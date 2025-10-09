வியாழன், 9 அக்டோபர் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. உலகச் செய்திகள்
Written By Prasanth K
Last Modified: வியாழன், 9 அக்டோபர் 2025 (09:45 IST)

இனிமேலாவது ரூல்ஸ ஃபாலோ பண்ணுங்க! அமைதிக்கு வந்த இஸ்ரேலுக்கு ஐ.நா அறிவுரை!

Gaza Starvation

இஸ்ரேல் - ஹமாஸ் இடையே மீண்டும் அமைதி ஒப்பந்தம் உண்டாகியுள்ள நிலையில் இருதரப்புக்கும் ஐ.நா அறிவுரைகளை வழங்கியுள்ளது.

 

இஸ்ரேல் - ஹமாஸ் இடையே கடந்த 2 ஆண்டுகளாக போர் நடந்து வரும் நிலையில், காசா பகுதியில் இஸ்ரேல் நடத்திய தொடர் தாக்குதல்களால் 68 ஆயிரம் மக்கள் உயிரிழந்துள்ளனர். முன்னதாக அமெரிக்க தலையீட்டில் அமைதி ஒப்பந்தம் கொண்டு வரப்பட்ட நிலையில், இஸ்ரேல் மீண்டும் காசாவில் தாக்குதல் நடத்தி வந்தது.

 

இந்நிலையில் தற்போது மீண்டும் இஸ்ரேல் - ஹமாஸ் இடையே முதற்கட்ட அமைதி ஒப்பந்தம் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது. அதை தொடர்ந்து அமைதி ஒப்பந்தத்தை முறையாக கடைபிடிக்கும்படி ஐ.நா பொதுச்செயலாளர் அண்டோனியோ குட்ரேஸ் அறிவுறுத்தியுள்ளார்.

 

இதுகுறித்து பேசிய அவர் “ஒப்பந்தத்தை முறையாக கடைபிடிக்குமாறு ஹமாஸை கேட்டுக் கொள்கிறேன். அனைத்து பணையக்கைதிகளையும் ஹமாஸ் கண்ணியமான முறையில் விடுவிக்க வேண்டும். அத்தியாவசிய பொருட்கள் காசா மக்களுக்கு எந்த தங்கு தடையுமின்றி செல்வதை இஸ்ரேல் உறுதி செய்ய வேண்டும்” என கூறியுள்ளார்.

 

Edit by Prasanth.K

மதுரையில் பிரம்மாண்ட கிரிக்கெட் ஸ்டேடியம்! - இன்று திறந்து வைக்கிறார் ’தல’ தோனி!

மதுரையில் பிரம்மாண்ட கிரிக்கெட் ஸ்டேடியம்! - இன்று திறந்து வைக்கிறார் ’தல’ தோனி!மதுரையில் கட்டப்பட்டுள்ள புதிய கிரிக்கெட் ஸ்டேடியத்தை இந்திய கிரிக்கெட் வீரர் தோனி திறந்து வைக்கிறார்.

கரூர் செல்ல அனுமதி கேட்ட விஜய்.. டிஜிபி அலுவலகம் அனுப்பிய பதில் கடிதம்..!

கரூர் செல்ல அனுமதி கேட்ட விஜய்.. டிஜிபி அலுவலகம் அனுப்பிய பதில் கடிதம்..!தமிழக வெற்றி கழகத்தின் தலைவர் விஜய், கரூர் செல்ல அனுமதி கேட்டு எழுதிய கடிதத்திற்கு, டிஜிபி அலுவலகத்தில் இருந்து பதில் அனுப்பப்பட்டுள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

10 மாவட்டங்களில் இன்று கொட்டப்போகுது கனமழை வாய்ப்பு: சென்னை வானிலை மையம் எச்சரிக்கை..!

10 மாவட்டங்களில் இன்று கொட்டப்போகுது கனமழை வாய்ப்பு: சென்னை வானிலை மையம் எச்சரிக்கை..!தமிழ்நாட்டில் இன்று 10 மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.

விஜய் வீட்டுக்கு நள்ளிரவு 1.50 மணிக்கு திடீரென சென்ற போலீசார். அரை மணி நேரம் என்ன நடந்தது?

விஜய் வீட்டுக்கு நள்ளிரவு 1.50 மணிக்கு திடீரென சென்ற போலீசார். அரை மணி நேரம் என்ன நடந்தது?கடந்த சில நாட்களாக பிரபலங்களின் வீடுகள் மற்றும் அலுவலகங்களில் வெடிகுண்டு மிரட்டல் விடுக்கப்பட்டு வரும் நிலையில், விஜய் வீட்டிற்கும் வெடிகுண்டு மிரட்டல் விடுக்கப்பட்டது. இதனை அடுத்து அவருடைய வீட்டில் அரை மணி நேரம் வெடிகுண்டு நிபுணர்கள் சோதனை செய்ததாக தகவல் வெளியாகியுள்ளன.

இருமல் மருந்தால் 21 குழந்தைகள் பலி: 'கோல்ட்ரிஃப்' உரிமையாளரை தமிழகம் வந்து கைது செய்த மத்திய பிரதேச காவல்துறை..!

இருமல் மருந்தால் 21 குழந்தைகள் பலி: 'கோல்ட்ரிஃப்' உரிமையாளரை தமிழகம் வந்து கைது செய்த மத்திய பிரதேச காவல்துறை..!ராஜஸ்தான் மற்றும் மத்திய பிரதேசத்தில் 'கோல்ட்ரிஃப்' இருமல் மருந்தை குடித்ததால் குறைந்தது 21 குழந்தைகள் உயிரிழந்த சம்பவங்கள் தொடர்பாக, அந்த மருந்தை தயாரித்த நிறுவனத்தின் உரிமையாளர் ஜி. ரங்கநாதன் என்பவரை மத்திய பிரதேச காவல்துறை குழு கைது செய்துள்ளது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com