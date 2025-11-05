புதன், 5 நவம்பர் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. உலகச் செய்திகள்
Written By Mahendran
Last Modified: புதன், 5 நவம்பர் 2025 (14:22 IST)

அமெரிக்கா மீதான வரிவிதிப்பு நிறுத்தி வைப்பு.. சீனாவின் திடீர் பல்டிக்கு காரணம் என்ன?

அமெரிக்கா மீதான வரிவிதிப்பு நிறுத்தி வைப்பு.. சீனாவின் திடீர் பல்டிக்கு காரணம் என்ன?
கிழக்காசிய நாடான தென் கொரியாவில் நடந்த ஆசிய-பசிபிக் பொருளாதார ஒத்துழைப்பு கூட்டமைப்பு உச்சி மாநாட்டில், அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் மற்றும் சீன அதிபர் ஷீ ஜின்பிங் ஆகியோர் சந்தித்த பிறகு, இரு நாடுகளுக்கும் இடையேயான வர்த்தக பதற்றங்கள் தணிந்து வருகின்றன.
 
இந்த சந்திப்பைத் தொடர்ந்து, வர்த்தக போரை குறைக்கும் நடவடிக்கையாக, அமெரிக்காவிலிருந்து இறக்குமதி செய்யப்படும் பொருட்களுக்கான 24 சதவீத கூடுதல் வரியை ஓராண்டு காலத்திற்கு தற்காலிகமாக நிறுத்தி வைப்பதாக சீனா அறிவித்துள்ளது. உலகின் இரண்டு பெரிய பொருளாதார சக்திகளுக்கும் இடையிலான உறவில் இது ஒரு முக்கிய முன்னேற்றமாகக் கருதப்படுகிறது.
 
இதற்கு முன்னர், அமெரிக்காவிலிருந்து அரிய வகைக் கனிமங்கள் ஏற்றுமதிக்கான தடைக்கு ஓராண்டு விலக்கு அளிப்பதாகவும், வேளாண் பொருட்களை அதிக அளவில் கொள்முதல் செய்வதாகவும் சீனா ஒப்புக்கொண்டது. பதிலுக்கு, சீனப் பொருட்கள் மீதான ஒட்டுமொத்த வரியில் 10 சதவீதத்தை அமெரிக்கா குறைத்தது.
 
சீனாவின் இந்த அறிவிப்பு, பரஸ்பர நம்பிக்கையை வளர்க்கும் ஒரு படியாக இருந்தாலும், ஏற்கனவே அமலில் உள்ள 10 சதவீத வரி தொடர்ந்து நீடிக்கும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Edited by Mahendran

அதிமுக - பாஜக கூட்டணிக்கு அல்வா!... முதலமைச்சர் வேட்பாளராக விஜய் தேர்வு!..

அதிமுக - பாஜக கூட்டணிக்கு அல்வா!... முதலமைச்சர் வேட்பாளராக விஜய் தேர்வு!..விஜய் தற்போது பொதுக்குழு கூட்டத்தில் கலந்து கொண்டிருப்பது நிர்வாகிகளுக்கு உற்சாகத்தை கொடுத்திருக்கிறது.

கரூர் சம்பவம் உள்பட தவெக பொதுக்குழுவில் நிறைவேற்றப்பட்ட 12 தீர்மானங்கள்..!

கரூர் சம்பவம் உள்பட தவெக பொதுக்குழுவில் நிறைவேற்றப்பட்ட 12 தீர்மானங்கள்..!கரூரில் நடைபெற்ற கழக பிரசாரத்தின்போது, தமிழக அரசால் திட்டமிட்டு பாதுகாப்பு குறைபாடுகளுடன் நிகழ்ந்த அசம்பாவிதத்தில் உயிரிழந்தவர்களுக்கு ஆழ்ந்த இரங்கல் தெரிவிக்கப்பட்டது.

வெள்ளி நகைகளையும் இனி வங்கிகளில் அடகு வைக்கலாம்: ரிசர்வ் வங்கி அறிவிப்பு..!

வெள்ளி நகைகளையும் இனி வங்கிகளில் அடகு வைக்கலாம்: ரிசர்வ் வங்கி அறிவிப்பு..!இந்திய ரிசர்வ் வங்கியின் புதிய அறிவிப்பின்படி, இனி மக்கள் தங்க நகைகளை போலவே வெள்ளி நகைகள் மற்றும் நாணயங்களை அடகு வைத்தும் வங்கிகளில் கடன் பெறலாம். இந்த நடைமுறை 2026ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் மாதம் முதல் அமலுக்கு வருகிறது.

ஹரியாணாவில் 25 லட்சம் போலி வாக்காளர்கள்: ராகுல் காந்தி வெளியிட்ட 'H Files..!

ஹரியாணாவில் 25 லட்சம் போலி வாக்காளர்கள்: ராகுல் காந்தி வெளியிட்ட 'H Files..!ஹரியாணா சட்டப்பேரவை தேர்தலில் 25 லட்சம் போலி வாக்காளர்கள் மூலம் 'வாக்குத் திருட்டு' நடைபெற்றுள்ளதாக மக்களவை எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ராகுல் காந்தி குற்றம்சாட்டி, அதற்கு ஆதாரமாக 'எச் பைல்ஸ்' (H Files) ஆவணங்களை இன்று வெளியிட்டார்.

தவெக தலைமையில் தான் கூட்டணி.. சிறப்பு பொதுக்குழுவில் அதிரடி முடிவு..!

தவெக தலைமையில் தான் கூட்டணி.. சிறப்பு பொதுக்குழுவில் அதிரடி முடிவு..!தமிழக வெற்றி கழகத்தின் சிறப்பு பொதுக்குழு கூட்டம் இன்று நடைபெற்று வரும் நிலையில், இந்த கூட்டத்தில் தமிழக வெற்றி கழகத்தின் தலைமையில் தான் கூட்டணி அமைக்கப்படும் என்று அதிரடியாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com