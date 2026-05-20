  4. Controversy Erupts as Norwegian Journalist's Social Media Accounts Suspended After Questioning Indian PM
Last Updated : Wednesday, 20 May 2026 (09:56 IST)

பத்திரிகை சுதந்திரம் குறித்த விவாதம்: நார்வே செய்தியாளரின் சமூக ஊடக கணக்குகள் முடக்கம்

Publish: Wed, 20 May 2026 (09:54 IST)
நார்வே தலைநகர் ஓஸ்லோவில் நடைபெற்ற இந்தியப் பிரதமர் நரேந்திர மோடி மற்றும் நார்வே பிரதமர் ஜோனாஸ் கர் ஸ்டோர் இடையிலான சந்திப்பின்போது, செய்தியாளர் ஹெல்லே லிங் ஸ்வென்ட்சன் எழுப்பிய கேள்வி சர்வதேச அளவில் பெரும் விவாதத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.  மனித உரிமை மீறல் குற்றச்சாட்டுகள் குறித்து அவர் எழுப்பிய கேள்விக்குத் தலைவர்கள் பதிலளிக்காமல் வெளியேறியது, பத்திரிகை சுதந்திரம் குறித்த விமர்சனங்களை உருவாக்கியது.
 
இதனைத் தொடர்ந்து, பத்திரிகை சுதந்திரத்தில் இந்தியா பின்தங்கியுள்ளதாகத் தனது எக்ஸ் தளத்தில் அவர் பதிவிட்டிருந்தார். இந்த சூழலில், ஹெல்லே லிங்கின் இன்ஸ்டாகிராம் மற்றும் முகநூல் கணக்குகள் முடக்கப்பட்டதாக அவர் மீண்டும் ஒரு பதிவை வெளியிட்டுள்ளார். இது அரசியல் வட்டாரங்களில் பெரும் சர்ச்சையை கிளப்பியுள்ளது. தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பிரதிநிதிகளை கேள்வி கேட்கும் ஒரு பத்திரிகையாளரின் சமூக ஊடக கணக்குகள் முடக்கப்படுவது, பேச்சு சுதந்திரத்தின் மீதான தாக்குதலாக பார்க்கப்படுகிறது.
 
மக்களாட்சியில் கேள்விகள் கேட்பது இயல்பான ஒன்று. ஆனால், விமர்சனங்களைச் சந்திக்கும்போது இத்தகைய நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படுவது ஆரோக்கியமான ஜனநாயகத்திற்கு உகந்தது அல்ல என்ற கருத்து சமூக ஆர்வலர்கள் மத்தியில் எழுந்துள்ளது. சர்வதேச அளவில் இந்த விவகாரம் இந்தியாவிற்குத் தர்மசங்கடத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. பத்திரிகையாளர்கள் தடையின்றிச் செயல்படுவதற்கான சூழலை உறுதி செய்ய வேண்டியது காலத்தின் கட்டாயமாகும். இந்தச் சம்பவம், டிஜிட்டல் தளங்களில் கருத்து சுதந்திரம் எவ்வாறு கண்காணிக்கப்படுகிறது மற்றும் கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது என்பதை மீண்டும் ஒருமுறை உலகிற்கு உணர்த்தியுள்ளது.
 
