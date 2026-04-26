ஞாயிறு, 26 ஏப்ரல் 2026
Last Modified: ஞாயிறு, 26 ஏப்ரல் 2026 (15:36 IST)

10 வருசம் பக்கா பிளான்!.. வட கொரியாவிலிருந்து தப்பித்த குடும்பம்!.. தென் கொரியாவில் தஞ்சம்..

kim jong
வடகொரியா மிகவும் கட்டுப்பாடு கொண்ட ஒரு நாடு. அங்கு எல்லாமே ராணுவ விதிமுறைகள்தான். பல வருடங்களாகவே அங்கு நடப்பது வாரிசு அரசுதான்.தற்போது அங்கு கிம் ஜாங் உன் அதிபராக இருக்கிறார். அங்கே அரசுக்கு தெரியாமல் எதுவும் செய்ய முடியாது.. மக்களின் அன்றாட நடவடிக்கைகளை கூட அங்கே கவனித்துக் கொண்டே இருப்பார்கள். அரசு எதிர்த்து ஒரு வார்த்தை பேசினால் கூட பல வருடங்கள் சிறைதான். மக்களே உளவாளியாக இருப்பார்கள். இந்நிலையில்தான், வடகொரியாவிலிருந்து ஒரு குடும்பம் 10 வருடமாக திட்டமிட்டு தென்கொரியாவுக்கு தப்பி சென்றிருக்கிறது.

இதற்காக கடல் வழிப்பாதையை தேர்ந்தெடுத்துள்ளனர். கிம் என்பவர் தன் மகனை மீன்பிடித் தொழிலுக்கு அனுப்பியிருக்கிறார். அங்கு கடலின் வேகம், ராணுவ கண்காணிப்பு, ரேடாலிருந்து தப்பிப்பது எப்படி பல விஷயங்களை கற்றுக் கொண்டிருக்கிறார்கள். ஆனால் இந்த திட்டத்தை போட்ட தந்தை கிம் உயிரிழந்து விட்டார்.

எனவே அவர் மகன்கள் கிம்-இல்-ஹ்யோக், கிம்-யி-ஹ்யோக் இருவரும் தந்தையின் திட்டத்தை நிறைவேற்றினார்கள். முதலில் மீன் பிடி தொழிலை கற்றுக்கொண்டு ஒரு சொந்தமாக ஒரு படகை வாங்கியிருக்கிறார்கள். மீன் பிடிக்க செல்லும்போது வல் நடவடிக்கைகளை நோட்டமிட்டிருக்கிறார்கள். அவர்கள் தப்பித்த அன்று புயல் காரணமாக பெரிய கண்காணிப்பு எதுவும் இல்லை.. படகில் ஒரு கர்ப்பிணி மனைவியும் இருந்துள்ளார்..

அதோடு நான்கு மற்றும் ஆறு வயது குழந்தை இருவரை மூட்டைக்குள் மறைத்து கொண்டு சென்றுள்ளனர். படகை மிகவும் மெதுவாக நகர்த்தியிருக்கிறார்கள். ரேடாரில் பார்க்கும் போது ஏதோ ஒரு சாதாரண பொருள் மிதப்பது போலவே தோன்றும்.. யாரும் எதுவும் பேசவில்லை.. மெதுவாக படகை செலுத்தி தென்கொரியாவின் யோன்ப்யோங் தீவை அடைந்துள்ளனர். நான்கு மாதங்களுக்கு பின்பு அந்த கர்ப்பிணி பெண்ணுக்கு ஒரு பெண் குழந்தை பிறந்துள்ளது.. வடகொரியாவில் இருந்து தப்பித்த இரண்டு மாதங்களில் கிம் யி ஹ்யோக் உயிரிழந்துள்ளார். தற்போது கிம் இல் ஹ்யோக் தென்கொரியாவில் சமையல்காரராக பயிற்சி பெற்று வருகிறார்.

ஏர்டெல் அதிரடி: 300Mbps வேகம், இலவச OTT மற்றும் டிவி சேனல்களுடன் புதிய பிராட்பேண்ட் பிளான்!

