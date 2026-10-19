மரணத்தை முன் கூட்டியே கணித்த பாதிரியார் - சர்ச்சில் சிலுவை விழுந்து மரணம்!..
ஈக்வடார் நாட்டில் ஒரு தேவாலயத்தில் பாதிரியார் உரையாற்றிக் கொண்டிருந்தபோது தலைக்கு மேலே இருந்த சிலுவை விழுந்து உயிரிழந்த சம்பவம் சோகத்தை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது.
ஈக்வடார் நாட்டின் குவாபாயில் என்கிற நகரத்தில் உள்ள ஒரு தேவாலயத்தில் பாதிரியார் பாட்ரிகோ சான்சஸ் திருப்பலி பூஜையை நடத்திக் கொண்டிருந்தார். அது நேரடியாக தொலைக்காட்சிகளில் ஒளிபரப்பு செய்யப்பட்டது. அப்போது மேடையில் இருந்த மரத்தாலான சிலுவை எதிர்பாராத விதமாக சரிந்து அவரின் தலையின் மீது விழுந்தது. அதில் அவர் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தார்..
நாம் அனைவரும் ஒரு நாள் இறக்கத்தான் போகிறோம் என்று அவர் தனது கடைசி பிரசங்கத்தில் பேசிய சில நிமிடங்களிலேயே அவர் இறந்து போனது பெரும் சோகத்தையும் அதிர்ச்சியும் கொடுத்துள்ளது. அவரின் மறைவுக்கு உலகமெங்கும் உள்ள கிறிஸ்தவர்கள் இரங்கல்களை தெரிவித்து வருகிறார்கள்.
நாம் அனைவரும் ஒரு நாள் இறக்கத்தான் போகிறோம் என்று அவர் தனது கடைசி பிரசங்கத்தில் பேசிய சில நிமிடங்களிலேயே அவர் இறந்து போனது பெரும் சோகத்தையும் அதிர்ச்சியும் கொடுத்துள்ளது. அவரின் மறைவுக்கு உலகமெங்கும் உள்ள கிறிஸ்தவர்கள் இரங்கல்களை தெரிவித்து வருகிறார்கள்.