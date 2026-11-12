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Written By SIVA SIVA

Nvidia சிஇஓ சீன உளவாளி என குற்றச்சாட்டு.. சிஇஓ மனைவியே உளவாளியை அறிமுகம் செய்தாரா?

என்விடியா
Written By: SIVA
Updated: Thu, 12 Nov 2026 (16:31 IST)
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உலகின் முன்னணி சிப் தயாரிப்பு நிறுவனமான Nvidia சிஇஓ ஜென்சன் ஹுவாங் மற்றும் சீன நிர்வாகி ஆலிஸ் ஹுவாங் இடையிலான தனிப்பட்ட உறவு குறித்த தகவல்கள் சர்வதேச தொழில்நுட்ப உலகில் பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியுள்ளன. 
 
சீன உளவாளியாக செயல்பட்டதாகச் சந்தேகிக்கப்படும் ஆலிஸ் ஹுவாங்கை, ஜென்சன் ஹுவாங்கிற்கு அறிமுகப்படுத்தி வைத்ததே ஆலிஸின் கணவரான சீன தொழிலதிபர் காங் வெய்  தான் என வால் ஸ்ட்ரீட் ஜர்னல் வெளியிட்டுள்ள ஆய்வறிக்கை கூறுகிறது. 2010-களில் கேமிங் துறையில் முதலீடு செய்தபோது ஜென்சன் ஹுவாங்குடன் காங் வெய்க்கு பழக்கம் ஏற்பட்டுள்ளது.
 
ஆலிஸ் மற்றும் ஜென்சன் இடையிலான நெருக்கத்தை காங் வெய் சுமார் இரண்டு ஆண்டுகள் வரை கண்டுகொள்ளாமல் இருந்ததோடு, தனது மனைவியை ஜென்சன் ஹுவாங்கின் தனிப்பட்ட செயலாளர் என நகைச்சுவையாக அறிமுகப்படுத்தியதாகவும் கூறப்படுகிறது. 
 
ஊடகத்துறையில் இருந்து ஏஐ மற்றும் சிப் வர்த்தகத்திற்கு மாறிய ஆலிஸும், நிதி முறைகேடுகளுக்காக சீனாவில் அபராதம் விதிக்கப்பட்ட காங் வெய்யும், தங்களது உயர்மட்ட தொடர்புகளை பயன்படுத்தி சிங்கப்பூர், தைவான் மற்றும் சீனாவில் பல கோடி மதிப்பிலான வர்த்தக வாய்ப்புகளை பெற்றுள்ளனர். தற்போது என்விடியாவின் ஏஐ சிப் வர்த்தகத்திலும் இவர்களின் தலையீடு இருப்பதாக எழுந்துள்ள புகார்கள், ஜென்சன் ஹுவாங்கின் தலைமை பதவிக்கே நெருக்கடியை உருவாக்கியுள்ளது.
About Writer
SIVA
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
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