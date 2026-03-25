புதன், 25 மார்ச் 2026
  2. செய்திகள்
Written By Siva
Last Updated : புதன், 25 மார்ச் 2026 (18:38 IST)

போர் பதட்டம் தணிந்ததால் துபாய் எடுத்த சில அதிரடி முடிவுகள்.. ஏப்ரல் 1 முதல் அமல்..!

2026 ஏப்ரல் முதல் துபாயில் வங்கி, கல்வி மற்றும் குடியிருப்பு விதிகளில் முக்கிய மாற்றங்கள் அமலுக்கு வருகின்றன. 
 
ஐக்கிய அரபு அமீரக மத்திய வங்கியின் உத்தரவுப்படி, ஆன்லைன் பணப்பரிவர்த்தனைகளுக்கான OTP முறை முழுமையாக நிறுத்தப்பட்டு, அதற்கு பதிலாக வங்கி செயலிகள் மூலம் அங்கீகரிக்கும் பாதுகாப்பு முறை அறிமுகமாகிறது.
 
கல்வித்துறையில், மார்ச் 23 முதல் நடைபெற்று வந்த ஆன்லைன் வகுப்புகள் ஏப்ரல் 3 உடன் நிறைவடைந்து, மாணவர்கள் மீண்டும் பள்ளிகளுக்கு நேரில் சென்று பயில உள்ளனர். விமான போக்குவரத்தை பொறுத்தவரை, ஏர் பிரான்ஸ் மற்றும் டர்கிஷ் ஏர்லைன்ஸ் போன்ற சர்வதேச நிறுவனங்கள் ஏப்ரல் முதல் துபாய்க்கு மீண்டும் விமான சேவைகளை தொடங்குகின்றன.
 
மேலும், காலாவதியான விசா வைத்திருப்பவர்கள் புதிய அனுமதி இன்றி நுழைய வழங்கப்பட்டிருந்த தற்காலிக சலுகை மார்ச் 31-உடன் முடிவடைகிறது. ஏப்ரல் 1 முதல் முறையான குடியிருப்பு ஆவணங்கள் இருந்தால் மட்டுமே அமீரகத்திற்குள் நுழைய முடியும். 
 
இந்த மாற்றங்கள் துபாயின் பாதுகாப்பு மற்றும் நிர்வாக செயல்பாடுகளை மேம்படுத்தும் நோக்கில் எடுக்கப்பட்டுள்ளன. பயணிகள் மற்றும் குடியிருப்பாளர்கள் இந்த புதிய விதிகளுக்கு தயாராக இருக்குமாறு அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள்.
 
ஓவராக பேசிய ஆதவ் அர்ஜுனா!.. காங்கிரஸ் பொதுச்செயலாளர் சஸ்பெண்ட்!...

ஓவராக பேசிய ஆதவ் அர்ஜுனா!.. காங்கிரஸ் பொதுச்செயலாளர் சஸ்பெண்ட்!...நேற்று தவெக விழாவில் பேசிய அக்கட்சியின் முக்கிய நிர்வாகி ஆதவ் அர்ஜுனா திமுக - காங்கிரஸ் கூட்டணி பற்றி ஒரு பரபரப்பான கருத்தை தெரிவித்தார்.

விஜய் தொகுதியில் போட்டியிடாத அதிமுக!.. எல்லாம் ஒரு டீலிங்கா?...

விஜய் தொகுதியில் போட்டியிடாத அதிமுக!.. எல்லாம் ஒரு டீலிங்கா?...பொதுவாகவே ஒரு நடிகர் அதுவும் ஒரு பிரபலமான நடிகர் அரசியலுக்கு வந்தால் ஏற்கனவே அரசியலில் இருக்கும் அதிமுகவும், திமுகவும் அதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவிப்பதோடு, அந்த நடிகரை மிகவும் மோசமாக விமர்சிப்பார்கள்.

AI மூலம் பிரச்சாரம் செய்கிறாரா விஜய்?!.. வீட்டை விட்டு வெளியே வரமாட்டாரா?!..

AI மூலம் பிரச்சாரம் செய்கிறாரா விஜய்?!.. வீட்டை விட்டு வெளியே வரமாட்டாரா?!..நடிகர் விஜய் தமிழக வெற்றிக் கழகம் என்கிற அரசியல் கட்சியை துவங்கியிருந்தாலும் அவர் மற்ற அரசியல்வாதிகளை போல மற்ற மக்களை சந்திப்பதில்லை, மக்கள் பிரச்சனைகளை பேசுவதில்லை, போராட்டங்களில் கலந்து கொள்வதில்லை, செய்தியாளர்களை சந்திப்பதில்லை, பேட்டி கொடுப்பதில்லை என அவர் மீது பல விமர்சனங்கள் இருக்கிறது.

இனிமேல் Form 16 கிடையாது.. சம்பளம் பெறுபவர்களுக்கு இனி எந்த Form? ஏப்ரல் 1 முதல் திடீர் மாற்றம்..!

இனிமேல் Form 16 கிடையாது.. சம்பளம் பெறுபவர்களுக்கு இனி எந்த Form? ஏப்ரல் 1 முதல் திடீர் மாற்றம்..!இந்தியாவின் வருமான வரி தாக்கல் முறையில் ஏப்ரல் 1, 2026 முதல் அதிரடி மாற்றங்கள் அமலுக்கு வருகின்றன. புதிய வருமான வரி விதிகள் 2026-ன் படி, சம்பளம் பெறுபவர்களுக்கு வழங்கப்படும் முக்கிய ஆவணமான 'படிவம் 16' நீக்கப்பட்டு, அதற்கு பதிலாக 'படிவம் 130' அறிமுகப்படுத்தப்பட உள்ளது.

ஷூட்டிங்கில் அந்த இயக்குனர் என்னிடம்!.. கும்பமேளா அழகி மோனாலிசா பாலியல் புகார்!..

ஷூட்டிங்கில் அந்த இயக்குனர் என்னிடம்!.. கும்பமேளா அழகி மோனாலிசா பாலியல் புகார்!..கும்பமேளாவில் பாசி மணி விற்றுக்கொண்டிருந்த மோனாலிஷாவை ஒருவர் வீடியோ எடுத்து சமூக வலைதளங்களில் பகிர அந்த வீடியோ சமூகவலைத்தளங்களில் வைரலானது.

