H-1B விசாவுக்கான கட்டணம் ரூ.99 லட்சம்!.. டிரம்ப் திட்டம்!.. இந்தியர்கள் அதிர்ச்சி...
அமெரிக்காவில் இந்தியா உள்ளிட்ட வெளிநாட்டினர் படிப்பதற்காக மூன்று முதல் ஆறு வருடங்கள் வரை தங்கியிருக்க H - 1B விசா தேவை. ஒவ்வொரு வருடமும் 65 ஆயிரம் விசாக்களும், முதுகலை பட்டம் பெற்றவர்கள் கூடுதலாக 20 ஆயிரம் விசாக்களும் வழங்கப்பட்டு வந்தன.
எனவே, இந்தியா உள்ளிட்ட பல நாடுகளையும் சேர்ந்தவர்கள் இந்த விசாவை பயன்படுத்தி அமெரிக்காவுக்கு சென்று படிப்பதோடு படித்த பின் அங்கேயே பணி புரிந்தும் வந்தனர். ஆனால், அமெரிக்காவின் அதிபராக டொனால்ட் ட்ரம்ப் இரண்டாவது முறை பொறுப்பேற்ற பின் H-1B தொகையை 80 லட்சமாக உயர்த்தினார். இது இந்தியா உள்ளிட்ட பல நாடுகளில் வசிக்கும் மாணவர்களுக்கு அதிர்ச்சியை கொடுத்தது..
இந்நிலையில், அமெரிக்காவில் உயர் தொழில்நுட்ப பணியாளர்களுக்கான புதிய H-1B விசா விண்ணப்ப கட்டணத்தை ரூ.99 லட்சம் வரை உயர்த்த ட்ரம்ப் நிர்வாகம் திட்டமிட்டிருக்கிறது. உள்நாட்டு அமெரிக்கர்களுக்கு வேலைவாய்ப்பு முன்னுரிமை அளிக்கவும், வெளிநாட்டு பணியாளர்களை அமர்த்துவதை கட்டுப்படுத்தவும் இந்த கட்டண உயர்வி அமல்படுத்த அமெரிக்க அரசு திட்டமிட்டிருக்கிறது..
இந்நிலையில், அமெரிக்காவில் உயர் தொழில்நுட்ப பணியாளர்களுக்கான புதிய H-1B விசா விண்ணப்ப கட்டணத்தை ரூ.99 லட்சம் வரை உயர்த்த ட்ரம்ப் நிர்வாகம் திட்டமிட்டிருக்கிறது. உள்நாட்டு அமெரிக்கர்களுக்கு வேலைவாய்ப்பு முன்னுரிமை அளிக்கவும், வெளிநாட்டு பணியாளர்களை அமர்த்துவதை கட்டுப்படுத்தவும் இந்த கட்டண உயர்வி அமல்படுத்த அமெரிக்க அரசு திட்டமிட்டிருக்கிறது..