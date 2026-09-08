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  4. Eiffel Tower Row: Women Staff Allegedly Sidelined During BAPS Visit, Sparks Outrage in France
Written By SIVA SIVA
Last Updated : Tuesday, 8 September 2026 (16:00 IST)

ஈஃபிள் கோபுரத்தில் இந்து பெண் ஊழியர்கள் தவிர்க்கப்படுகிறார்களா? : இந்து அமைப்பின் போராட்டத்தால் சர்ச்சை..

ஈஃபிள் கோபுரம்
Written By: SIVA
Updated: Tue, 8 Sep 2026 (16:00 IST)
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பாரிஸின் புகழ்பெற்ற ஈஃபிள் கோபுரத்தில், இந்து மத அமைப்பான BAPS-ஐ சேர்ந்த சுமார் 100 பேர் கொண்ட குழுவின் தனிப்பட்ட வருகையின்போது பெண் ஊழியர்கள் பணியிடங்களில் இருந்து ஒதுக்கப்பட்டதாக எழுந்த புகார் பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
பெண் ஊழியர்கள் சிலர் தங்கள் பணியிடங்களை விட்டு வேறு பகுதிகளுக்கு செல்லுமாறு அறிவுறுத்தப்பட்டதாகவும், சில இடங்களில் அவர்களுக்கு பதிலாக ஆண் ஊழியர்கள் நியமிக்கப்பட்டதாகவும் பணியாளர்கள் குற்றம்சாட்டியுள்ளனர். மேலும், குழுவினர் இருக்கும் பகுதிகளில் பெண்கள் செல்லவோ கடக்கவோ கூடாது என அறிவுறுத்தப்பட்டதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
 
ஈஃபிள் கோபுரத்தை நிர்வகிக்கும் SETE நிறுவனம், வருகையை ஏற்பாடு செய்தபோது பெண்களுடனான தொடர்புகளை குறைக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கை வைக்கப்பட்டதாகவும், அந்த நிபந்தனைகளை ஏற்றுக்கொண்டது தவறு என்றும் தெரிவித்துள்ளது.
 
இதற்கு BAPS அமைப்பு வருத்தம் தெரிவித்ததுடன், யாருக்கும் அணுகல் மறுக்கப்படவில்லை என்றும், அனைவரையும் மதிக்கும் தங்கள் கொள்கையில் உறுதியாக இருப்பதாகவும் கூறியுள்ளது.
 
இந்த சம்பவம் குறித்து விசாரணை நடத்தப்படும் என பாரிஸ் நகர நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது. பிரான்ஸ் அரசியல்வாதிகளும் கடும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளனர். பெண்களின் சமத்துவத்தை பாதிக்கும் எந்த நடைமுறையையும் ஏற்க முடியாது என அவர்கள் வலியுறுத்தியுள்ளனர்.
 
Edited by Siva
About Writer
SIVA
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
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