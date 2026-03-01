ஞாயிறு, 1 மார்ச் 2026
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. உலகச் செய்திகள்
Written By Siva
Last Updated : ஞாயிறு, 1 மார்ச் 2026 (08:16 IST)

ஒரே நாள் தான் போர்.. உச்ச தலைவர் அயதுல்லா கமேனி மரணம்: போரை தொடருமா ஈரான்?

ஒரே நாள் தான் போர்.. உச்ச தலைவர் அயதுல்லா கமேனி மரணம்: போரை தொடருமா ஈரான்?
ஈரான் உச்ச தலைவர் அயதுல்லா அலி கமேனி கொல்லப்பட்டதாக அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் அதிரடியாக அறிவித்துள்ளார். இஸ்ரேலுடன் இணைந்து நடத்தப்பட்ட அதிநவீன வான்வழி தாக்குதலில், டெஹ்ரானில் உள்ள கமேனியின் அலுவலகம் மற்றும் ரகசிய தளங்கள் தரைமட்டமாக்கப்பட்டன. இந்த தாக்குதலில் கமேனியுடன் சேர்ந்து ஈரானின் பாதுகாப்பு அமைச்சரும், புரட்சிகர காவல்படையின் முக்கிய தளபதிகளும் உயிரிழந்ததாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
 
கமேனியின் உடல் கண்டெடுக்கப்பட்டதற்கான புகைப்பட ஆதாரங்கள் டிரம்ப் மற்றும் நெதன்யாகுவிடம் சமர்ப்பிக்கப்பட்டதாக இஸ்ரேலிய ஊடகங்கள் செய்தி வெளியிட்டுள்ளன.
 
வரலாற்றின் மிக மோசமான ஒரு சர்வாதிகாரி வீழ்ந்துவிட்டார், இது ஈரான் மக்களுக்கு கிடைத்துள்ள சுதந்திரத்திற்கான மிகப்பெரிய வாய்ப்பு என்று டிரம்ப் தனது பதிவில் குறிப்பிட்டுள்ளார். 
 
ஈரான் அரசு ஊடகங்கள் முதலில் இதனை மறுத்தாலும், பின்னர் உறுதிப்படுத்தின. 1989 முதல் ஈரானை வழிநடத்தி வந்த கமேனியின் மறைவு, மத்திய கிழக்கில் மிகப்பெரிய அரசியல் மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 
ஈரானின் ஏவுகணை தளங்கள் மீதான தாக்குதல் தொடர்ந்து நீடிக்கும் என்றும் அமெரிக்கா எச்சரித்துள்ளது.
 
Edited by Siva

இஸ்ரேல் தாக்கியதில் ஈரானில் 40 மாணவிகள் உயிரிழப்பு!..

இஸ்ரேல் தாக்கியதில் ஈரானில் 40 மாணவிகள் உயிரிழப்பு!..அணுசக்தி தொடர்பாக ஈரானிடம் நடத்தப்பட்ட பேச்சுவார்த்தை தோல்வி அடைந்ததால் அந்நாட்டின் மீது இஸ்ரேல் மற்றும் அமெரிக்கா இரண்டு நாடுகளும் போர்தொடுத்திருக்கிறது.

விஜயை நம்பி வந்த பொண்ணு!.. சில சனியன் சகடை வாழ்க்கையில் வந்தாங்க!.. விஜயின் மேனேஜர் பேட்டி!...

விஜயை நம்பி வந்த பொண்ணு!.. சில சனியன் சகடை வாழ்க்கையில் வந்தாங்க!.. விஜயின் மேனேஜர் பேட்டி!...நடிகர் விஜயின் மனைவி சங்கீதா கணவரிடமிருந்து விவாகரத்து வழக்கு தொடர்ந்திருக்கிறார்.

அஜித்திடம் இருக்கும் ஒரு குவாலிட்டி விஜயிடம் உண்டா!.. பெலிக்ஸை பொளக்கும் நெட்டிசன்கள்!..

அஜித்திடம் இருக்கும் ஒரு குவாலிட்டி விஜயிடம் உண்டா!.. பெலிக்ஸை பொளக்கும் நெட்டிசன்கள்!..நடிகராக விஜய் அரசியல் கட்சி துவங்கிய இரண்டு வருடங்கள் முடிந்துவிட்ட நிலையில் அவரின் தமிழர் வெற்றிக் கழகம் 2006 சட்டமன்றத் தேர்தலை சந்திக்கவிருக்கிறது..

தவெக கதை முடிஞ்சிப் போச்சி!.. திமுக 200 தொகுதிகளில் வெற்றி!.. தமீமுன் அன்சாரி பேட்டி...

தவெக கதை முடிஞ்சிப் போச்சி!.. திமுக 200 தொகுதிகளில் வெற்றி!.. தமீமுன் அன்சாரி பேட்டி...நடிகர் விஜய் அரசியல் கட்சி தொடங்கியது முதலே திமுகவை மிகவும் கடுமையாக விமர்சித்து பேசிவந்தார்.

அரசியல்வாதிங்களும் மனுஷங்கதான்!.. விஜய் விவகாரத்து பற்றி கருத்து சொன்ன குஷ்பு!...

அரசியல்வாதிங்களும் மனுஷங்கதான்!.. விஜய் விவகாரத்து பற்றி கருத்து சொன்ன குஷ்பு!...நடிகர் விஜய் நடிகராக இருந்து அரசியலுக்கு வந்து அவரின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் முதல் சட்டமன்ற தேர்தலில் சந்திக்கவுள்ள நிலையில் அவரின் மனைவி சங்கீதா விஜயிடமிருந்து விவாகரத்து கேட்டிருப்பதோடு, விஜய்க்கு ஒரு நடிகையுடன் தொடர்பு இருக்கிறது என கொளுத்தி போட்டிருக்கிறார்..

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com