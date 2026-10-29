வாடா வாடா சண்டைக்கு வாடா!... சண்டை போட கட்டணம் வசூலிக்கும் சீன நபர்...
வித்தியாசமான கோணத்தில் சிந்தித்து முதலீடே இல்லாமல் ஒரு தொழிலை அல்லது வேலையை தொடங்குவது என்பது சீனர்களுக்கு கைவந்த கலை. அதில் அவர்களை அடித்துக் கொள்ளவே முடியாது. சீனாவில் வாடகை பாய் ஃபிரண்ட் கூட கிடைக்கிறார்கள். அவர்களை பெண்கள் வாடகைக்கு எடுத்து சென்று தியேட்டருக்கு போகலாம், ஹோட்டலுக்கு போகலாம். தங்களின் மன அழுத்தங்களை அவரிடம் பகிர்ந்துகொள்ளலாம். அதற்கு ஒரு குறிப்பிட்ட தொகையை வாடகை ஃபாய் பிரண்ட் வசூலிப்பார்.
இப்படி பல வகையான வித்தியாசமான வேலைகளை சீனர்கள் செய்து வருகிறார்கள்.
இந்நிலையில்தான் சீனாவின் குவாங்சோ நகரை சேர்ந்த ஒருவர் வாடிக்கையாளர்களுக்காக வாக்குவாதம் செய்ய இந்திய மதிப்பில் சுமார் ரூ.2600 கட்டணம் வசூல் செய்கிறார்.
வேலையை வாங்கிவிட்டு சம்பளம் கொடுக்காமல் இருப்பது.. மோசமான சேவைக்கு பணத்தை திருப்பி கொடுக்காமல் இருப்பது போன்ற எந்த பிரச்சினையாக இருந்தாலும் இவரை அணுகுகிறார்கள்.. இவர் அங்கு சென்று சம்பந்தப்பட்டவர்களிடம் சண்டை போடுகிறார்.. வாக்குவாதம் செய்து அவர்கள் கொடுக்கவேண்டிய பணத்தை வாங்கி கொடுக்கிறாராம். இவரின் வித்தியாசமான தொழில் இணையவாசிகளை கவர்ந்துள்ளது.
இந்நிலையில்தான் சீனாவின் குவாங்சோ நகரை சேர்ந்த ஒருவர் வாடிக்கையாளர்களுக்காக வாக்குவாதம் செய்ய இந்திய மதிப்பில் சுமார் ரூ.2600 கட்டணம் வசூல் செய்கிறார்.
வேலையை வாங்கிவிட்டு சம்பளம் கொடுக்காமல் இருப்பது.. மோசமான சேவைக்கு பணத்தை திருப்பி கொடுக்காமல் இருப்பது போன்ற எந்த பிரச்சினையாக இருந்தாலும் இவரை அணுகுகிறார்கள்.. இவர் அங்கு சென்று சம்பந்தப்பட்டவர்களிடம் சண்டை போடுகிறார்.. வாக்குவாதம் செய்து அவர்கள் கொடுக்கவேண்டிய பணத்தை வாங்கி கொடுக்கிறாராம். இவரின் வித்தியாசமான தொழில் இணையவாசிகளை கவர்ந்துள்ளது.