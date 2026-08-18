  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. உலகச் செய்திகள்
  4. donald trump says america has to follow india
Written By மகேந்திரன் மகேந்திரன்
Last Modified: Tuesday, 18 August 2026 (12:27 IST)

இந்தியாவை ஃபாலோ பண்ணனும்!.. பாராட்டிய டொனால்ட் டிரம்ப்!..

donald trump
Written By: மகேந்திரன்
Updated: Tue, 18 Aug 2026 (12:29 IST)
google-news
தேர்தல் நடத்துவதில் அமெரிக்கா இந்தியாவை பின்பற்ற வேண்டும் என அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் கருத்து தெரிவித்திருக்கிறார். இது தொடர்பாக கருத்து தெரிவித்த டொனால்ட் டிரம்ப் ‘இந்த மாத துவக்கத்தில் இந்தியாவின் தலைமை தேர்தல் கமிஷனர் ஞானேஷ் குமார் ஒரு கேள்வி எழுப்பினார். முறையான அடையாள அட்டை இல்லாமல் அமெரிக்காவில் எப்படி தேர்தல் நடத்த முடியும்?’ என அவர் கேட்டார். அதில் நியாயம் இருக்கிறாது.

இந்தியாவில் 64.6 கோடி வாக்காளர்கள் முறையான புகைப்பட அடையாள அட்டை வைத்திருக்கிறார்கள். அதுபோல, அமெரிக்க வாக்காளர்களுக்கும் புகைப்பட அடையாள அட்டை கட்டாயமாக்கப்பட வேண்டும். இதற்கு Save America Act மிகவும் அவசியம். அமெரிக்க தேர்தல்களில் ஒட்டளிக்க பதிவு செய்யும் நபர்கள் அமெரிக்க குடியுரிமைக்கான ஆதாரத்தை வழங்க வேண்டும். இந்த புதிய சட்டத்தின் மூலம் குடிமக்கள் அல்லாதவர்களை வாக்காளர் பட்டியலில் இருந்து நீக்கவேண்டும் எனவும் அவர் கூறியிருக்கிறார்.
About Writer
மகேந்திரன்
14 ஆண்டுகள் பல்வேறு இணையதள செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர். அரசியல், விளையாட்டு, பொழுதுபோக்கு, ஆன்மிகம், தொழில்நுட்ப செய்திகள் எழுதுவதில் அனுபவம் உள்ளவர்..... Read More
அடுத்த கட்டுரையில்
இத மட்டும் செஞ்ச நீங்கதான் நிரந்தர சி.எம்!.. உதயநிதியிடம் பார்த்திபன் சொன்னது என்ன?..

தவெக எம்.எல்.ஏக்கள் மன்னர் பரம்பரை அல்ல!.. உதயநிதி Vs ஆதவ் அர்ஜுனா மோதல்!...

தவெக எம்.எல்.ஏக்கள் மன்னர் பரம்பரை அல்ல!.. உதயநிதி Vs ஆதவ் அர்ஜுனா மோதல்!...2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் தமிழக வெற்றிக் கழகம் வெற்றிபெற்று ஆட்சி அமைத்திருக்கிறது.

அண்ணாமலைக்கும் உதயநிதிக்கும் உள்ள வித்தியாசம் இதுதான்.. நெட்டிசன்களின் பதிவுகள் வைரல்..

அண்ணாமலைக்கும் உதயநிதிக்கும் உள்ள வித்தியாசம் இதுதான்.. நெட்டிசன்களின் பதிவுகள் வைரல்..எதிர்க்கட்சித் தலைவர் உதயநிதி மற்றும் 'வீ த லீடர்ஸ்' அமைப்பின் தலைவர் அண்ணாமலை ஆகியோரின் சமீபத்திய பொதுப்பேச்சுகள் முற்றிலும் மாறுபட்ட கோணங்களை வெளிப்படுத்தியுள்ளன.

2,500 நிரந்தர செவிலியர் பணியிடங்கள் .. தவெக அரசு அதிரடி அறிவிப்பு...

2,500 நிரந்தர செவிலியர் பணியிடங்கள் .. தவெக அரசு அதிரடி அறிவிப்பு...தமிழகத்தில் பல ஆண்டுகளாக செவிலியர்கள் தரப்பிலிருந்து விடுக்கப்பட்டு வந்த கோரிக்கைகளுக்குச் சட்டப்பேரவையில் மருத்துவத்துறை அமைச்சர் வரலாற்று சிறப்புமிக்க அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளார்.

30 வயது இருந்தால் போதும்.. எல்லா மருத்துவ பரிசோதனைகளும் இலவசம்.. தவெக அரசு அதிரடி...

30 வயது இருந்தால் போதும்.. எல்லா மருத்துவ பரிசோதனைகளும் இலவசம்.. தவெக அரசு அதிரடி...தமிழக அரசு மருத்துவமனைகளில் 30 வயது மற்றும் அதற்கு மேற்பட்ட நபர்களுக்குக் கட்டணமின்றி முழுமையான உடல்நல பரிசோதனை செய்யும் புதிய திட்டம் நடைமுறைப்படுத்தப்பட உள்ளது.

ஒரே ஒரு நாள் அமைச்சர்கள் தங்கள் குழந்தைகளை கிராமப்புற பள்ளிக்கு அனுப்பி பாருங்கள்: கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சி

ஒரே ஒரு நாள் அமைச்சர்கள் தங்கள் குழந்தைகளை கிராமப்புற பள்ளிக்கு அனுப்பி பாருங்கள்: கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சிமகாராஷ்டிராவில் கிராமப்புற மாணவர்களின் கல்வி சிக்கல்களை ஆட்சியாளர்கள் உணரும் வகையில், அமைச்சர்கள் மற்றும் எம்.எல்.ஏக்கள் தங்களது குழந்தைகளை ஒரு நாள் கிராமத்து பள்ளிகளுக்கு அனுப்பி, அவர்களை நடந்து செல்ல வைக்க வேண்டும் என 'காக்ரோச் ஜனதா கட்சி' நிறுவனர் அபிஜித் திப்கே வலியுறுத்தியுள்ளார்.