  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. உலகச் செய்திகள்
  4. Construction Workers Uncover Massive Stash of Gold Worth Rs 98 Crore in Belgium
Written By சிவலிங்கம் சிவலிங்கம்
Last Updated : Monday, 17 August 2026 (08:51 IST)

சுவரில் மறைத்து வைக்கப்பட்டிருந்த 19ஆம் நூற்றாண்டின் தங்கக்குவியல்.. 18 வயது மாணவன் கண்டுபிடித்த புதையல்..

பெல்ஜியம் புதையல்
Written By: சிவலிங்கம்
Updated: Mon, 17 Aug 2026 (08:51 IST)
google-news
பெல்ஜியம் நாட்டின் சின்ட்-கில்லிஸ்-டெண்டர்மோன்டே பகுதியில் கழிவுநீர்க் குழாய் மாற்றும் பணியில் ஈடுபட்டிருந்த கட்டுமான தொழிலாளர்கள், சுமார் சுமார் ரூ.98 கோடி மதிப்பிலான தங்கக் கட்டிகள் மற்றும் அரிதான நாணயங்களைக் கண்டெடுத்துள்ளனர். 
 
ப்ருசல்ஸிலிருந்து சுமார் 30 கி.மீ தொலைவில் உள்ள 19-ஆம் நூற்றாண்டின் இறுதியில் கட்டப்பட்ட பழைய வில்லாவின் அடித்தள சுவரில் மறைத்து வைக்கப்பட்டிருந்த இந்த புதையலை, கோபி என்ற 18 வயது மாணவர் தனது விடுமுறை கால பணியின்போது கண்டுபிடித்துள்ளார். சுவரில் மறைக்கப்பட்டிருந்த பையை திறந்து பார்த்தபோது அதில் தங்கம் இருந்தது தெரியவந்துள்ளது.
 
தகவலறிந்த அதிகாரிகள் உடனடியாக சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து சென்று அந்த புதையலை பாதுகாப்பாக கைப்பற்றி ப்ருசல்ஸில் உள்ள பாதுகாப்பான இடத்திற்கு மாற்றினர். இந்த தங்கம் திருடப்பட்டதா அல்லது குற்ற செயல்களுடன் தொடர்புடையதா என்பது குறித்து விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது. 
 
பெல்ஜியம் சட்டத்தின்படி, புதையலை கண்டெடுப்பவர்கள் உண்மையான உரிமையாளர்கள் வருவதற்கு ஐந்து ஆண்டுகள் காத்திருக்க வேண்டும். இருப்பினும், இந்த அரிய கண்டுபிடிப்பு அப்பகுதியில் பெரும் வியப்பையும் பரபரப்பையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
 
Edited by Siva
About Writer
சிவலிங்கம்
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
அடுத்த கட்டுரையில்
வாட்ஸ் அப் மூலம் பான், ஆதார் ஆவணங்களை பகிரலாமா? என்னென்ன ஆபத்து வர வாய்ப்பு?

முதல்வர் வரும் போது எழுந்து நிற்கவேண்டுமா?!.. சட்டமன்ற விதி சொல்வது என்ன?...

முதல்வர் வரும் போது எழுந்து நிற்கவேண்டுமா?!.. சட்டமன்ற விதி சொல்வது என்ன?...இன்று சட்டசபையில் பேசியன் அறநிலையத்துறை அமைச்சர் ரமேஷ் ‘முதல்வர் அவைக்கு வரும்போது எதிர்கட்சிதலைவர் உதயநிதி எழுந்து மரியாதை செய்வதில்லை.

தமிழ்நாட்டுக்கு தேவையான காவிரி நீரை உடனே திறக்க வேண்டும்.. கர்நாடக அரசுக்கு சுப்ரீம் கோர்ட் உத்தரவு..

தமிழ்நாட்டுக்கு தேவையான காவிரி நீரை உடனே திறக்க வேண்டும்.. கர்நாடக அரசுக்கு சுப்ரீம் கோர்ட் உத்தரவு..காவிரி நீர் மேலாண்மை ஆணையத்தின் உத்தரவுப்படி தமிழ்நாட்டுக்கு தேவையான காவிரி நீரை திறக்க வேண்டும் என்று கர்நாடக அரசுக்கு உச்ச நீதிமன்றம் திங்கள்கிழமை உத்தரவிட்டுள்ளது.

செல்லாது செல்லாது!.. தமிழகத்துக்கு தண்ணியை திறந்துவிடுங்க!.. உச்சநீதிமன்றம் அதிரடி உத்தரவு!...

செல்லாது செல்லாது!.. தமிழகத்துக்கு தண்ணியை திறந்துவிடுங்க!.. உச்சநீதிமன்றம் அதிரடி உத்தரவு!...தமிழகத்திற்கு தண்ணீர் திறந்துவிடுவது தொடர்பாக காவிரி நீர் மேலாண்மை வாரியத்தின் உத்தரவை கர்நாடக அரசு நிறைவேற்றவில்லை.

நீட் தேர்வு ரத்தை அடுத்து நெட் தேர்வும் ரத்து.. ராகுல் காந்தி கடும் கண்டனம்...!

நீட் தேர்வு ரத்தை அடுத்து நெட் தேர்வும் ரத்து.. ராகுல் காந்தி கடும் கண்டனம்...!ஆங்கிலம், வணிகவியல் மற்றும் சமூகவியல் பாடங்களுக்கான யுஜிசி நெட் தேர்வு ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளதை மக்களவை எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ராகுல் காந்தி கடுமையாக விமர்சித்துள்ளார்.

டீ குடிக்கும் காசை சேமித்தால் லட்சாதிபதி ஆகிவிடலாம்.. எஸ்பிஐ அறிமுகப்படுத்திய புதிய திட்டம்...

டீ குடிக்கும் காசை சேமித்தால் லட்சாதிபதி ஆகிவிடலாம்.. எஸ்பிஐ அறிமுகப்படுத்திய புதிய திட்டம்...தேநீர் குடிக்கும் பழக்கத்தை நிறுத்திவிட்டு, அதற்கு ஆகும் செலவை தொடர்ந்து வைப்பு திட்டத்தில் செலுத்துவதன் மூலம் ஒவ்வொருவரும் லட்சாதிபதியாகலாம் என்ற புதிய திட்டத்தை நாட்டின் முன்னணி வங்கியான எஸ்பிஐ அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது.