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உருகும் கிரீன்லாந்து பனிப்பாறைகள்!.. கடல் மட்டும் உயருமா?.. எச்சரிக்கும் விஞ்ஞானிகள்!.
பூமியில் ஒரு சதவீதம் மட்டுமே நிலத்தாலும் மீதியுள்ள மூன்று சதவீதம் கடலாலும் சூழப்பட்டிருக்கிறது. அதிலும் அண்டார்டிகா உள்ளிட்ட கடல் பகுதிகள் பெரும்பாலும் பனிப்பாறைகளால் சூழப்பட்டிருக்கிறது.
ஒருபக்கம் அதிக வெப்பம் காரணமாக அந்த பணிப்பாறைகள் தொடர்ந்து உருகி வருகிறது. இதனால் கடல் மட்டம் தொடர்ந்து உயர்ந்து வருகிறது. இப்படியே சென்றால் ஒரு நாள் மக்கள் வசிக்கும் பகுதி முழுவதும் கடலால் மூடிவிடும் அபாயம் இருப்பதாக விஞ்ஞானிகள் தொடர்ந்து எச்சரித்து வருகிறார்கள்.
இந்நிலையில்தான், கிரீன்லாந்து பனிப்பாறைகள் உருகி கடலில் கலக்கும் பனிப்பாறை துண்டுகளின் எண்ணிக்கை கடந்த 2000ம் ஆண்டோடு ஒப்பிடுகையில் தற்போது நாலு மடங்கு அதிகரித்திருக்கிறது. கிரீன்லாந்து, ரஷ்ய ஆர்ட்டிக் பகுதிகளில் பனிப்பாறைகள் உடைவது ஒவ்வொரு 10 வருடங்களுக்கும் 4.5 சதவீதம் அதிகரிப்பதால், உலக அளவில் கடல் மட்டும் உயரும் அபாயம் உள்ளதாக புதிய ஆய்வில் தெரிய வந்திருக்கிறது..
ஒருபக்கம் அதிக வெப்பம் காரணமாக அந்த பணிப்பாறைகள் தொடர்ந்து உருகி வருகிறது. இதனால் கடல் மட்டம் தொடர்ந்து உயர்ந்து வருகிறது. இப்படியே சென்றால் ஒரு நாள் மக்கள் வசிக்கும் பகுதி முழுவதும் கடலால் மூடிவிடும் அபாயம் இருப்பதாக விஞ்ஞானிகள் தொடர்ந்து எச்சரித்து வருகிறார்கள்.
இந்நிலையில்தான், கிரீன்லாந்து பனிப்பாறைகள் உருகி கடலில் கலக்கும் பனிப்பாறை துண்டுகளின் எண்ணிக்கை கடந்த 2000ம் ஆண்டோடு ஒப்பிடுகையில் தற்போது நாலு மடங்கு அதிகரித்திருக்கிறது. கிரீன்லாந்து, ரஷ்ய ஆர்ட்டிக் பகுதிகளில் பனிப்பாறைகள் உடைவது ஒவ்வொரு 10 வருடங்களுக்கும் 4.5 சதவீதம் அதிகரிப்பதால், உலக அளவில் கடல் மட்டும் உயரும் அபாயம் உள்ளதாக புதிய ஆய்வில் தெரிய வந்திருக்கிறது..
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உருகும் கிரீன்லாந்து பனிப்பாறைகள்!.. கடல் மட்டும் உயருமா?.. எச்சரிக்கும் விஞ்ஞானிகள்!.
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நீட் தேர்வுக்காக இந்தியாவில் டெலிகிராம் தடை: வாட்ஸ்அப் தப்பியது எப்படி?
ஜூன் 21 அன்று நடக்கவுள்ள நீட் மறுதேர்வை முன்னிட்டு, தேசிய தேர்வு முகமையின் பரிந்துரையின் பேரில் இந்திய அரசு டெலிகிராம் செயலியை தடை செய்துள்ளது. டெலிகிராம் சேனல்கள் மூலம் போலி வினாத்தாள்கள் விற்கப்படுவதும், வதந்திகள் பரப்பப்படுவதும் இத்தடைக்கு முக்கிய காரணமாகும். அதே நேரத்தில், இதே போன்ற வசதிகளை கொண்ட வாட்ஸ்அப் ஏன் தடை செய்யப்படவில்லை என்ற கேள்வி எழுகிறது.