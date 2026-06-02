தொடர்புடைய செய்திகள்
- நீங்கள் ஒரு பைத்தியம். நான் மட்டும் இல்லையென்றால் நீங்கள் இந்நேரம் சிறையில் இருந்திருப்பீர்கள்.. யாரை சொல்கிறார் டிரம்ப்?
- ஒப்பந்தத்தில் கையெழுத்திடுவாரா டிரம்ப்?!.. அமெரிக்கா - ஈரான் போர் முடிவுக்கு வருமா
- ஈரான் போர்!.. இனிமேல் பாகிஸ்தானை நம்ப மாட்டோம்!.. அமெரிக்கா அதிருப்தி!...
- இந்தியா மீது டிரம்ப் விதித்த 10% வரி செல்லாது: நியூயார்க் நீதிமன்றம் அதிரடி தீர்ப்பு..!
- பிரிட்டன் மன்னருக்கு விருந்து பரிமாறிய டிரம்ப் மற்றும் மெலனியா.. என்னென்ன மெனு?
நீ ஒரு பைத்தியம்!. நான் மட்டும் இல்லனா நீ ஜெயில்ல இருப்ப!.. நெதன்யாகுவிடம் கோபம் காட்டிய டிரம்ப்!...
ஈரான் நாட்டின் மீது அமெரிக்காவும் இஸ்ரேலும் சில மாதங்களுக்கு முன்பு தாக்குதலை தொடங்கியது. அதன்பின் அமெரிக்கா - ஈரான் இடையே பேச்சுவார்த்தை ஏற்பட்டு தற்போது போர் நிறுத்தம் நீடித்து வருகிறது. ஒருபக்கம் இஸ்ரேல் லெபனான் இடையே போர் நிறுத்த ஒப்பந்தம் ஏற்பட்டது.
ஆனால் ஒப்பந்தத்தை மீறி லெபனானில் உள்ள ஹிஸ்புல்லா ஆயுத குழு மீது இஸ்ரேல் தாக்குதலை நடத்தி வருகிறது. இதனால், அமெரிக்கா திபர் டொனால்ட் டிரம்ப் இஸ்ரேல் மீது கோபமடைந்திருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது. மேலும், இஸ்ரேல் அதிபர் நெதன்யாகுவிட அவர் போனில் தொடர்பு கொண்டு பேசியதாக சொல்லப்படுகிறது.
அப்போது மிகவும் கோபத்துடன் பேசிய டிரம்ப் ‘நீங்கள் ஒரு பைத்தியம்.. நான் மட்டும் இல்லை என்றால் நீங்கள் இந்நேரம் சிறையில் இருந்திருப்பீர்கள்.. நான் உங்களை காப்பாற்றிக் கொண்டிருக்கிறேன்.. இப்போது எல்லோரும் உங்களை வெறுக்கிறார்கள்.. இதன் காரணமாக இஸ்ரேலை அனைவரும் வெறுக்கிறார்கள்’ என்று அவர் கடுமையாக பேசியதாக வெள்ளை மாளிகை வட்டாரங்கள் கூறுகிறது.
மேலும், நெதன்யாகுவிடம் போனில் பேசிய பின் ‘இஸ்ரேலின் எல்லா தாக்குதல்களும் நிறுத்தப்படும். இனிமேல் ஹிஸ்புல்லாவை இஸ்ரேல் தாக்காது.. அதேபோல் அவர்களும் இஸ்ரேலை தாக்க மாட்டார்கள்’ என பதிவிட்டிருக்கிறார்.
சாதி மதம் பார்த்துதான் சீட்டே கொடுத்தீங்க!. நீங்க சாதி மதத்தை ஒழிச்சிட்டீங்களா?!...
பாஜகவிலிருந்து விலகினார் அண்ணாமலை!.. டெல்லியில் ராஜினாமா கடிதம் கொடுத்தார்.
முதல்வர் விஜய்யை போலவே அண்ணாமலையை சந்திக்கவும் நேரம் ஒதுக்காத அமித்ஷா? உச்சகட்ட அதிருப்தியில் அண்ணாமலை
ஸ்டாலினுக்கு நெருக்கமான ப.சிதம்பரம், முதல்வர் விஜய்யுடன் சந்திப்பு? தமிழக அரசியலில் பரபரப்பு
தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய் அவர்களை, காங்கிரஸ் கட்சியின் மூத்த தலைவரும் முன்னாள் மத்திய அமைச்சருமான ப.சிதம்பரம் இன்று தலைமை செயலகத்தில் நேரில் சந்தித்து பேசியுள்ளார். தவெக ஆட்சி பொறுப்பேற்ற பிறகு நடைபெற்ற இந்த உயர்மட்ட சந்திப்பு, தமிழக அரசியல் களத்தில் பெரும் பரபரப்பையும் பல்வேறு விவாதங்களையும் கிளப்பியுள்ளது.