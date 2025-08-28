வியாழன், 28 ஆகஸ்ட் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. உலகச் செய்திகள்
Written By Prasanth K
Last Modified: வியாழன், 28 ஆகஸ்ட் 2025 (17:19 IST)

இந்தியாவில் அணுகுண்டு வீசுங்கள்! அமெரிக்காவில் சுட்டுக் கொல்லப்பட்ட நபரின் கடைசி வீடியோ!

US assassin

அமெரிக்காவில் கத்தோலிக்க பள்ளி மீது துப்பாக்கிச்சூடு நடத்திய நபர் கொல்லப்பட்ட நிலையில், முன்னதாக அவர் வெளியிட்ட வீடியோவில் இந்தியா குறித்து இடம்பெற்றிருந்த வாசகங்கள் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

 

அமெரிக்காவின் மினோபொலிஸ் நகரில் அனுசியேஷன் கத்தோலிக்க பள்ளி ஒன்று செயல்பட்டு வருகிறது. சமீபத்தில் இந்த பள்ளிக்குள் நுழைந்த ராபின் வெஸ்ட்மேன் என்ற நபர் துப்பாக்கியால் சரமாரியாக சுட்டதில் 2 மாணவர்கள் பலியானார்கள். மேலும் பலர் படுகாயமடைந்தனர். அந்த நபரை சுட்டுப் பிடிக்க முயற்சித்த நிலையில் அவர் பலியானார். அவரிடமிருந்து துப்பாக்கி உள்ளிட்ட ஆயுதங்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன.

 

இந்நிலையில் இந்த துப்பாக்கிச்சூடு சம்பவத்திற்கு முன்னதாக வெஸ்ட்மேன் தன்னுடைய துப்பாக்கி, தோட்டா மேகசின் உள்ளிட்டவற்றில் எழுதி வைத்திருந்த வாசகங்களை வீடியோவாக வெளியிட்டுள்ளார். அதில் ‘ட்ரம்ப்பை சுட்டுக் கொல்’, ‘உங்கள் கடவுள் எங்கே?’ என்று பல வாசகங்களும், சில வாசகங்கள் ரஷ்ய மொழியிலும் எழுதப்பட்டிருந்தது.

 

அதில் ஓரிடத்தில் Nuke India என்று அவர் எழுதி வைத்துள்ளார். அதாவது இந்தியாவை அணு ஆயுதத்தால் அழிக்க வேண்டும் என் பொருள் தரும்படி எழுதியுள்ளார். அமெரிக்காவில் துப்பாக்கிச்சூடு நடத்தியவர் இந்தியா குறித்து அவ்விதம் எழுதியிருந்ததற்கான காரணம் என்ன என்ற கேள்விகள் எழுந்துள்ள நிலையில், அவர் யார் என்பது குறித்து அமெரிக்க புலனாய்வு துறை விசாரணை மேற்கொண்டு வருகிறது.

 

Edit by Prasanth.K

9ஆம் வகுப்பு மாணவி கர்ப்பம்.. கழிவறையில் தனக்கு தானே பிரசவம் பார்த்த அதிர்ச்சி சம்பவம்..!

9ஆம் வகுப்பு மாணவி கர்ப்பம்.. கழிவறையில் தனக்கு தானே பிரசவம் பார்த்த அதிர்ச்சி சம்பவம்..!கர்நாடக மாநிலம் யாதகிரி மாவட்டத்தில் உள்ள அரசு பள்ளி ஒன்றில், 9-ம் வகுப்பு மாணவிக்கு ஆண் குழந்தை பிறந்தது அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. அந்த மாணவி, பள்ளியின் கழிவறையிலேயே பிரசவம் பார்த்துள்ளார்.

அமேசான், கூகுள் நிறுவனங்களுக்கு அதிக வரி போடுங்கள்: ஆர்எஸ்எஸ் வலியுறுத்தல்..!

அமேசான், கூகுள் நிறுவனங்களுக்கு அதிக வரி போடுங்கள்: ஆர்எஸ்எஸ் வலியுறுத்தல்..!அமேசான், கூகுள் போன்ற பன்னாட்டு நிறுவனங்கள் இந்திய சட்டங்களை மீறுவதாகவும், வரி ஏய்ப்பு செய்வதாகவும் அவற்றுக்கு அதிக வரி விதிக்க வேண்டும் என ஆர்எஸ்எஸ்-ஐச் சேர்ந்த சுதேசி ஜாக்ரன் மன்ச் அமைப்பின் தேசிய இணை ஒருங்கிணைப்பாளர் அஸ்வினி மகாஜன் இந்திய அரசுக்கு வலியுறுத்தியுள்ளார். இதனால் பரபரப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.

செல்பி மோக உயிரிழப்பு இந்தியாவில் தான் அதிகம்: ஆய்வில் அதிர்ச்சி தகவல்..!

செல்பி மோக உயிரிழப்பு இந்தியாவில் தான் அதிகம்: ஆய்வில் அதிர்ச்சி தகவல்..!செல்ஃபி மோகத்தால் உலகிலேயே அதிக உயிரிழப்புகள் இந்தியாவில் தான் நிகழ்கின்றன என அமெரிக்காவை சேர்ந்த பார்பர் லா பர்ம் என்ற தனியார் நிறுவனம் நடத்திய ஆய்வு அறிக்கை பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

செப்டம்பர் முதல் மகளிர் உதவித்தொகை ரூ.2100.. அரசின் அதிரடி அறிவிப்பு..!

செப்டம்பர் முதல் மகளிர் உதவித்தொகை ரூ.2100.. அரசின் அதிரடி அறிவிப்பு..!ஹரியானா மாநிலத்தில் தகுதியுள்ள பெண்களுக்கு மாதந்தோறும் ரூ.2100 நிதி உதவி வழங்கும் "லாடோ லட்சுமி யோஜனா" என்ற திட்டத்தை செயல்படுத்தவுள்ளதாக முதல்வர் நயாப் சிங் சைனி அறிவித்துள்ளார்.

போலீஸில் புகார் குடுத்தது போலி விஜய் ரசிகரா? - ஆதாரத்துடன் நிரூபித்த தவெகவினர்!?

போலீஸில் புகார் குடுத்தது போலி விஜய் ரசிகரா? - ஆதாரத்துடன் நிரூபித்த தவெகவினர்!?மதுரை தவெக மாநாட்டில் தள்ளி விடப்பட்டது குறித்து விஜய் ரசிகர் ஒருவர் போலீஸில் புகார் அளித்த நிலையில் அவர் உண்மையாக அந்த மாநாட்டுக்கு வந்தவர் இல்லை என தவெகவினர் வீடியோ, புகைப்படங்களை ஷேர் செய்து வருகின்றனர்.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com