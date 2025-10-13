திங்கள், 13 அக்டோபர் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. உலகச் செய்திகள்
Written By Prasanth K
Last Modified: திங்கள், 13 அக்டோபர் 2025 (08:49 IST)

முதல்முறையாக Gen Z போராட்டத்திற்கு ராணுவம் ஆதரவு! - மடகாஸ்கரில் ஆட்சிக்கவிழ்ப்பு!

Madagacar protest

மடகாஸ்கரில் நடந்து வரும் ஜென் ஸீ (Gen Z) போராட்டத்திற்கு ராணுவமும் ஆதரவாக இறங்கியுள்ளதால் ஆட்சிக்கவிழ்ப்பு நடைபெற உள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளது.

 

இந்தோனேஷியா, நேபாளம் என பல நாடுகளில் பெரும் அரசியல் மாற்றத்தை ஏற்படுத்திய இளைஞர்களின் Gen Z போராட்டம் சமீபத்தில் மடகாஸ்கரிலும் வெடித்தது. மடகாஸ்கர் நாட்டில் நிலவும் தண்ணீர் தட்டுப்பாடு, மின்சார துண்டிப்பு உள்ளிட்டவற்றை கண்டித்து அதிபர் ஆண்ட்ரே ரஜோலினா ஆட்சிக்கு எதிராக இளைஞர்கள் போராட்டம் வெடித்துள்ளது.

 

ஆரம்பத்தில் அவர்களை கட்டுப்படுத்த ராணுவம் கட்டவிழ்க்கப்பட்ட நிலையில் ஏற்பட்ட வன்முறையில் 4 பேர் பலியானார்கள். தொடர்ந்து 2 வாரங்களாக நடந்து வரும் இந்த ஜென் ஸீ போராட்டத்தில் தற்போது மடகாஸ்கர் ராணுவத்தின் CAPSAT பிரிவு போராட்டக்காரர்களோடு சேர்ந்துள்ளது.

 

மேலும் மடகாஸ்கரில் ஆட்சிக்கவிழ்ப்பு செய்து ராணுவம் ஆட்சியை கைப்பற்ற திட்டமிட்டு வருவதாக அதிபர் ரஜோலினா இதுகுறித்து குற்றம் சாட்டியுள்ளார். போராட்டக்காரர்களோடு ராணுவம் கைசேர்வது ஜென் ஸீ போராட்டங்களில் இதுவே முதன்முறையாகும். 

 

Edit by Prasanth.K

2026 தேர்தலை நோக்கி அதிமுக - தவெக கூட்டணி? எடப்பாடி பழனிசாமியின் 'சுப ஆரம்பம்' Vs விஜய்யின் மறுப்பு!

2026 தேர்தலை நோக்கி அதிமுக - தவெக கூட்டணி? எடப்பாடி பழனிசாமியின் 'சுப ஆரம்பம்' Vs விஜய்யின் மறுப்பு!2026 சட்டமன்ற தேர்தலுக்கு முன்னதாக தமிழக அரசியலில் பெரும் கூட்டணி குறித்த எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது. அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி கே. பழனிசாமி , தனது பொதுக்கூட்டத்தில் தவெக கொடிகள் அசைக்கப்பட்டதை குறிப்பிட்டு, விஜய்யுடன் ஒரு புதிய கூட்டணிக்கு 'சுப ஆரம்பம்' செய்யப்பட்டுவிட்டதாக மறைமுகமாக அறிவித்தார்.

பீகார் தேர்தல்: NDA தொகுதிப் பங்கீடு அறிவிப்பு - பா.ஜ.க., JDU தலா 101 இடங்கள்!

பீகார் தேர்தல்: NDA தொகுதிப் பங்கீடு அறிவிப்பு - பா.ஜ.க., JDU தலா 101 இடங்கள்!அடுத்த மாதம் நடைபெறவுள்ள 243 உறுப்பினர்களை கொண்ட பீகார் சட்டமன்ற தேர்தலுக்கான தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணியின் தொகுதிப் பங்கீடு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

மிகக்குறைந்த வித்தியாசம்தான்.. பீகாரில் ஆட்சி அமைப்பது யார்? கருத்துக்கணிப்பு முடிவுகள்..!

மிகக்குறைந்த வித்தியாசம்தான்.. பீகாரில் ஆட்சி அமைப்பது யார்? கருத்துக்கணிப்பு முடிவுகள்..!பீகார் சட்டமன்ற தேர்தலுக்கான தேதிகளை தேர்தல் ஆணையம் வெளியிட்டுள்ளது. 243 தொகுதிகளுக்கும் நவம்பர் 6, 11 ஆகிய தேதிகளில் 2 கட்டங்களாகத் தேர்தல் நடைபெறும்; வாக்கு எண்ணிக்கை நவம்பர் 14 அன்று நடைபெறும்.

கரூர் துயர சம்பவ விவகாரம்: இன்னொரு தவெக மாவட்ட செயலாளர் கைது.. நீதிபதியை விமர்சித்தாரா?

கரூர் துயர சம்பவ விவகாரம்: இன்னொரு தவெக மாவட்ட செயலாளர் கைது.. நீதிபதியை விமர்சித்தாரா?தமிழக வெற்றிக் கழக தலைவர் விஜய் பங்கேற்ற கரூர் பேரணியில் ஏற்பட்ட கூட்ட நெரிசலில் 41 பேர் உயிரிழந்த சம்பவம் தமிழக அரசியலில் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

இந்தியாவில் முஸ்லீம் மக்கள் தொகை அதிகரிக்க ஊடுருவல் தான் காரணம்: அமித்ஷா சர்ச்சை கருத்து..!

இந்தியாவில் முஸ்லீம் மக்கள் தொகை அதிகரிக்க ஊடுருவல் தான் காரணம்: அமித்ஷா சர்ச்சை கருத்து..!மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா, முஸ்லிம் மக்கள்தொகை பெருக்கம் குறித்து முன்வைத்த கருத்துகள் பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com