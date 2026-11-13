மைக்ரோசாப்ட் சேவைகளில் திடீர் பிரச்சனை.. அவுட்லுக் உள்பட அனைத்தும் முடக்கம்...
உலகளவில் மைக்ரோசாப்ட் நிறுவனத்தின் பல்வேறு சேவைகளில் ஏற்பட்ட திடீர் தொழில்நுட்ப கோளாறு காரணமாக லட்சக்கணக்கான பயனர்கள் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
குறிப்பாக, அவுட்லுக், மைக்ரோசாப்ட் டீம்ஸ், கோபைலட் மற்றும் மைக்ரோசாப்ட் 365 ஆகிய முக்கிய தளங்களை பயன்படுத்துவதில் நேற்று பிற்பகல் முதல் இன்று அதிகாலை வரை பெரும் சிக்கல்கள் நிலவின. இணையதள சேவை முடக்கங்களை கண்காணிக்கும் டவுன்டிடெக்டர் தளத்தில் சுமார் 1.3 லட்சத்திற்கும் அதிகமான பயனர்கள் அவுட்லுக் செயல்படவில்லை என புகார் அளித்துள்ளனர்.
இந்த சேவை பாதிப்பை உறுதிப்படுத்தியுள்ள மைக்ரோசாப்ட் நிறுவனம், எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆன்லைன் மின்னஞ்சல் பெட்டிகளை அணுகுவதில் பயனர்களுக்கு சிக்கல் ஏற்பட்டுள்ளதைத்தெரிவித்துள்ளது. வட அமெரிக்காவில் மைக்ரோசாப்ட் டீம்ஸ் சேவையில் ஏற்பட்ட கோளாறு சரிசெய்யப்பட்டாலும், உலகின் பிற பகுதிகளில் உள்ள பயனர்களுக்கு மைக்ரோசாப்ட் 365 இணைப்பில் தொடர்ந்து இடையூறுகள் நீடித்து வருகின்றன. இந்த தொழில்நுட்ப சிக்கலை முழுமையாக களைவதற்கான பணிகளில் பொறியாளர்கள் தீவிரமாக ஈடுபட்டு வருவதாக அந்நிறுவனம் விளக்கமளித்துள்ளது.
இதற்கிடையில், செயற்கை நுண்ணறிவுத் துறையில் செலவுகளை குறைக்கும் நோக்கில், ஓபன்ஏஐ மற்றும் ஆந்த்ரோபிக் ஆகிய நிறுவனங்களின் மாடல்களுக்குப் பதிலாக, எக்செல் மற்றும் அவுட்லுக் போன்ற செயலிகளில் தனது சொந்த 'MAI' செயற்கை நுண்ணறிவு மாடல்களை மைக்ரோசாப்ட் நிறுவனம் படிப்படியாக அறிமுகப்படுத்தி வருவது குறிப்பிடத்தக்கது.