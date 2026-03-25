போர் பதட்டம் தணிந்ததால் துபாய் எடுத்த சில அதிரடி முடிவுகள்.. ஏப்ரல் 1 முதல் அமல்..!
2026 ஏப்ரல் முதல் துபாயில் வங்கி, கல்வி மற்றும் குடியிருப்பு விதிகளில் முக்கிய மாற்றங்கள் அமலுக்கு வருகின்றன.
ஐக்கிய அரபு அமீரக மத்திய வங்கியின் உத்தரவுப்படி, ஆன்லைன் பணப்பரிவர்த்தனைகளுக்கான OTP முறை முழுமையாக நிறுத்தப்பட்டு, அதற்கு பதிலாக வங்கி செயலிகள் மூலம் அங்கீகரிக்கும் பாதுகாப்பு முறை அறிமுகமாகிறது.
கல்வித்துறையில், மார்ச் 23 முதல் நடைபெற்று வந்த ஆன்லைன் வகுப்புகள் ஏப்ரல் 3 உடன் நிறைவடைந்து, மாணவர்கள் மீண்டும் பள்ளிகளுக்கு நேரில் சென்று பயில உள்ளனர். விமான போக்குவரத்தை பொறுத்தவரை, ஏர் பிரான்ஸ் மற்றும் டர்கிஷ் ஏர்லைன்ஸ் போன்ற சர்வதேச நிறுவனங்கள் ஏப்ரல் முதல் துபாய்க்கு மீண்டும் விமான சேவைகளை தொடங்குகின்றன.
மேலும், காலாவதியான விசா வைத்திருப்பவர்கள் புதிய அனுமதி இன்றி நுழைய வழங்கப்பட்டிருந்த தற்காலிக சலுகை மார்ச் 31-உடன் முடிவடைகிறது. ஏப்ரல் 1 முதல் முறையான குடியிருப்பு ஆவணங்கள் இருந்தால் மட்டுமே அமீரகத்திற்குள் நுழைய முடியும்.
இந்த மாற்றங்கள் துபாயின் பாதுகாப்பு மற்றும் நிர்வாக செயல்பாடுகளை மேம்படுத்தும் நோக்கில் எடுக்கப்பட்டுள்ளன. பயணிகள் மற்றும் குடியிருப்பாளர்கள் இந்த புதிய விதிகளுக்கு தயாராக இருக்குமாறு அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள்.
