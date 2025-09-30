செவ்வாய், 30 செப்டம்பர் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. உலகச் செய்திகள்
Written By Prasanth K
Last Modified: செவ்வாய், 30 செப்டம்பர் 2025 (12:17 IST)

மடகாஸ்கரிலும் பரவியது Gen Z போராட்டம்! ஆட்சி கவிழ்ப்பு! வானில் பறக்கும் Straw hats கொடி!

Madacascar

நேபாளம், இந்தோனேஷியாவை தொடர்ந்து மடகாஸ்கரிலும் Gen Z போராட்டம் வெடித்த நிலையில் அங்கு அமைச்சரவை கலைக்கப்பட்டுள்ளது.

 

அரசுகளின் செயல்பாடுகளுக்கு எதிராக இளைஞர்களிடையே ஏற்படும் Gen Z புரட்சி சமீபமாக இந்தோனேஷியா, நேபாளத்தில் பெரும் அரசியல் மாற்றத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. அதை தொடர்ந்து தற்போது மடகாஸ்கரிலும் இந்த போராட்டம் வெடித்துள்ளது.

 

மின்சார துண்டிப்பு, வறுமை உள்ளிட்டவற்றை அரசு சரியாக கையாளவில்லை என மடகாஸ்கர் பிரதமர் க்ரிஸ்டியன் நட்ஸேவுக்கு எதிராக இளைஞர்கள் கடந்த வியாழக்கிழமை போராட்டத்தில் குதித்தனர். இதில் மடகாஸ்கர் பாதுகாப்பு படைக்கும், இளைஞர்களுக்கும் இடையே எழுந்த மோதலில் 22 பேர் உயிரிழந்தனர்.

 

அதை தொடர்ந்து பல அரசு அலுவலகங்களை சூறையாடிய இளைஞர்கள் Gen Z போராட்டத்தின் ட்ரேட்மார்க் கொடியான, One Piece ஜப்பான் அனிமேவில் வரும் Straw Hats கொடியை பறக்கவிட்டனர்.

 

இந்த விவகாரத்தில் தலையிட்ட மடகாஸ்கர் குடியரசு தலைவர் ஆண்ட்ரே ரஜோலினா, தற்போதைய பிரதமர் மற்றும் அரசாங்கத்தின் செயல்பாடுகளை முடிவுக்குக் கொண்டு வர முடிவு செய்துள்ளதாக அறிவித்துள்ளார். பல நாடுகளிலும் இந்த Gen Z போராட்டம் கடும் அதிர்வுகளை ஏற்படுத்தி வருகிறது.

 

Edit by Prasanth.K

செல்போனை பார்த்து தேர்வு எழுதிய ABVP பெண் நிர்வாகி..விடைத்தாளை பறிமுதல் செய்த கண்காணிப்பாளர்..!

செல்போனை பார்த்து தேர்வு எழுதிய ABVP பெண் நிர்வாகி..விடைத்தாளை பறிமுதல் செய்த கண்காணிப்பாளர்..!ஜோத்பூர் பல்கலைக்கழக தேர்வில் அகில பாரதிய வித்யார்த்தி பரிஷத் அமைப்பின் நிர்வாகி பூனம் பாட்டி முறைகேடு செய்தது பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

திருமணமான முதல் இரவிலேயே மணப்பெண் மாயம்.. நகை மற்றும் பணத்துடன் தரகருடன் ஓடிப்போனாரா?

திருமணமான முதல் இரவிலேயே மணப்பெண் மாயம்.. நகை மற்றும் பணத்துடன் தரகருடன் ஓடிப்போனாரா?உத்தரப் பிரதேச மாநிலம் ஆக்ராவை சேர்ந்த பெண்ணுக்கும், ராஜஸ்தான் மாநிலம் கிஷான்கரை சேர்ந்த இளைஞருக்கும் திருமணம் நிச்சயிக்கப்பட்டது. இந்த திருமணத்தை ஜிதேந்திரா என்ற திருமணத் தரகர் மூலம் பேசி முடித்ததாக மாப்பிள்ளை வீட்டார் தெரிவித்தனர். இதற்காக அந்த தரகருக்கு ₹2 லட்சம் தரப்பட்டுள்ளது.

கரூர் 41 பேர் உயிரிழப்பு விவகாரம்! ஹேமமாலினி குழு தமிழகம் வந்தடைந்தது!

கரூர் 41 பேர் உயிரிழப்பு விவகாரம்! ஹேமமாலினி குழு தமிழகம் வந்தடைந்தது!கரூரில் கூட்டநெரிசலில் 41 பேர் பலியான விவகாரம் குறித்து விசாரிக்க NDA அனுப்பியுள்ள எம்.பிக்கள் குழு கோவை வந்தடைந்தனர்.

காந்தியடிகளின் பிறந்தநாளில் மதுவை ஒழிக்க தீர்மானம்! கிராமசபை கூட்டங்களுக்கு அன்புமணி வேண்டுகோள்!

காந்தியடிகளின் பிறந்தநாளில் மதுவை ஒழிக்க தீர்மானம்! கிராமசபை கூட்டங்களுக்கு அன்புமணி வேண்டுகோள்!காந்தி பிறந்தநாளான அக்டோபர் 2ம் தேதி நடைபெற உள்ள கிராமசபை கூட்டங்களில் மதுவை ஒழிக்க தீர்மானம் நிறைவேற்றும்படி அன்புமணி வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார்.

தேர்தலில் மன்மோகன்சிங்கை தோற்கடித்த பாஜக பிரபலம் காலமானார்.. அஞ்சலி செலுத்தும் தலைவர்கள்..!

தேர்தலில் மன்மோகன்சிங்கை தோற்கடித்த பாஜக பிரபலம் காலமானார்.. அஞ்சலி செலுத்தும் தலைவர்கள்..!நாடாளுமன்ற தேர்தலில் முன்னாள் பிரதமர் மன்மோகன் சிங்கை தோற்கடித்த பாஜக பிரபலம் விஜய்குமார் மால்கோத்ரா காலமானார். அவருக்கு வயது 93.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com