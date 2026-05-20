பத்திரிகை சுதந்திரம் குறித்த விவாதம்: நார்வே செய்தியாளரின் சமூக ஊடக கணக்குகள் முடக்கம்
நார்வே தலைநகர் ஓஸ்லோவில் நடைபெற்ற இந்தியப் பிரதமர் நரேந்திர மோடி மற்றும் நார்வே பிரதமர் ஜோனாஸ் கர் ஸ்டோர் இடையிலான சந்திப்பின்போது, செய்தியாளர் ஹெல்லே லிங் ஸ்வென்ட்சன் எழுப்பிய கேள்வி சர்வதேச அளவில் பெரும் விவாதத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. மனித உரிமை மீறல் குற்றச்சாட்டுகள் குறித்து அவர் எழுப்பிய கேள்விக்குத் தலைவர்கள் பதிலளிக்காமல் வெளியேறியது, பத்திரிகை சுதந்திரம் குறித்த விமர்சனங்களை உருவாக்கியது.
இதனைத் தொடர்ந்து, பத்திரிகை சுதந்திரத்தில் இந்தியா பின்தங்கியுள்ளதாகத் தனது எக்ஸ் தளத்தில் அவர் பதிவிட்டிருந்தார். இந்த சூழலில், ஹெல்லே லிங்கின் இன்ஸ்டாகிராம் மற்றும் முகநூல் கணக்குகள் முடக்கப்பட்டதாக அவர் மீண்டும் ஒரு பதிவை வெளியிட்டுள்ளார். இது அரசியல் வட்டாரங்களில் பெரும் சர்ச்சையை கிளப்பியுள்ளது. தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பிரதிநிதிகளை கேள்வி கேட்கும் ஒரு பத்திரிகையாளரின் சமூக ஊடக கணக்குகள் முடக்கப்படுவது, பேச்சு சுதந்திரத்தின் மீதான தாக்குதலாக பார்க்கப்படுகிறது.
மக்களாட்சியில் கேள்விகள் கேட்பது இயல்பான ஒன்று. ஆனால், விமர்சனங்களைச் சந்திக்கும்போது இத்தகைய நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படுவது ஆரோக்கியமான ஜனநாயகத்திற்கு உகந்தது அல்ல என்ற கருத்து சமூக ஆர்வலர்கள் மத்தியில் எழுந்துள்ளது. சர்வதேச அளவில் இந்த விவகாரம் இந்தியாவிற்குத் தர்மசங்கடத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. பத்திரிகையாளர்கள் தடையின்றிச் செயல்படுவதற்கான சூழலை உறுதி செய்ய வேண்டியது காலத்தின் கட்டாயமாகும். இந்தச் சம்பவம், டிஜிட்டல் தளங்களில் கருத்து சுதந்திரம் எவ்வாறு கண்காணிக்கப்படுகிறது மற்றும் கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது என்பதை மீண்டும் ஒருமுறை உலகிற்கு உணர்த்தியுள்ளது.
தமிழக அரசியல் களத்தில் மூத்த பத்திரிகையாளர் ரங்கராஜ் பாண்டேவின் கருத்துக்கள் எப்போதும் மிகுந்த முக்கியத்துவம் வாய்ந்தவையாக கருதப்படுகின்றன. சமீபத்திய அரசியல் சூழலில், திமுக தலைவர் மு.க. ஸ்டாலின் அவர்கள் திருச்சி கிழக்கு தொகுதியில் போட்டியிடுவது குறித்து ரங்கராஜ் பாண்டே வெளியிட்ட கருத்துக்கள் பெரும் விவாதங்களை உருவாக்கியுள்ளன.
தமிழகம் முழுவதும் லட்சக்கணக்கான மாணவர்கள் ஆவலுடன் எதிர்பார்த்து காத்திருந்த 10-ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு முடிவுகள் இன்று வெளியாகின்றன. தமிழகம் முழுவதும் சுமார் 9 லட்சம் பள்ளி மாணவர்கள் எழுதிய இந்த தேர்வின் முடிவுகளை, இன்று காலை 9.30 மணிக்கு தேர்வுத்துறை அதிகாரப்பூர்வமாக வெளியிடுகிறது. மாணவர்கள் தங்கள் தேர்வு முடிவுகளை தெரிந்துகொள்ள தேர்வுத்துறை விரிவான ஏற்பாடுகளை செய்துள்ளது.
சென்னையில் குற்றச்செயல்களை முற்றிலும் ஒழிக்கவும், சமூக விரோத சக்திகளை கட்டுப்படுத்தவும் சென்னை மாநகர காவல்துறை நள்ளிரவில் அதிரடியான 'ஸ்பெஷல் டிரைவ்' எனப்படும் 'ஆபரேஷன் கிளீன்' நடவடிக்கையை மேற்கொண்டது. நகரின் முக்கிய பகுதிகளில் மறைந்திருந்து குற்றச்செயல்களில் ஈடுபடுபவர்களை குறிவைத்து திட்டமிடப்பட்ட இந்த சோதனை, ரவுடிகள் மத்தியில் பெரும் கலக்கத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.