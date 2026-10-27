நார்வே ஒரு குப்பை நாடு.. நோபல் பரிசு கிடைக்காத ஆத்திரத்தில் டிரம்ப் கடும் விமர்சனம்..
அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் தனக்கு அமைதிக்கான நோபல் பரிசு வழங்கப்படாததால் நார்வே நாட்டை மிகவும் கடுமையாக விமர்சித்துள்ளார்.
ஜனவரி 2025-ல் மீண்டும் அதிபராகப் பதவியேற்றது முதல் நோபல் பரிசு பெறுவதில் தீவிர ஆர்வம் காட்டி வந்த டிரம்ப், இந்த ஆண்டு அப்பரிசு தனக்கு வழங்கப்படாததால் அதிருப்தி அடைந்துள்ளார்.
மிச்சிகன் மாகாணத்தில் நடந்த தேர்தல் பிரசார கூட்டத்தில் பேசிய அவர், நார்வே ஒரு குப்பையை போன்ற நாடாக மாறிவிட்டதாகவும், நோபல் குழுவின் தேர்வு அவமானகரமானது என்றும் குற்றம் சாட்டியுள்ளார்.
டிரம்பின் இந்த கடுமையான விமர்ச்சனங்களுக்கு பதிலளித்துள்ள நார்வே வெளியுறவுத் துறை அமைச்சர் எஸ்பென் பார்த் ஈட், நோபல் குழு என்பது அரசாங்கத்தின் கட்டுப்பாட்டில் இல்லாத முற்றிலும் சுதந்திரமான அமைப்பு என்பதை டிரம்ப் நன்றாக அறிவார் என்று சுட்டிக்காட்டியுள்ளார்.
மேலும், யாருக்கும் இதுகுறித்து சந்தேகம் இருக்கத் தேவையில்லை என்றும் அவர் தெளிவுபடுத்தியுள்ளார். முன்னதாக தனது முதல் பதவிக்காலத்திலும் சில நாடுகளை இதேபோன்று கடுமையான சொற்களால் டிரம்ப் விமர்சித்திருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.