  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. உலகச் செய்திகள்
  4. France Riots: Historic 141-Year-Old Limoges Town Hall Largely Lost in Fire
Written By SIVA SIVA

பிரான்ஸ் கலவரம்: 2 உலகப்போர்களில் தப்பித்த 141 ஆண்டு பழமையான அரங்கம் சாம்பல்.. பெரும் அதிர்ச்சி..

பிரான்ஸ் கலவரம்
Written By: SIVA
Updated: Mon, 19 Oct 2026 (04:50 IST)
google-news
பிரான்ஸில் அதிகரித்து வரும் வாழ்க்கை செலவினங்கள் மற்றும் மாணவர்களின் கோரிக்கைகளுக்கு ஆதரவாக வெடித்துள்ள வன்முறை போராட்டங்களால் நாடு முழுவதும் பெரும் பதற்றம் நிலவுகிறது. 
 
இக்கலவரத்தின் போது, நாட்டின் மத்திய பகுதியில் அமைந்துள்ள வரலாற்று சிறப்புமிக்க லிமோஜஸ் நகர அரங்கம் போராட்டக்காரர்களால் தீவைத்து கொளுத்தப்பட்டது. 1883-இல் கட்டப்பட்டு, 1975-இல் வரலாற்று சின்னமாக அறிவிக்கப்பட்ட இந்த வரலாற்று கட்டிடம் தீயில் பெருமளவில் சேதமடைந்துள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 
 
இரண்டு உலகப்போர்களை சந்தித்தும் சேதமடையாமல் தப்பிய இக்கட்டிடம் தற்போது பெருமளவு அழிக்கப்பட்டுள்ளது சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
தலைநகர் பாரிஸ், லியோன், மார்சேய் உள்ளிட்ட பல நகரங்களில் கடைகள் சூறையாடப்பட்டு, வாகனங்களுக்கு தீ வைக்கப்பட்டதுடன், காவல்துறையினர் மீது கல்வீச்சு தாக்குதல்களும் நடத்தப்பட்டன. காவல்துறையினர் கண்ணீர்ப்புகைக் குண்டுகள் மற்றும் தண்ணீரை பீச்சியடித்து கூட்டத்தைக் கலைத்தனர். 
About Writer
SIVA
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
அடுத்த கட்டுரையில்
பேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம் செயலிகளை மாற்றியமைக்க வேண்டும்ள் மெட்டா நிறுவனத்திற்கு மத்திய அரசு அறிவுறுத்தல்!

மதுராந்தகத்திற்கு புதிய திட்டங்களை அறிவித்த முதல்வர் விஜய்!...

மதுராந்தகத்திற்கு புதிய திட்டங்களை அறிவித்த முதல்வர் விஜய்!...2026 சட்டமன்றத் தேர்தலில் மதுராந்தகம், தாராபுரம் ஆகிய தொகுதிகளில் அதிமுக வெற்றி பெற்றது.

சென்னையில் அடுத்தகட்ட மழை வாய்ப்பு எப்போது? தமிழ்நாடு வெதர்மேன் கணிப்பு!

சென்னையில் அடுத்தகட்ட மழை வாய்ப்பு எப்போது? தமிழ்நாடு வெதர்மேன் கணிப்பு!சென்னையில் நேற்று மழையின் தீவிரம் ஓரளவுக்கு கட்டுக்குள் இருந்தது பிரபல வானிலை பதிவர் 'தமிழ்நாடு வெதர்மேன்' கணித்துள்ளார். வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சி சென்னைக்கு மிக அருகில் நிலவுவதால், பிரதான மழை மேகங்களின் இணைப்புப் பகுதி சென்னைக்கு வடக்கே, அதாவது தெற்கு ஆந்திரா மற்றும் திருவள்ளூர் மாவட்டப் பகுதிகளை நோக்கி நகர்ந்துள்ளது.

டைகர் ஷெராப் சுடப்பட்ட விவகாரம்!.. ராஜஸ்தானில் 3 பேர் கைது!...

டைகர் ஷெராப் சுடப்பட்ட விவகாரம்!.. ராஜஸ்தானில் 3 பேர் கைது!...பாலிவுட்ட் நடிகர் டைகர் ஷெராப் நேற்று இரவு 7 மணியளவில் மும்பையின் ஜூஹூ பகுதியில் உள்ள ஒரு கால்பந்து மைதானத்திற்கு வந்துவிட்டு வீட்டிற்கு காரில் புறப்பட்டபோது பைக்கில் வந்த இரண்டு மர்ம நபர்கள் அவரின் மீது துப்பாக்கிச்சூடு நடத்திவிட்டு தப்பி சென்றனர்.

மரணத்தை முன் கூட்டியே கணித்த பாதிரியார் - சர்ச்சில் சிலுவை விழுந்து மரணம்!..

மரணத்தை முன் கூட்டியே கணித்த பாதிரியார் - சர்ச்சில் சிலுவை விழுந்து மரணம்!..ஈக்வடார் நாட்டில் ஒரு தேவாலயத்தில் பாதிரியார் உரையாற்றிக் கொண்டிருந்தபோது தலைக்கு மேலே இருந்த சிலுவை விழுந்து உயிரிழந்த சம்பவம் சோகத்தை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது.

ஜியோ பிளாட்பார்ம் IPO: 2.5 லட்சம் கோடி கோரிக்கை.. ரூ.8110 கோடி Anchor Book...

ஜியோ பிளாட்பார்ம் IPO: 2.5 லட்சம் கோடி கோரிக்கை.. ரூ.8110 கோடி Anchor Book...புது தில்லி, அக்டோபர் 19: ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸின் துணை நிறுவனமான ஜியோ பிளாட்ஃபார்ம்ஸின் பங்குச் சந்தை அறிமுகத்திற்கு முன்னதாக, அதன் ஆரம்பப் பொதுப் பங்களிப்புக்கு சுமார் ரூ. 2.5 லட்சம் கோடி மதிப்பிலான நிறுவன முதலீடு தேவைப்பட்டுள்ளது.