திங்கள், 2 மார்ச் 2026
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. உலகச் செய்திகள்
Written By Siva
Last Updated : திங்கள், 2 மார்ச் 2026 (08:29 IST)

இன்றும் நாளையும் பங்குச்சந்தை மூடப்படுவதாக அறிவிப்பு.. நிம்மதியில் முதலீட்டாளர்கள்..!

மத்திய கிழக்கில் அதிகரித்து வரும் போர் பதற்றம் காரணமாக, ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தின் முக்கிய பங்குச்சந்தைகள் தற்காலிகமாக மூடப்பட்டுள்ளன. 
 
அமெரிக்கா மற்றும் இஸ்ரேல் படைகளின் நடவடிக்கைகளுக்கு பதிலடியாக, ஈரான் ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தின் மீது தாக்குதல்களை நடத்தி வருகிறது. இதன் நேரடி விளைவாக, முதலீட்டாளர்களின் பாதுகாப்பு மற்றும் சந்தை நிலைத்தன்மையை கருத்தில் கொண்டு துபாய் மற்றும் அபுதாபி பங்குச்சந்தைகள் இன்றும், நாளையும் மூடப்படுவதாக அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
 
ஈரானின் இந்த அதிரடி தாக்குதலால் வளைகுடா பிராந்தியத்தில் பெரும் பொருளாதார பாதிப்புகள் ஏற்படும் என்ற அச்சம் எழுந்துள்ளது. குறிப்பாக, எண்ணெய் விநியோகம் மற்றும் சர்வதேச வர்த்தக மையங்களாக திகழும் துபாய் போன்ற நகரங்கள் இலக்கு வைக்கப்படுவது உலகளாவிய சந்தைகளிலும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தக்கூடும். 
 
தற்போதைய சூழலில் நிலவும் நிச்சயமற்ற தன்மையால், பங்குச்சந்தை நடவடிக்கைகள் முடக்கப்பட்டுள்ளன. நிலைமை சீரான பின்னரே வர்த்தகம் மீண்டும் தொடங்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்த போர்ச்சூழல் உலக பொருளாதாரத்தில் எத்தகைய மாற்றங்களை கொண்டு வரும் என்பதை உலக நாடுகள் உன்னிப்பாக கவனித்து வருகின்றன.
 
Edited by Siva

ஒரு நிமிடத்திற்கு ரூ. 8 கோடி இழப்பு! பெரும் இழப்பை சந்திக்கும் துபாய்.. என்ன காரணம்?

ஒரு நிமிடத்திற்கு ரூ. 8 கோடி இழப்பு! பெரும் இழப்பை சந்திக்கும் துபாய்.. என்ன காரணம்?ஈரான் மற்றும் இஸ்ரேல் இடையிலான நேரடி போர் காரணமாக, உலகின் பரபரப்பான வான்வழி முனையமான துபாய் சர்வதேச விமான நிலையம் முடக்கப்பட்டுள்ளது. நாளொன்றுக்கு சுமார் 2.6 லட்சம் பயணிகள் பயணிக்கும் இந்த விமான நிலையம் மூடப்பட்டதால், சர்வதேச விமான போக்குவரத்து முற்றிலும் சீர்குலைந்துள்ளது.

10, 12-ஆம் வகுப்பு சிபிஎஸ்இ பொதுத்தேர்வுகள் திடீர் ஒத்திவைப்பு! மத்திய கிழக்கில் போர் பதற்றம் காரணமா?

10, 12-ஆம் வகுப்பு சிபிஎஸ்இ பொதுத்தேர்வுகள் திடீர் ஒத்திவைப்பு! மத்திய கிழக்கில் போர் பதற்றம் காரணமா?மத்திய கிழக்கு நாடுகளில் நிலவி வரும் அசாதாரண போர்ச்சூழல் மற்றும் பாதுகாப்பு காரணங்களால், அங்கு நடைபெறவிருந்த சிபிஎஸ்இ 10 மற்றும் 12-ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வுகளை வாரியம் ஒத்திவைத்துள்ளது.

ஓமன் எண்ணெய் கப்பலை தாக்கிய ஈரான்.. கொழுந்துவிட்டு எரியும் கப்பல்.. 15 இந்திய ஊழியர்களின் கதி என்ன?

ஓமன் எண்ணெய் கப்பலை தாக்கிய ஈரான்.. கொழுந்துவிட்டு எரியும் கப்பல்.. 15 இந்திய ஊழியர்களின் கதி என்ன?மத்திய கிழக்கு நாடுகளில் நிலவி வரும் போர் பதற்றங்களுக்கு இடையே, ஓமன் நாட்டின் கடல்சார் பாதுகாப்பு மையம் ஒரு முக்கிய அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. பலாவ் குடியரசின் கொடியுடன் பயணித்த 'ஸ்கைலைட்' என்ற எண்ணெய் கப்பல், முசந்தம் மாகாணத்தில் உள்ள காசாப் துறைமுகத்திற்கு வடக்கே 5 கடல் மைல் தொலைவில் இலக்கு வைக்கப்பட்டு தாக்கப்பட்டது.

அமெரிக்காவின் முக்கிய பிரமுகர் தவெகவில் இணைகிறாரா? செங்கோட்டையன் சொன்னது என்ன?

அமெரிக்காவின் முக்கிய பிரமுகர் தவெகவில் இணைகிறாரா? செங்கோட்டையன் சொன்னது என்ன?ஈரோடு மாநகரில் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் மாவட்ட செயல்வீரர்கள் கூட்டம் அன்பு சகோதரர் விஜய் பாலாஜி தலைமையில் மிக சிறப்பாக நடைபெற்றது என செங்கோட்டையன் பேட்டியில் தெரிவித்தார். அவர் மேலும் கூறியதாவது;

பிரதமர் எத்தனை முறை தமிழகம் வந்தாலும் தமிழக மண் பாஜகவுக்கு இடமளிக்காது: செல்வபெருந்தகை

பிரதமர் எத்தனை முறை தமிழகம் வந்தாலும் தமிழக மண் பாஜகவுக்கு இடமளிக்காது: செல்வபெருந்தகைதமிழக முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலினின் பிறந்தநாளை முன்னிட்டு, தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் செல்வபெருந்தகை உற்சாகமான வாழ்த்துகள் தெரிவித்துள்ளார்.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com