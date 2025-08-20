புதன், 20 ஆகஸ்ட் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. உலகச் செய்திகள்
Written By Prasanth K
Last Modified: புதன், 20 ஆகஸ்ட் 2025 (10:19 IST)

எல்லா போன்லயும் நான்தான் இருக்கணும்! கூகிள் செய்த வேலை! - அபராதம் விதித்த ஆஸ்திரேலியா!

உலக பிரபலமான கூகிள் நிறுவனம் ஆஸ்திரேலியாவில் செய்த ஒரு வேலை காரணமாக அந்நிறுவனத்திற்கு ரூ.313 கோடி அந்நாட்டு அரசு அபராதம் விதித்துள்ளது.

 

உலகம் முழுவதும் மக்கள் பலரால் பல்வேறு தகவல்களுக்கும் நாடப்படும் முதல் தேடுபொறியாக Google Search Engine இருந்து வந்தது. கடந்த சில தசாப்தங்களில் யாஹூ உள்ளிட்ட பல தேடுபொறிகளாலும் வீழ்த்த முடியாத கூகிள், தற்போது ஏஐ வரவால் பின்னடைவை சந்திக்கத் தொடங்கியுள்ளது.

 

இந்நிலையில் பயனாளர்களை தக்க வைக்க ஆஸ்திரேலியாவில் கூகிள் செய்த வேலையால் தற்போது அந்நிறுவனம் சிக்கலில் மாட்டியுள்ளது. ஆஸ்திரேலியாவில் உள்ள தொலைத்தொடர்பு நிறுவனங்களோடு ஒப்பந்தம் செய்த கூகிள், அந்நிறுவனங்கள் விற்பனை செய்யும் ஸ்மார்ட்போன்களில் கூகிள் தேடுபொறி மட்டுமே இருக்குமாறு செய்துள்ளது. இதுகுறித்து வழக்குத் தொடரப்பட்ட நிலையில், கூகிள் நிறுவனத்திற்கு ரூ.313 கோடி அபராதம் விதித்து உத்தரவிட்டுள்ளது ஆஸ்திரேலிய நீதிமன்றம், 

 

Edit by Prasanth.K

மினிமம் ரீசார்ஜ் ப்ளானை நிறுத்திய ஏர்டெல்! அதிர்ச்சியில் உறைந்த பயனாளர்கள்!

மினிமம் ரீசார்ஜ் ப்ளானை நிறுத்திய ஏர்டெல்! அதிர்ச்சியில் உறைந்த பயனாளர்கள்!இந்தியாவின் பிரபல தொலைத்தொடர்பு நிறுவனமான ஏர்டெல் தனது குறைந்த பட்ச ரீசார்ஜ் ப்ளான் 249 ரூபாய் ப்ளானை நிறுத்துவதாக அறிவித்துள்ளது அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

2 நாள் ஏற்றத்திற்கு பின் திடீரென சரிந்த பங்குச்சந்தை.. முதலீட்டாளர்கள் அதிருப்தி..!

2 நாள் ஏற்றத்திற்கு பின் திடீரென சரிந்த பங்குச்சந்தை.. முதலீட்டாளர்கள் அதிருப்தி..!இந்திய பங்குச்சந்தை இன்று சரிவுடன் வர்த்தகமானது. கடந்த இரண்டு நாட்களாக ஏற்றத்தில் இருந்த சந்தை, இன்று காலை வர்த்தகம் தொடங்கியது முதலே சரிவில் காணப்பட்டது.

திருமணமாகி 2 குழந்தைகள் உள்ள பெண்ணை காதலித்த 22 வயது இளைஞர்.. பரிதாபமாக கொலை..!

திருமணமாகி 2 குழந்தைகள் உள்ள பெண்ணை காதலித்த 22 வயது இளைஞர்.. பரிதாபமாக கொலை..!மதுரை மாவட்டம் மேலூரில், காதல் திருமணம் செய்த இளைஞர் ஒருவர், தனது மனைவி கண்முன்னே கார் மோதி படுகொலை செய்யப்பட்ட சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

20 வயது கல்லூரி மாணவியின் பாதி எரிந்த நிலையிலான பிணம்.. பாலியல் பலாத்கார கொலையா?

20 வயது கல்லூரி மாணவியின் பாதி எரிந்த நிலையிலான பிணம்.. பாலியல் பலாத்கார கொலையா?கர்நாடகாவில் உள்ள சித்ரதுர்கா மாவட்டத்தில் காணாமல் போன 20 வயது மாணவி ஒருவர், இரண்டு நாட்களுக்கு பிறகு பாதி எரிந்த நிலையில் சடலமாக மீட்கப்பட்டார். இந்த சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

தவெக மாநாடா.. மதுரை திருவிழாவா? கூட்டம் கூட்டமாக வந்து மாநாடு திடலை பார்வையிடும் மக்கள்!

தவெக மாநாடா.. மதுரை திருவிழாவா? கூட்டம் கூட்டமாக வந்து மாநாடு திடலை பார்வையிடும் மக்கள்!தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் இரண்டாவது மாநாடு மதுரையில் நடைபெற உள்ள நிலையில், மாநாடு நடக்கும் இடத்திற்கு மக்கள் சுற்றுலா செல்வது போல சென்று பார்வையிட்டு வருகின்றனர்.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com