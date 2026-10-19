பிரான்ஸ் கலவரம்: 2 உலகப்போர்களில் தப்பித்த 141 ஆண்டு பழமையான அரங்கம் சாம்பல்.. பெரும் அதிர்ச்சி..
பிரான்ஸில் அதிகரித்து வரும் வாழ்க்கை செலவினங்கள் மற்றும் மாணவர்களின் கோரிக்கைகளுக்கு ஆதரவாக வெடித்துள்ள வன்முறை போராட்டங்களால் நாடு முழுவதும் பெரும் பதற்றம் நிலவுகிறது.
இக்கலவரத்தின் போது, நாட்டின் மத்திய பகுதியில் அமைந்துள்ள வரலாற்று சிறப்புமிக்க லிமோஜஸ் நகர அரங்கம் போராட்டக்காரர்களால் தீவைத்து கொளுத்தப்பட்டது. 1883-இல் கட்டப்பட்டு, 1975-இல் வரலாற்று சின்னமாக அறிவிக்கப்பட்ட இந்த வரலாற்று கட்டிடம் தீயில் பெருமளவில் சேதமடைந்துள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இரண்டு உலகப்போர்களை சந்தித்தும் சேதமடையாமல் தப்பிய இக்கட்டிடம் தற்போது பெருமளவு அழிக்கப்பட்டுள்ளது சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
தலைநகர் பாரிஸ், லியோன், மார்சேய் உள்ளிட்ட பல நகரங்களில் கடைகள் சூறையாடப்பட்டு, வாகனங்களுக்கு தீ வைக்கப்பட்டதுடன், காவல்துறையினர் மீது கல்வீச்சு தாக்குதல்களும் நடத்தப்பட்டன. காவல்துறையினர் கண்ணீர்ப்புகைக் குண்டுகள் மற்றும் தண்ணீரை பீச்சியடித்து கூட்டத்தைக் கலைத்தனர்.