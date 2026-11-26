ஒவ்வொரு அமெரிக்க குழ்ந்தைகளுக்கும் 2 SpaceX பங்குகள்.. எலான் மஸ்க் அறிவிப்பு...
அமெரிக்காவில் உள்ள ஒவ்வொரு குழந்தைக்கும் 2 SpaceX பங்குகள் வழங்கப்படும் என எலான் மஸ்க் புதிய அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளார். முன்னதாக ஒவ்வொரு குழந்தைக்கும் ஒரு பங்கு வழங்கப்படும் எனக் கூறியிருந்த அவர், இப்போது தனது சொந்த பங்கையும் சேர்த்து மொத்தம் இரண்டு பங்குகளை வழங்குவதாக எக்ஸ் தளத்தில் தெரிவித்துள்ளார்.
ட்ரம்ப் நிர்வாகத்தின் குழந்தைகளுக்கான சேமிப்பு திட்டமான 'ட்ரம்ப் கணக்குகள்' கீழ் இந்த பங்குகள் வழங்கப்பட உள்ளன. இதன்படி, ஸ்பேஸ்எக்ஸ் நிறுவனம் சார்பில் வழங்கப்படும் ஒரு பங்கு அடுத்த மாதமே குழந்தைகளின் கணக்குகளுக்கு மாற்றப்படும். ஆனால், எலான் மஸ்க் தனது தனிப்பட்ட பங்கிலிருந்து வழங்கும் மற்றொரு பங்கு, அவரது பங்கு முடக்க காலம் முடிவடைந்த பிறகு 2027 ஜூன் மாதத்தில் வழங்கப்படும் என அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
இதேபோல், ஸ்பேஸ்எக்ஸ் தலைவர் க்வின் ஷாட்வெல் மற்றும் அவரது கணவரும் இணைந்து 20 லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட குழந்தைகளுக்கு தங்கள் தனிப்பட்ட பங்குகளை வழங்க உறுதியளித்துள்ளனர். 18 வயது வரை பெற்றோர்களால் நிர்வகிக்கப்படும் இந்த கணக்குகள் மூலம், அமெரிக்க குழந்தைகளுக்கு எதிர்காலத்திற்கான நேரடி முதலீட்டு வாய்ப்பு கிடைத்துள்ளது.