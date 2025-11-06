வியாழன், 6 நவம்பர் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. உலகச் செய்திகள்
Written By Mahendran
Last Modified: வியாழன், 6 நவம்பர் 2025 (11:33 IST)

ஆசிம் முனீர் ஒரு மனநலமில்லாதவர்: இம்ரான்கான் திடுக்கிடும் குற்றச்சாட்டு..!

ஆசிம் முனீர் ஒரு மனநலமில்லாதவர்: இம்ரான்கான் திடுக்கிடும் குற்றச்சாட்டு..!
பாகிஸ்தான் முன்னாள் பிரதமர் இம்ரான் கான், சிறையில் இருந்தபடியே அந்நாட்டின் ராணுவத் தளபதி ஆசிம் முனீர் மீது கடுமையான குற்றச்சாட்டுகளை முன்வைத்துள்ளார். 
 
பாகிஸ்தான் வரலாற்றில் அதிக ஒடுக்குமுறை செய்யும் சர்வாதிகாரி முனீர் தான் என்றும், அவர் ஒரு மனநலமில்லாதவர் என்றும் இம்ரான் கான் சாடியுள்ளார்.
 
ஆகஸ்ட் 2023 முதல் சிறையில் இருக்கும் இம்ரான் கான், தனது 'X' தளத்தில், 'அதிகார வெறியால் கண்ணிழந்த' முனீரின் ஆட்சியின் கீழ் நடக்கும் ஒடுக்குமுறைகள் முன் எப்போதும் இல்லாதவை என குறிப்பிட்டுள்ளார். மே 9 போன்ற வன்முறை சம்பவங்களை அதிகாரத்தின் துஷ்பிரயோகத்துக்கு உதாரணமாக அவர் சுட்டிக்காட்டினார்.
 
தன்னையும் தனது மனைவி புஷ்ரா பீபியையும் தனிமை சிறையில் வைத்து முனீர் துன்புறுத்துவதாகவும், "அடிமைத்தனத்தை விட மரணமே மேல்" என்றும் கூறிய இம்ரான் கான், தலைவணங்கவோ சரணடையவோ மாட்டேன் என்று சவால் விடுத்துள்ளார். 
 
மேலும், ஷெபாஸ் ஷெரீப்பின் 'பொம்மை அரசாங்கத்துடனோ' அல்லது ராணுவத்துடனோ பேச்சுவார்த்தை இல்லை என்றும் அவர் திட்டவட்டமாக நிராகரித்துள்ளார்.
 
Edited by Mahendran

காகித கப்பலில் கடல் தாண்ட முனைகிறார்.. ஆகாய வெளியில் கோட்டை கட்டுகிறார்.. விஜய் குறித்து வைகோ

காகித கப்பலில் கடல் தாண்ட முனைகிறார்.. ஆகாய வெளியில் கோட்டை கட்டுகிறார்.. விஜய் குறித்து வைகோமதிமுக பொதுச்செயலாளர் வைகோ, விஜய்யின் அரசியல் பிரவேசம் குறித்து கடுமையான விமர்சனத்தை முன்வைத்துள்ளார். தனது அறிக்கையில், விஜய்யின் அரசியல் நடவடிக்கைகளை "காகிதக் கப்பலில் கடல் தாண்ட முனைகிறார்" என்றும், "ஆகாய வெளியில் கோட்டை கட்டுகிறார்" என்றும் வைகோ சாடியுள்ளார்.

சென்னையில் பைக் பந்தயத்தால் நேர்ந்த சோகம்: மெதுவாக சென்றும் விபத்தில் சிக்கி பலியான பரிதாபம்..!

சென்னையில் பைக் பந்தயத்தால் நேர்ந்த சோகம்: மெதுவாக சென்றும் விபத்தில் சிக்கி பலியான பரிதாபம்..!சென்னை, ராயப்பேட்டை பீட்டர்ஸ் மேம்பாலத்தில் இளைஞர்கள் சிலர் ஈடுபட்ட அதிவேக பைக் ரேஸ் காரணமாக நிகழ்ந்த விபத்தில், இரு பெண் குழந்தைகளின் தந்தை ஒருவர் உயிரிழந்த சோக சம்பவம் நிகழ்ந்துள்ளது.

மீண்டும் உயர்ந்த தங்கம்! இன்றைய விலை நிலவரம்!

மீண்டும் உயர்ந்த தங்கம்! இன்றைய விலை நிலவரம்!கடந்த சில நாட்களாக குறிப்பிட்ட அளவில் ஏற்ற இறக்கங்களோடு விற்பனையாகி வரும் தங்கம் இன்று சற்று விலை உயர்ந்துள்ளது.

வரதராஜ பெருமாள் கோவில் ‘தங்க பல்லி’ மாயம்? பரபரப்பு புகார்! - போலீஸ் விசாரணை!

வரதராஜ பெருமாள் கோவில் ‘தங்க பல்லி’ மாயம்? பரபரப்பு புகார்! - போலீஸ் விசாரணை!காஞ்சிபுரம் வரதராஜ கோவிலில் ‘தங்க பல்லி’ மாயமானதாக புகாரளிக்கப்பட்டுள்ளது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

விபத்துக்கள் அதிகம் நடப்பதற்கு காரணம் நல்ல சாலைகள் தான்.. பாஜக எம்பியின் சர்ச்சை கருத்து..!

விபத்துக்கள் அதிகம் நடப்பதற்கு காரணம் நல்ல சாலைகள் தான்.. பாஜக எம்பியின் சர்ச்சை கருத்து..!தெலங்கானாவில் சாலை பாதுகாப்பு குறித்து பாஜக நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் கொண்டா விஸ்வேஷ்வர் ரெட்டி தெரிவித்த சர்ச்சைக்குரிய கருத்துகளும், அதற்கு அரசியல் கட்சி தலைவர்களின் பதிலடியும் அரசியல் அரங்கில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com