு வெளியான நிலையில், உடனடியாக அமெரிக்க உச்சநீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்துள்ளார் ட்ரம்ப்.

 

அமெரிக்க அதிபர் ட்ரம்ப், பிற நாடுகளில் இருந்து அமெரிக்காவில் இறக்குமதியாகும் பொருட்களுக்கு வரியை அதிகரித்தது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது. முக்கியமாக நட்பு நாடான இந்தியா, ரஷ்யாவிடம் கச்சா எண்ணெய் வாங்குவதை காரணம் காட்டி 50 சதவீதம் வரியை விதித்தது.

 

தேசிய அவசரக்கால நிலை சட்டத்தை தவறாக பயன்படுத்தி ட்ரம்ப் இந்த வரிகளை விதித்துள்ளதாக எதிர்கட்சிகள் ஆளும் அமெரிக்க மாகாணங்கள் ட்ரம்ப் மீது வழக்குத் தொடர்ந்தன. இந்த வழக்கில் ட்ரம்ப் விதித்த வரிகள் சட்டவிரோதமானவை என்றும், வரிகளை உடனடியாக நீக்க வேண்டும் என்றும் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது. 

 

ஆனாலும் விடாக்கண்டனாய் உச்சநீதிமன்றத்தை அணுகியுள்ளார் ட்ரம்ப். இந்தியாவிற்கு வேண்டுமென்றே வரியை அதிகரிக்கவில்லை என காரணம் சொல்லியுள்ளார். உக்ரைன் போரால் ஏற்பட்டுள்ள தேசிய அவசரநிலையை சமாளிக்கவே, ரஷ்யாவிடம் எண்ணெய் வாங்கும் இந்தியாவை கட்டுப்படுத்த வரிகளை விதித்தோம் என்றும், தேசிய அவசரநிலை சட்டத்தை தான் சரியாகவே பயன்படுத்தியுள்ளதாகவும் அவர் முறையீடு செய்துள்ளார்.

 

இலங்கைத் தமிழர்கள் சட்டப்பூர்வமாக இந்தியாவில் தங்கலாம்! மத்திய அரசுஇலங்கை தமிழர்களுக்கு மத்திய அரசு ஒரு முக்கிய அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. அதன்படி, 2015ஆம் ஆண்டு ஜனவரி 9ஆம் தேதிக்கு முன்பு உரிய ஆவணங்கள் இல்லாமல் இந்தியாவுக்குள் நுழைந்து, அரசிடம் அகதிகளாக பதிவு செய்துள்ள இலங்கை தமிழர்கள் இனி சட்டப்பூர்வமாக இந்தியாவில் தங்குவதற்கு மத்திய அரசு அனுமதி அளித்துள்ளது.

இந்தியா எடுத்த ஒரு சின்ன முயற்சி.. ₹8.5 லட்சம் கோடி முதலீடு, 10 லட்சம் வேலைவாய்ப்புகள்இந்தியா மற்றும் நான்கு ஐரோப்பிய நாடுகளை உள்ளடக்கிய ஐரோப்பிய சுதந்திர வர்த்தக கூட்டமைப்பிற்கு இடையேயான வரலாற்று சிறப்புமிக்க வர்த்தக ஒப்பந்தம் வரும் அக்டோபர் 1 முதல் அமலுக்கு வருகிறது. இந்த ஒப்பந்தம் இந்தியாவின் பொருளாதாரம் மற்றும் வர்த்தக உறவுகளுக்கு புதிய உத்வேகத்தை அளிக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

இந்தியாவுடன் ஏற்பட்ட புதிய நட்பு.. பாகிஸ்தானை கைவிரித்தது சீனா.. முக்கிய திட்டம் ரத்து..!பாகிஸ்தானின் முக்கியமான உள்கட்டமைப்பு திட்டமான சீனா-பாகிஸ்தான் பொருளாதார வழித்தடத்தின் ஒரு பகுதியான ரயில்வே திட்டத்திலிருந்து சீனா திடீரென விலகியுள்ளது. இது பாகிஸ்தானுக்கு பெரும் பின்னடைவாகக் கருதப்படுகிறது. இந்தியாவிடம் ஏற்பட்ட புதிய நட்பு காரணமாக பாகிஸ்தானிடம் இருந்து சீனா விலகியுள்ளதாக கூறப்படுகிறது.

எடப்பாடி பழனிசாமி முதுகில் குத்திவிட்டார் என நான் சொல்லவே இல்லை: பிரேமலதாஅ.தி.மு.க.வின் பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமியை பற்றி தான் சொல்லாத விஷயங்கள் பரப்பப்படுவதாக தே.மு.தி.க. பொதுச் செயலாளர் பிரேமலதா விஜயகாந்த் தெரிவித்துள்ளார்.

ஜிஎஸ்டி கவுன்சிலின் வரலாற்று சிறப்புமிக்க முடிவை வரவேற்கிறேன்: எடப்பாடி பழனிசாமிஜி.எஸ்.டி. கவுன்சிலின் வரலாற்று சிறப்புமிக்க முடிவுகளை அ.தி.மு.க. சார்பில் முழு மனதுடன் வரவேற்பதாக அ.தி.மு.க. பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி தெரிவித்துள்ளார். இதுகுறித்து அவர் தனது சமூக வலைத்தளமான எக்ஸ் தளத்தில் பதிவிட்டுள்ளார்.

