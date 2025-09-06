சனி, 6 செப்டம்பர் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. உலகச் செய்திகள்
Written By Mahendran
Last Modified: சனி, 6 செப்டம்பர் 2025 (15:01 IST)

ரூ.30,000 கோடி கூகுளுக்கு அபராதம்.. ரத்து செய்யாவிட்டால் நடவடிக்கை என டிரம்ப் எச்சரிக்கை..!

கூகுளுக்கு ஐரோப்பிய ஒன்றியம் விதித்த ரூ.30,000 கோடி அபராதம் குறித்து டிரம்ப் எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளார். இந்த அபராதம் விளம்பர தொழில்நுட்ப சந்தையில், பயனர்களின் தரவுகளை கூகுள் தவறாப் பயன்படுத்தியதாக எழுந்த புகார்களை தொடர்ந்து விதிக்கப்பட்டது. 
 
விளம்பர தொழில்நுட்ப சந்தையில் கூகுள், அதன் பயனர்களின் தரவுகளை தவறாக பயன்படுத்தியதாக ஐரோப்பிய ஒன்றியத்தில் புகார் எழுந்தது. இதன் விளைவாக, ஐரோப்பிய ஒன்றியம் கூகுளுக்கு ரூ.30,000 கோடி அபராதம் விதித்தது.  
 
இந்த அபராதத்திற்கு அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் ட்ரம்ப் தனது எதிர்ப்பை வெளிப்படுத்தியுள்ளார். அவர் அமெரிக்க நிறுவனங்களுக்கு எதிராக விதிக்கப்பட்ட இத்தகைய நியாயமற்ற அபராதங்களை ரத்து செய்ய வேண்டும் என ஐரோப்பிய ஒன்றியத்தை வலியுறுத்தியுள்ளார். 
 
அப்படி செய்யாவிட்டால், அமெரிக்கா பதில் நடவடிக்கைகளை எடுக்கும் எனவும் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார். இந்த விவகாரம் சர்வதேச வர்த்தக உறவுகளில் பதட்டத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
Edited by Mahendran
 

கட்சி பதவியில் இருந்து நீக்கியதற்கு மகிழ்ச்சி.. கட்சியை இணைக்கும் பணி தொடரும்: செங்கோட்டையன்

கட்சி பதவியில் இருந்து நீக்கியதற்கு மகிழ்ச்சி.. கட்சியை இணைக்கும் பணி தொடரும்: செங்கோட்டையன்அதிமுக முன்னாள் அமைச்சரும், மூத்த தலைவருமான செங்கோட்டையன், கட்சியின் அனைத்து பொறுப்புகளில் இருந்தும் நீக்கப்பட்டுள்ளார். இதனால் பரபரப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.

இந்திய-அமெரிக்க உறவில் விரிசல்: ஐ.நா. கூட்டத்தை புறக்கணிக்கும் பிரதமர் மோடி!

இந்திய-அமெரிக்க உறவில் விரிசல்: ஐ.நா. கூட்டத்தை புறக்கணிக்கும் பிரதமர் மோடி!பிரதமர் மோடி ஐக்கிய நாடுகள் அவையின் பொது அமர்வில் பங்கேற்க போவதில்லை என்றும், அவருக்கு பதிலாக வெளியுறவுத் துறை அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் பங்கேற்பார் என்றும் தகவல் வெளியாகி உள்ளது.

கெடு விதித்த செங்கோட்டையனின் கட்சி பதவிகள் பறிப்பு.. எடப்பாடி பழனிசாமி அதிரடி..!

கெடு விதித்த செங்கோட்டையனின் கட்சி பதவிகள் பறிப்பு.. எடப்பாடி பழனிசாமி அதிரடி..!அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு 10 நாட்கள் செங்கோட்டையன் கெடு விதித்த நிலையில், கட்சியின் அனைத்து பொறுப்புகளிலிருந்தும் நீக்கப்பட்டுள்ளார்.

பாஜக கூட்டணியில் இருந்து விலக நயினார் நாகேந்திரன் காரணம்: டிடிவி தினகரன்

பாஜக கூட்டணியில் இருந்து விலக நயினார் நாகேந்திரன் காரணம்: டிடிவி தினகரன்பாஜக கூட்டணியிலிருந்து ஓ.பன்னீர்செல்வம் வெளியேறியதற்கு, தமிழக பாஜக தலைவராக நயினார் நாகேந்திரன் இருந்தபோது, அவரது செயல்பாடுகளே காரணம் என்று டி.டி.வி. தினகரன் குற்றம் சாட்டியுள்ளார்.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com