ஏர்டெல் அதிரடி: 300Mbps வேகம், இலவச OTT மற்றும் டிவி சேனல்களுடன் புதிய பிராட்பேண்ட் பிளான்!அதிவேக இணையம் மற்றும் தடையில்லா பொழுதுபோக்கை விரும்பும் பயனர்களுக்காக, ஏர்டெல் நிறுவனம் ஒரு பிரீமியம் பிராட்பேண்ட் திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. மாதத்திற்கு ரூ.1,599 விலையில் கிடைக்கும் இந்த திட்டம், இன்றைய டிஜிட்டல் தேவைகள் அனைத்தையும் ஒரே இடத்தில் பூர்த்தி செய்கிறது.

வந்துவிட்டது eSIM: ஆண்ட்ராய்டு மற்றும் ஐபோனில் எளிதாக ஆக்டிவேட் செய்வது எப்படி?

வந்துவிட்டது eSIM: ஆண்ட்ராய்டு மற்றும் ஐபோனில் எளிதாக ஆக்டிவேட் செய்வது எப்படி?eSIM என்பது நாம் வழக்கமாக பயன்படுத்தும் பிளாஸ்டிக் சிம் கார்டுகளின் டிஜிட்டல் வடிவம் ஆகும். இதை உங்கள் மொபைலில் உள்ளமைக்கப்பட்ட சிப் மூலமே பயன்படுத்த முடியும். ஏர்டெல், ஜியோ மற்றும் வி போன்ற முன்னணி நிறுவனங்கள் தற்போது இந்த வசதியை வழங்குகின்றன.

XChat இப்போது ஐபோன் மற்றும் ஐபேட் சாதனங்களில்: டவுன்லோடு செய்து பயன்படுத்துவது எப்படி?

XChat இப்போது ஐபோன் மற்றும் ஐபேட் சாதனங்களில்: டவுன்லோடு செய்து பயன்படுத்துவது எப்படி?X நிறுவனம் தனது புதிய தகவல் பரிமாற்ற செயலியான XChat ஐ ஐபோன் மற்றும் ஐபேட் பயனர்களுக்காக அதிகாரப்பூர்வமாக அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. பயனர்களின் தனியுரிமைக்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ள இந்த செயலி, விளம்பரங்கள் அற்ற மற்றும் Tracking இல்லாத பாதுகாப்பான உரையாடலை உறுதி செய்கிறது.

முடியல!. ஈரானுடன் இனிமேல் பேச்சுவார்த்தை இல்லை!.. டிரம்ப் விரக்தி!...

முடியல!. ஈரானுடன் இனிமேல் பேச்சுவார்த்தை இல்லை!.. டிரம்ப் விரக்தி!...ஈரான் நாட்டின் மீது அமெரிக்காவும், இஸ்ரேலும் தொடங்கிய போர் ஒரு மாதத்திற்கு மேல் நீடித்த நிலையில் தற்போது போர் நிறுத்தம் ஏற்பட்டிருக்கிறது.

மேடையில் பேசி கொண்டிருந்தபோது ஆத்திரத்தில் திடீரென மேடையில் இருந்து வெளியேறிய மம்தா பானர்ஜி..!

மேடையில் பேசி கொண்டிருந்தபோது ஆத்திரத்தில் திடீரென மேடையில் இருந்து வெளியேறிய மம்தா பானர்ஜி..!மேற்கு வங்க மாநிலம் பவானிபூரில் நடைபெற்ற தேர்தல் பிரச்சாரத்தின் போது, திரிணாமுல் காங்கிரஸ் தலைவர் மம்தா பானர்ஜி மற்றும் பாஜக தலைவர் சுவேந்து அதிகாரி ஆகியோரின் பேரணிகள் வெறும் 100 மீட்டர் இடைவெளியில் அமைக்கப்பட்டிருந்தன. இதனால் இரு தரப்பு ஆதரவாளர்களிடையே கடும் மோதல் ஏற்பட்டது.

