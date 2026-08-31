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Written By மகேந்திரன் மகேந்திரன்
Last Modified: Monday, 31 August 2026 (18:19 IST)

துயரத்திலும் மோசடி!.. நேபாள மக்களுக்கு உதவுவதாக போலி QR Code!.. மக்களே உஷார்!...

nepal
Written By: மகேந்திரன்
Updated: Mon, 31 Aug 2026 (18:25 IST)
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பனிச்சறிவு காரணமாக நேபாளத்தில் பெரு வெள்ளம் வந்து வீடுகளும், கட்டிடங்களும், வாகனங்களும் அடுத்து செல்லப்பட்டன. பெருவெள்ளம் பாதையில் இருந்த மண் பாறை என எல்லாம் கலந்து பல அடி உயரத்தில் வேகமாக பெருக்கெடுத்து கொண்டு வழியில் இருந்த எல்லாவற்றையும் வாரி சுருட்டிக்கொண்டு சென்றது.

இதுவரை 600-க்கும் மேற்பட்டோர் வெள்ளத்தில் சிக்கி பலியாகி விட்டனர். அதேபோல் 1500க்கும் மேற்பட்டோரை காணவில்லை. அவர்களின் இந்தியர்களும் அடக்கம். இந்தியர்கள் தொடர்ந்து மீட்கப்பட்டு வருகிறார்கள். அதே போல் தமிழகத்தில் இருந்தும் 300க்கும் மேற்பட்டோர் அங்கு கைலாய யாத்திரைக்காக சென்றார்கள். அவர்களில் இதுவரை 140 பேர் மீட்கப்பட்டிருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது..

ஒருபக்கம் நேபாள துயரத்தை பயன்படுத்தி சில போலி நபர்கள் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு உதவி செய்வதாக இணையத்தில் பணம் வசூல் செய்யும் முயற்சியில் இறங்கியுள்ளனர்.  நேபாளத்தில் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு ரூ.1.5 லட்சம் கொடுத்து உதவியதாக ChatGPT-ஐ  பயன்படுத்தி போலியாக ரசீது தயாரித்த பகவான் கார்கி என்பவர் கைது செய்யப்பட்டிருக்கிறார்.

ரசீதை சமூக வலைத்தளங்களில் பதிவிட்டு பெருமைப்பட்டுக் கொண்டது மட்டுமின்றி அதில் தனது வங்கி கணக்கின் QR Code-ஐ இணைத்து அதன் மூலம் பணம் வசூலிக்கவும் அவர் திட்டமிட்டிருந்தது தெரிய வந்தது. எனவே பொதுமக்கள் எச்சரிக்கையாக இருக்கும் படி காவல்துறையினர் அறிவுறுத்தியிருக்கிறார்கள்..
About Writer
மகேந்திரன்
14 ஆண்டுகள் பல்வேறு இணையதள செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர். அரசியல், விளையாட்டு, பொழுதுபோக்கு, ஆன்மிகம், தொழில்நுட்ப செய்திகள் எழுதுவதில் அனுபவம் உள்ளவர்..... Read More
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