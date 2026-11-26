அமெரிக்காவில் எல்லா குழந்தைகளுக்கும் 2 Space பங்குகள் - எலன் மஸ்க் அதிரடி அறிவிப்பு
உலகின் பெரும் பணக்காரர்களின் எலன் மஸ்க்கும் ஒருவர். இவரின் SpaceX நிறுவனம் விண்வெளிக்கு சேட்டிலைட்டுகளை அனுப்பி வருகிறது. மேலும் சாட்டிலைட் மூலம் உலகில் பல நாடுகளிலும் இந்த நிறுவனம் இணைய சேவையை அளித்து வருகிறது. இந்தியாவின் அதற்கான முயற்சியில் ஈடுபட்டிருக்கிறது.
அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்பின் ஆதரவாளரான எலன் மஸ்க் கடந்த தேர்தலின்போது டிரம்புக்கு ஆதரவாக வாக்கு சேகரித்தார். அதில் ட்ரம்ப் வெற்றி பெற்றார். அதேநேரம், சமீபத்தில் நடந்த அமெரிக்க பாராளுமன்ற இடைத்தேர்தலில் டிரம்பின் குடியரசு கட்சி தோல்வி அடைந்தது..
இந்நிலையில் அமெரிக்காவில் உள்ள ஒவ்வொரு குழந்தைங்களுக்கும் தலா 2 Space X பங்குகள் வழங்கப்படும் என எலான் மஸ்க் அறிவித்திருக்கிறார். ஒரு பங்கு Space X நிறுவனத்திடமிருந்தும், மற்றொரு பங்கு மஸ்கின் தனிப்பட்ட பங்குகளில் இருந்தும் வழங்க முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. ரூ.7.2 கோடி குழந்தைகளுக்கு Trump Accounts திட்டம் மூலம் ரூ.1.7 லட்சம் கோடி மதிப்பிலான பங்குகள் இலவசமாக வழங்கப்படவுள்ளன. இதன் மூலம் அமெரிக்க மக்களிடம் இழந்த ட்ரம்பின் இமேஜ் மாறும் என எலன் மஸ்க் கருதுகிறார் என சொல்லப்படுகிறது.
இந்நிலையில் அமெரிக்காவில் உள்ள ஒவ்வொரு குழந்தைங்களுக்கும் தலா 2 Space X பங்குகள் வழங்கப்படும் என எலான் மஸ்க் அறிவித்திருக்கிறார். ஒரு பங்கு Space X நிறுவனத்திடமிருந்தும், மற்றொரு பங்கு மஸ்கின் தனிப்பட்ட பங்குகளில் இருந்தும் வழங்க முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. ரூ.7.2 கோடி குழந்தைகளுக்கு Trump Accounts திட்டம் மூலம் ரூ.1.7 லட்சம் கோடி மதிப்பிலான பங்குகள் இலவசமாக வழங்கப்படவுள்ளன. இதன் மூலம் அமெரிக்க மக்களிடம் இழந்த ட்ரம்பின் இமேஜ் மாறும் என எலன் மஸ்க் கருதுகிறார் என சொல்லப்படுகிறது.