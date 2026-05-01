வெள்ளி, 1 மே 2026
Last Updated : வெள்ளி, 1 மே 2026 (16:26 IST)

4000 ஊழியர்களை வீட்டுக்கு அனுப்ப Cognizant முடிவு.. AI தொழில்நுட்பத்தால் இன்னும் என்னென்ன நடக்குமோ?

AI தொழில்நுட்பத்தின் அபரிமிதமான வளர்ச்சி மற்றும் உலகளாவிய ஐடி சேவைகளுக்கான தேவை சரிவு காரணமாக, Cognizant நிறுவனம் சுமார் 4,000 ஊழியர்களை பணிநீக்கம் செய்ய திட்டமிட்டுள்ளது. இது அந்த நிறுவனத்தின் மொத்த பணியாளர்களில் 1 சதவீதமாகும்.
 
Project Leap என்ற மறுசீரமைப்புத் திட்டத்தின் கீழ், செயல்திறனை மேம்படுத்தவும் செயல்பாடுகளை தானியங்கி மயமாக்கவும் இந்த அதிரடி முடிவை நிறுவனம் எடுத்துள்ளது.
 
குறிப்பாக, மீண்டும் மீண்டும் செய்யப்படும் வழக்கமான பணிகள் மற்றும் நடுத்தர அளவிலான பதவிகளில் உள்ளவர்கள் இந்த பணிநீக்கத்தால் அதிகம் பாதிக்கப்படக்கூடும். இருப்பினும், நிறுவனம் 2026-ஆம் ஆண்டில் 20,000-க்கும் மேற்பட்ட புதிய பட்டதாரிகளை லைக்கு எடுக்க திட்டமிட்டுள்ளது. 
 
இது பாரம்பரிய வேலை முறையிலிருந்து AI சார்ந்த புதிய வேலை முறைக்கு நிறுவனம் மாறுவதை காட்டுகிறது. இந்த மறுசீரமைப்பு மூலம் 2026-ஆம் ஆண்டிற்குள் 200 முதல் 300 மில்லியன் டாலர் வரை சேமிக்க Cognizant இலக்கு நிர்ணயித்துள்ளது. 
 
தொழில்நுட்பத் துறையில் ஏற்பட்டு வரும் இந்த மாற்றம், ஊழியர்கள் AI மற்றும் டிஜிட்டல் திறன்களில் தங்களை மேம்படுத்திக் கொள்ள வேண்டியதன் அவசியத்தை உணர்த்துகிறது.
 
சட்டசபை தேர்தல் ரிசல்ட்!. மீண்டும் ஒரு கூவத்தூர் சம்பவம் அரங்கேறுமா?.. விஜய்க்கு இருக்கும் சவால்!..

சட்டசபை தேர்தல் ரிசல்ட்!. மீண்டும் ஒரு கூவத்தூர் சம்பவம் அரங்கேறுமா?.. விஜய்க்கு இருக்கும் சவால்!..தமிழக அரசியலில் கூவத்தூர் சம்பவத்தை யாரும் மறந்திருக்க மாட்டார்கள்.

காசு கொடுக்கலனா கேஸ் போடுவேன்!. பெசண்ட் நகரில் பெண்ணை மிரட்டிய காவலர் கைது!..

காசு கொடுக்கலனா கேஸ் போடுவேன்!. பெசண்ட் நகரில் பெண்ணை மிரட்டிய காவலர் கைது!..மக்களுக்கு பாதுகாப்பாக இருக்கும் காவல் அதிகாரிகளே சில சமயம் பெண்களிடம் பாலியல் ரீதியாக அத்துமீறி நடக்கும் சம்பவம் அடிக்கடி நடந்து வருகிறது.

மும்பை-புனே விரைவுச்சாலை.. ஆசியாவின் மிக அகலமான சுரங்கப்பாதை இன்று திறப்பு..!

மும்பை-புனே விரைவுச்சாலை.. ஆசியாவின் மிக அகலமான சுரங்கப்பாதை இன்று திறப்பு..!மும்பை-புனே விரைவுச்சாலையில் அமைக்கப்பட்டுள்ள ஆசியாவின் மிக அகலமான சுரங்கப்பாதை இன்று திறக்கப்பட்டு புதிய வரலாறு படைத்துள்ளது.

அஸ்ஸாம், மே.வங்கம், புதுவை - பாஜக கூட்டணி.. தமிழ்நாடு, கேரளா - இந்தியா கூட்டணி.. எக்சிட்போல் முடிவு தான் உண்மையா?

அஸ்ஸாம், மே.வங்கம், புதுவை - பாஜக கூட்டணி.. தமிழ்நாடு, கேரளா - இந்தியா கூட்டணி.. எக்சிட்போல் முடிவு தான் உண்மையா?2026-ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற 5 மாநில சட்டமன்றத் தேர்தல்களின் வாக்குப்பதிவு நிறைவடைந்த நிலையில், மே 4-ஆம் தேதி வாக்கு எண்ணிக்கைக்காக நாடு முழுவதும் ஆவலுடன் காத்திருக்கிறது. இதற்கிடையில் வெளியாகியுள்ள எக்சிட் போல் கணிப்புகள் வாக்காளர்களின் மனநிலையை ஓரளவிற்கு பிரதிபலிப்பதாக உள்ளன.

பாதி வேட்பாளர்களை நேரில் பார்க்காத விஜய்!.. ஜெயிச்சா பனையூருக்கு வருவாங்களா?. பகீர் ரிப்போர்ட்....

பாதி வேட்பாளர்களை நேரில் பார்க்காத விஜய்!.. ஜெயிச்சா பனையூருக்கு வருவாங்களா?. பகீர் ரிப்போர்ட்....நடிகர் ரஜினி எப்படி தனது ரசிகர் மன்ற நிர்வாகிகளை தனது கட்சி நிர்வாகிகளாக நியமித்து அரசியலுக்கு வர ஆசைப்பட்டாரோ, நடிகர் விஜயகாந்த் எப்படி தனது ரசிகர் மன்ற நிர்வாகிகளை அரசியலுக்கு கொண்டு வந்து சட்டசபை உறுப்பினராக மாற்றினாரோ, அப்படித்தான் விஜயும் தனது மக்கள் இயக்க நிர்வாகிகளை தற்போது தனது அரசியல் கட்சியிலும் நிர்வாகிகளாக நியமித்திருக்கிறார்.

