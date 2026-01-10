சனி, 10 ஜனவரி 2026
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. உலகச் செய்திகள்
Written By Mahendran
Last Modified: சனி, 10 ஜனவரி 2026 (18:27 IST)

புதினை தூக்கும் பிளான் இப்போது இல்லை!.. டொனால்ட் டிரம்ப் நக்கல்!....

donald
அமெரிக்கா எப்போதும் நாட்டாமை மனப்பான்மையுடன் செயல்படுகிறது என உலக தலைவர்கள் சொல்வார்கள்.. அதாவது எல்லாவற்றிலும் கருத்து கூறுவார்கள்.. உலகத்தின் எல்லா நாடுகளையும் கட்டுப்படுத்த நினைப்பார்கள்.. தற்போது அதிபராக உள்ள டொனால்ட் டிரம்ப் கூட அதைத்தான் தொடர்ந்து செய்து கொண்டிருக்கிறார்.. சில மாதங்களுக்கு முன்பு இந்தியா பாகிஸ்தானுக்கு இடையே போர் மூலம் சூழல் வந்தது. பாகிஸ்தான் முக்கிய இடங்களை இந்தியா தாக்கியது.

இந்த போரை நிறுத்தியது நான்தான் என அப்போது சொன்னார் டிரம்ப். மேலும், சமீபத்தில் கூட இந்தியா-பாகிஸ்தான் போர் மட்டுமல்ல.. உலகில் 8 போர்களை நிறுத்தியிருக்கிறேன்.. எனவே எனக்கு அமைதிக்கான நோபல் பரிசு கொடுக்க வேண்டும் என பேசினார். ஒருபக்கம் அமெரிக்காவுக்கு ரஷ்யா சிம்ம சொப்பனமாக திகழ்ந்து வருகிறது.

ரஷ்யாவிடம் வர்த்தகம் செய்யும் இந்தியா மீது 500 சதவீத வரியை விதிக்கும் முயற்சியில் இறங்கி இருக்கிறார் டிரம்ப். இதற்கான மசோதாவையும் தயாரித்துவிட்டார். சமீபத்தில் கூட ‘நான் மகிழ்ச்சியாக இல்லை என இந்திய பிரதமர் மோடிக்கு தெரியும்.. என்னை மகிழ்ச்சியாக வைத்துக் கொள்ள வேண்டியது அவரின் பணி’ என பயமுறுத்தியிருந்தார்.

இந்நிலையில், இன்று வெள்ளை மாலையில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த டிரம்ப் ‘வெனிசுலா அதிபர் நிக்கோலஸ் மதுராவை சிறைபிடித்தது போல் ரஷ்ய அதிபர் விளாடிமின் புதினை சிறை பிடிக்கவேண்டிய தேவை ஏற்படவில்லை’ என்று நக்கலாக பேசியிருக்கிறார்.

வேணாம்!. எங்ககிட்ட வச்சிக்காதீங்க!.. தென் கொரியாவை எச்சரித்த வடகொரியா அதிபர்!...

வேணாம்!. எங்ககிட்ட வச்சிக்காதீங்க!.. தென் கொரியாவை எச்சரித்த வடகொரியா அதிபர்!...உலகிலேயே கடுமையான கட்டுப்பாடுகள் கொண்ட ஒரு நாடாக வடகொரியா இருக்கிறது. இந்த நாட்டில் வசிக்கும் மக்கள் திறந்து வெளி சிறையில் வாழ்கிறார்கள் என உலக அறிஞர்கள் சொல்கிறார்கள்

அமெரிக்கா உள்ளே வந்தால் சுடுவோம்.. அப்புறம்தான் பேசுவோம்!.. டென்மார்க் எச்சரிக்கை!...

அமெரிக்கா உள்ளே வந்தால் சுடுவோம்.. அப்புறம்தான் பேசுவோம்!.. டென்மார்க் எச்சரிக்கை!...அமெரிக்கா உள்ளிட்ட பல நாடுகளுக்கும் போதைப்பொருள் பரவுவதை தடுக்காமல் அதற்கு ஆதரவாக நிற்பதாக சொல்லி வெனிசுலா அதிபர் மீது அமெரிக்கா குற்றம் சாட்டியது.

இந்தியா - பாகிஸ்தான் போர்!.. ஒரு கோடி பேரை காப்பாத்தினேன்!.. டிரம்ப் ஆவேசம்....

இந்தியா - பாகிஸ்தான் போர்!.. ஒரு கோடி பேரை காப்பாத்தினேன்!.. டிரம்ப் ஆவேசம்....கடந்த பல மாதங்களாகவே நான் பல போர்களை நிறுத்தி இருக்கிறேன்.. எனக்கு நோபல் பரிசு கொடுக்க வேண்டும் என அமெரிக்கா அதிபர் தொடர்ந்து சொல்லி வருகிறார்.

போராடும் மக்களை விட சினிமா முக்கியமா?!.. முதல்வருக்கு சீமான் கேள்வி!...

போராடும் மக்களை விட சினிமா முக்கியமா?!.. முதல்வருக்கு சீமான் கேள்வி!...கடந்த பல மாதங்களாகவே தமிழகத்தில் செவிலியர்கள், பகுதி நேர ஆசிரியர்கள், துப்புரவு தொழிலாளர்கள், ஆசிரியர்கள் என பலரும் பல கோரிக்கைகளை முன்வைத்து போராட்டம் நடத்தி வருகிறார்கள்.

பராசக்தி படத்துக்கு டிக்கெட் வேணுமா?!.. ஹெல்மேட் போட்டு வண்டி ஓட்டுங்க!....

பராசக்தி படத்துக்கு டிக்கெட் வேணுமா?!.. ஹெல்மேட் போட்டு வண்டி ஓட்டுங்க!....நடிகர் சிவகார்த்திகேயன், ரவி மோகன், அதர்வா, ஸ்ரீலீலா ஆகியோர் முக்கிய வேடத்தில் நடித்து சுதாகொங்கரா இயக்கியுள்ள பராசக்தி திரைப்படம் இன்று காலை தமிழகமெங்கும் வெளியானது

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com