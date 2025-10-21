செவ்வாய், 21 அக்டோபர் 2025
Written By Siva
Last Updated : செவ்வாய், 21 அக்டோபர் 2025 (08:21 IST)

இஸ்ரேல் பிரதமர் நெதன்யாகுவை கைது செய்வேன்!கனடா பிரதமர் மார்க் கார்னி

இஸ்ரேலியப் பிரதமர் பெஞ்சமின் நெதன்யாகு கனடாவுக்கு பயணம் மேற்கொண்டால், அவர் சர்வதேச குற்றவியல் நீதிமன்றத்தின் பிடியாணைப்படி கைது செய்யப்படுவார் என்று கனடா பிரதமர் மார்க் கார்னி திட்டவட்டமாக அறிவித்துள்ளார். இது சர்வதேச அரசியலில் பெரும் அதிர்வை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
2024 நவம்பரில், காசாவில் நடந்த போர்க்குற்றங்கள் தொடர்பாக நெதன்யாகு மற்றும் முன்னாள் பாதுகாப்பு மந்திரி யோவ் காலண்ட் ஆகியோருக்கு எதிராக ஐ.சி.சி. பிடியாணை பிறப்பித்தது. ஐ.சி.சி-யின் உறுப்பு நாடாக இருப்பதால், சர்வதேச சட்டத்தின்படி நெதன்யாகுவை கைது செய்ய தான் தயாராக இருப்பதாக கார்னி உறுதி அளித்துள்ளார்.
 
கனடாவின் இந்த அதிரடி முடிவு, அதன் வெளியுறவு கொள்கையில் ஏற்பட்ட மாற்றத்தின் ஒரு பகுதியாகும். இதன் தொடர்ச்சியாக, கனடா 2024 செப்டம்பர் 21 அன்று, இங்கிலாந்து மற்றும் ஆஸ்திரேலியாவுடன் இணைந்து பாலஸ்தீனத்தை ஒரு தனி நாடாக அங்கீகரித்தது. இது இரு நாடுகளின் தீர்வுக்கான சர்வதேச அழுத்தத்தை அதிகரித்துள்ளது.
 
சர்வதேச நீதிமன்றத்தில் இஸ்ரேலுக்கு எதிராக தென்னாப்பிரிக்கா தொடுத்த இனப்படுகொலை வழக்கு நிலுவையில் உள்ள நிலையில், நெதன்யாகுவுக்கு எதிராக கனடா எடுத்திருக்கும் இந்த நிலைப்பாடு, இஸ்ரேலிய தலைமைக்கு கடுமையான நெருக்கடியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
Edited by Siva

Webdunia
செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

