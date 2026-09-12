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Written By SIVA SIVA
Last Updated : Saturday, 12 September 2026 (10:51 IST)

லண்டனில் முதல்வர் விஜய் தங்கியுள்ள நட்சத்திர விடுதி.. ஒருநாள் வாடகை எத்தனை லட்சம்?

முதல்வர் விஜய்
Written By: SIVA
Updated: Sat, 12 Sep 2026 (10:51 IST)
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தமிழகத்திற்கு புதிய முதலீடுகளை ஈர்ப்பதற்காக லண்டன் சென்றுள்ள முதல்வர் ஜோசப் விஜய், அங்குள்ள மிக உயரமான நட்சத்திர விடுதியான 'தி ஷர்ட்' என்ற கட்டிடத்தில் தங்கியுள்ளார். ஐரோப்பாவின் மிக உயரமான கட்டடங்களின் வரிசையில் ஏழாவது இடத்தில் உள்ள இந்த விடுதியிலிருந்து பார்த்தால் ஒட்டுமொத்த லண்டன் நகரமும் தெரியும். 
 
இங்குள்ள அறைகளின் ஒரு நாள் வாடகை இந்திய மதிப்பில் ரூ.70 ஆயிரம் முதல் ரூ.1.60 லட்சம் வரை மற்றும் இதர கட்டணங்கள் நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. இந்த விடுதியில் பிரம்மாண்ட உணவகங்கள், அரங்குகள் மற்றும் மிக உயரத்தில் அமைந்துள்ள நீச்சல் குளம் போன்ற சிறப்பம்சங்கள் இடம்பெற்றுள்ளன.
 
முதல்வராக பொறுப்பேற்ற பிறகு விஜய் மேற்கொள்ளும் முதல் அதிகாரப்பூர்வ வெளிநாட்டு பயணம் இதுவாகும். இந்த 6 நாள் பயணத்தின் போது, தமிழகத்திற்கு முதலீடுகளை ஈர்ப்பது தொடர்பாக தொழிலதிபர்களுடன் அவர் ஆலோசனை நடத்தவுள்ளார். 
 
மேலும், புகழ்பெற்ற 'சில்வர்ஸ்டோன் மோட்டார் ரேசிங் சர்க்யூட்' பந்தய மைதானத்தை பார்வையிடவும் அவர் திட்டமிட்டுள்ளார். இதன் மூலம் மோட்டார் ஸ்போர்ட்ஸ் உள்கட்டமைப்பு, விளையாட்டுச் சுற்றுலா மற்றும் சிறப்பு வாகனத் தொழில்கள் தொடர்பான சிறந்த நடைமுறைகளைக் கற்றுக்கொள்ள முடியும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
 
Edited by Siva
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வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
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