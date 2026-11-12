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  4. Can AI Cure Cancer and Alzheimer's in 10 Years? Tech Leaders' Bold Claims Meet Expert Scepticism
Written By SIVA SIVA

அடுத்த 10 ஆண்டுகளில் புற்றுநோய், அல்சைமர் இருக்காது... AI குறித்து ஆந்த்ரோபிக் சிஇஓ கணிப்பு!

செயற்கை நுண்ணறிவு
Written By: SIVA
Updated: Thu, 12 Nov 2026 (09:03 IST)
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செயற்கை நுண்ணறிவு  தொழில்நுட்பத்தின் அசுர வளர்ச்சியால், அடுத்த 10 ஆண்டுகளில் புற்றுநோய், அல்சைமர், இதய நோய்கள் மற்றும் மனநல பாதிப்புகள் போன்றவை வரலாற்றின் பக்கங்களாக மாறிவிடும் என ஆந்த்ரோபிக் நிறுவனத்தின் சிஇஓ டேரியோ அமோடெய் தெரிவித்துள்ளார். மருத்துவ ஆராய்ச்சி மற்றும் மருந்து கண்டுபிடிப்புகளில் AI மிகப்பெரிய புரட்சியை ஏற்படுத்தும் என்றும், பல ஆண்டுகள் பிடிக்கும் ஆய்வுகளை வாரங்களுக்குள் சுருக்க முடியும் என்றும் கூகுள் டீப்மைண்ட் சிஇஓ டெமிஸ் ஹசாபிஸ் மற்றும் எலான் மஸ்க் ஆகியோரும் நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளனர்.
 
ஆனால், மருந்து தயாரிப்புத் துறை நிபுணர்களும் விஞ்ஞானிகளும் இந்த அதீத நம்பிக்கைக்கு முற்றுப்புள்ளி வைத்துள்ளனர். வெர்டெக்ஸ் பார்மாசூட்டிகல்ஸ் தலைவர் ஜெஃப் லெய்டன், AI மூலம் மருந்து கண்டுபிடிப்பு குறித்த சில கூற்றுகளை முற்றிலும் நிராகரித்துள்ளார். கணினி உருவகப்படுத்துதலில் வெற்றிகரமாகத் தெரியும் ஒரு மருந்து, ஆய்வகச் சோதனைகளிலும் மனிதர்கள் மீதான மருத்துவப் பரிசோதனைகளிலும் தோல்வியடைய வாய்ப்புள்ளது.
 
புதிய மருந்துகள் பாதுகாப்பானவை என நிரூபிக்கப்பட்டு பயன்பாட்டிற்கு வர குறைந்தது 10 முதல் 12 ஆண்டுகள் ஆகும். 2026-ஆம் ஆண்டு வரை AI உதவியுடன் உருவாக்கப்பட்ட எந்தவொரு மருந்தும் முழுமையான மருத்துவப் பயன்பாட்டிற்கு வராத நிலையில், 10 ஆண்டுகளில் கொடிய நோய்களை முற்றிலும் ஒழித்துவிட முடியும் என்பது நடைமுறைக்குச் சாத்தியமா என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது.
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SIVA
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
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