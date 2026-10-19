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Written By SIVA SIVA

ஷேக் ஹசினா காலத்தில் விமானப்படைத் தலைவராக இருந்தவர் துபாயில் கைது.. வங்கதேசத்தில் பரபரப்பு...

வங்காளதேசம்
Written By: SIVA
Updated: Mon, 19 Oct 2026 (05:16 IST)
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வங்காளதேச நாட்டின் முன்னாள் விமானப்படை தலைவரான ஏர் சீஃப் மார்ஷல் ஷேக் அப்துல் ஹன்னான் ஊழல் வழக்கில் கத்தார் நாட்டின் அதிகாரிகளால் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார். அக்டோபர் 15 அன்று அவர் கைது செய்யப்பட்ட விவரத்தை இன்டர்போல் அமைப்பிடம் இருந்து மின்னஞ்சல் மூலம் அறிந்ததாக வங்காளதேச ஊழல் தடுப்பு ஆணையம் உறுதி செய்துள்ளது.
 
அப்துல் ஹன்னான் தனது வருமானத்திற்கு அதிகமாக 3.28 கோடி டாக்கா மதிப்பிலான சொத்துகளை சேர்த்ததாகவும், தனது 6 வங்கிக் கணக்குகள் மூலம் 27.63 கோடி டாக்கா சந்தேகத்திற்குரிய முறையில் பரிவர்த்தனை செய்ததாகவும் குற்றச்சாட்டு சுமத்தப்பட்டுள்ளது. இதில் இவரது மனைவியும் பிரதிவாதியாக சேர்க்கப்பட்டுள்ளார். கனடா மற்றும் துபாயிலும் இவருக்கு சொத்துகள் இருப்பது கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது.
 
பயணத்தடை மற்றும் வங்கிக் கணக்குகள் முடக்கப்பட்ட நிலையிலும், அவர் வங்காளதேசத்தில் இருந்து தப்பித்து சென்றுள்ளார். முன்னாள் பிரதமர் ஷேக் ஹசீனா ஆட்சிக் காலத்தில் 2021-இல் விமானப்படை தலைவராக பொறுப்பேற்ற ஹன்னான், ஜூன் 2024-இல் ஓய்வு பெற்றார். முன்னாள் கடற்படைத் தலைவர் மீதும் ஊழல் வழக்குகள் நிலுவையில் உள்ள நிலையில், இக்கைது சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
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SIVA
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
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ஷேக் ஹசினா காலத்தில் விமானப்படைத் தலைவராக இருந்தவர் துபாயில் கைது.. வங்கதேசத்தில் பரபரப்பு...

ஷேக் ஹசினா காலத்தில் விமானப்படைத் தலைவராக இருந்தவர் துபாயில் கைது.. வங்கதேசத்தில் பரபரப்பு...வங்காளதேச நாட்டின் முன்னாள் விமானப்படை தலைவரான ஏர் சீஃப் மார்ஷல் ஷேக் அப்துல் ஹன்னான் ஊழல் வழக்கில் கத்தார் நாட்டின் அதிகாரிகளால் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார். அக்டோபர் 15 அன்று அவர் கைது செய்யப்பட்ட விவரத்தை இன்டர்போல் அமைப்பிடம் இருந்து மின்னஞ்சல் மூலம் அறிந்ததாக வங்காளதேச ஊழல் தடுப்பு ஆணையம் உறுதி செய்துள்ளது.