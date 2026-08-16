  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. உலகச் செய்திகள்
  4. Donald Trump Ignites 2028 Speculation with 'TRUMP 2028' Cap Post on Truth Social
Written By சிவலிங்கம் சிவலிங்கம்
Last Updated : Sunday, 16 August 2026 (10:43 IST)

2028ல் மீண்டும் அதிபர் பதவிக்கு டிரம்ப் போட்டியா? அமெரிக்க அரசின் சட்டம் இடம் கொடுக்குமா?

டொனால்ட் டிரம்ப்
Written By: சிவலிங்கம்
Updated: Sun, 16 Aug 2026 (10:43 IST)
google-news
அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப், 'TRUMP 2028' என்று எழுதப்பட்ட தொப்பியுடன் இருக்கும் படத்தை தனது சமூக வலைதளமான ட்ரூத் சோசியலில் பகிர்ந்துள்ளதால், அவர் 2028-ம் ஆண்டு மீண்டும் போட்டியிடுவது குறித்து அரசியல் வட்டாரத்தில் மீண்டும் விவாதங்கள் எழுந்துள்ளன. 
 
"நாம் வெல்ல போகிறோம்" என்ற வாசகத்துடன் அந்த படம் வெளியிடப்பட்டுள்ளது. எனினும், அமெரிக்க அரசியலமைப்பின் 22-வது திருத்த சட்டத்தின்படி, ஒரு நபர் இருமுறை மட்டுமே அதிபராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட முடியும் என்பதால், மூன்றாவது முறை அவர் போட்டியிடுவதற்கான வாய்ப்பு சட்டப்படி தடை செய்யப்பட்டுள்ளது.
 
முன்னதாக, சட்டம் மிகவும் வலுவானது என்றும், தான் மீண்டும் போட்டியிட விரும்புவதாகவும் டிரம்ப் கூறியிருந்தார். 1951-ல் கொண்டுவரப்பட்ட இந்த சட்டத்திருத்தம், பிராங்க்லின் டி. ரூஸ்வெல்ட் நான்கு முறை தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டதை தொடர்ந்து அமல்படுத்தப்பட்டது.
 
 டிரம்ப் ஏற்கனவே 2016 மற்றும் 2024-ம் ஆண்டுகளில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளதால், நடப்பு விதிகளின் கீழ் அவரால் மீண்டும் போட்டியிட முடியாது. தற்போதைய சமூக வலைதளப் பதிவுகள் வெறும் யூகங்களையும் விவாதங்களையும் மட்டுமே தூண்டியுள்ளன.
 
 
Edited by Siva
About Writer
சிவலிங்கம்
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
அடுத்த கட்டுரையில்
மும்பை ஐஐடி வெறும் கல்வி நிலையம் அல்ல.. அது ஒரு இரண்டாவது வீடு.. மாணவரின் நெகிழ்ச்சி பதிவு...

அயோத்தி ராமர் கோவில் அர்ச்சகர்களுக்கு யூனிபார்ம்.. ஷேவ் செய்து நீட்டாக இருக்க வேண்டும்..

அயோத்தி ராமர் கோவில் அர்ச்சகர்களுக்கு யூனிபார்ம்.. ஷேவ் செய்து நீட்டாக இருக்க வேண்டும்..அயோத்தியில் உள்ள புகழ்பெற்ற ஸ்ரீ ராமர் கோயிலில் பணிபுரியும் அர்ச்சகர்களுக்கான புதிய சீருடை மற்றும் கட்டுப்பாடுகள் ஆகஸ்ட் 15 முதல் அமலுக்கு வந்துள்ளன.

கோவில் எதிரே நூற்றுக்கணக்கான செருப்புகள்.. தன்னுடைய செருப்பை சாட்ஜிபிடி உதவியால் கண்டுபிடித்த இளைஞர்...

கோவில் எதிரே நூற்றுக்கணக்கான செருப்புகள்.. தன்னுடைய செருப்பை சாட்ஜிபிடி உதவியால் கண்டுபிடித்த இளைஞர்...சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வரும் ஒரு சுவாரஸ்யமான சம்பவத்தில், நபர் ஒருவர் தனது காணாமல் போன காலணியை கண்டுபிடிக்க 'சாட்ஜிபிடி' செயற்கை நுண்ணறிவுத் தொழில்நுட்பத்தைப் பயன்படுத்தியுள்ளது பலரையும் வியப்பிலும் சிரிப்பிலும் ஆழ்த்தியுள்ளது.

நயினார் நாகேந்திரனின் சர்ச்சைக்குரிய பேச்சு.. கம்யூனிஸ்ட் தலைவர் பெ சண்முகம் கண்டனம்..

நயினார் நாகேந்திரனின் சர்ச்சைக்குரிய பேச்சு.. கம்யூனிஸ்ட் தலைவர் பெ சண்முகம் கண்டனம்..பெண்களை இழிவுபடுத்தும் வகையில் பேசிய தமிழக பாஜக தலைவர் நயினார் நாகேந்திரனுக்கு மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி கடும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளது.

கர்நாடக அணைகளில் இருந்து தமிழகத்திற்கு கூடுதல் தண்ணீர்.. முழு விவரங்கள்...!

கர்நாடக அணைகளில் இருந்து தமிழகத்திற்கு கூடுதல் தண்ணீர்.. முழு விவரங்கள்...!காவிரி நீர்ப்பிடிப்பு பகுதிகளில் பெய்துவரும் கனமழையால் கர்நாடக அணைகள் வேகமாக நிரம்பி வருவதை தொடர்ந்து, தமிழகத்திற்கு வினாடிக்கு 12,000 கன அடி நீர் திறந்துவிடப்பட்டுள்ளது.

முன்னாடியெல்லாம் டிவியில நாடகம் பார்ப்போம்.. இப்ப சட்டசபையை பார்க்கிறோம்.. தவெக எம்.எல்.ஏவிடம் தெரிவித்த பெண்கள்..

முன்னாடியெல்லாம் டிவியில நாடகம் பார்ப்போம்.. இப்ப சட்டசபையை பார்க்கிறோம்.. தவெக எம்.எல்.ஏவிடம் தெரிவித்த பெண்கள்..தமிழக வெற்றி கழகம் சார்பில் மக்கள் மத்தியில் வரவேற்பை பெற்று வரும் சட்டமன்ற உறுப்பினர் கார்த்திகேயனை சந்தித்து கிராமத்து பெண்கள் தங்கள் நெகிழ்ச்சியான கருத்துக்களை பகிர்ந்துள்ளனர்.