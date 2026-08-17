சுவரில் மறைத்து வைக்கப்பட்டிருந்த 19ஆம் நூற்றாண்டின் தங்கக்குவியல்.. 18 வயது மாணவன் கண்டுபிடித்த புதையல்..
பெல்ஜியம் நாட்டின் சின்ட்-கில்லிஸ்-டெண்டர்மோன்டே பகுதியில் கழிவுநீர்க் குழாய் மாற்றும் பணியில் ஈடுபட்டிருந்த கட்டுமான தொழிலாளர்கள், சுமார் சுமார் ரூ.98 கோடி மதிப்பிலான தங்கக் கட்டிகள் மற்றும் அரிதான நாணயங்களைக் கண்டெடுத்துள்ளனர்.
ப்ருசல்ஸிலிருந்து சுமார் 30 கி.மீ தொலைவில் உள்ள 19-ஆம் நூற்றாண்டின் இறுதியில் கட்டப்பட்ட பழைய வில்லாவின் அடித்தள சுவரில் மறைத்து வைக்கப்பட்டிருந்த இந்த புதையலை, கோபி என்ற 18 வயது மாணவர் தனது விடுமுறை கால பணியின்போது கண்டுபிடித்துள்ளார். சுவரில் மறைக்கப்பட்டிருந்த பையை திறந்து பார்த்தபோது அதில் தங்கம் இருந்தது தெரியவந்துள்ளது.
தகவலறிந்த அதிகாரிகள் உடனடியாக சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து சென்று அந்த புதையலை பாதுகாப்பாக கைப்பற்றி ப்ருசல்ஸில் உள்ள பாதுகாப்பான இடத்திற்கு மாற்றினர். இந்த தங்கம் திருடப்பட்டதா அல்லது குற்ற செயல்களுடன் தொடர்புடையதா என்பது குறித்து விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது.
பெல்ஜியம் சட்டத்தின்படி, புதையலை கண்டெடுப்பவர்கள் உண்மையான உரிமையாளர்கள் வருவதற்கு ஐந்து ஆண்டுகள் காத்திருக்க வேண்டும். இருப்பினும், இந்த அரிய கண்டுபிடிப்பு அப்பகுதியில் பெரும் வியப்பையும் பரபரப்பையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.
Edited by Siva