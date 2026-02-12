வியாழன், 12 பிப்ரவரி 2026
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. உலகச் செய்திகள்
Written By Siva
Last Updated : வியாழன், 12 பிப்ரவரி 2026 (10:44 IST)

ஒரே வலையில் சிக்கிய 9 லட்சம் மதிப்புடைய மீன்கள்.. மீனவர்கள் பெரும் மகிழ்ச்சி..!

ஒரே வலையில் சிக்கிய 9 லட்சம் மதிப்புடைய மீன்கள்.. மீனவர்கள் பெரும் மகிழ்ச்சி..!
இலங்கையின் காரதீவு கடற்பகுதியில் உள்ளூர் மீனவர்களின் வலையில் ஒரே நாளில் டன் கணக்கில் மீன்கள் மொத்தமாக சிக்கியது பெரும் ஆச்சரியத்தையும் மகிழ்ச்சியையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது. 
 
கடந்த சில நாட்களாக நிலவிய மோசமான வானிலை மற்றும் பல்வேறு காரணங்களால் மீனவர்கள் கடலுக்கு செல்லாமல் முடங்கியிருந்தனர். இந்த இக்கட்டான சூழலுக்கு பின் கடலுக்கு சென்ற மீனவர்களுக்கு ஜாக்பாட் பரிசாக, அபரிமிதமான அளவில் மீன்கள் கிடைத்துள்ளன.
 
இந்த மீன்கள் அனைத்தும் உள்ளூர் சந்தையில் சுமார் 9 லட்சம் ரூபாய்க்கு ஏலம் போனது மீனவ குடும்பங்களிடையே பெரும் நெகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. நீண்ட நாட்களாக வருமானமின்றி தவித்த தங்களுக்கு, இந்த 'மகா லாபம்' ஒரு பெரும் வாழ்வாதார நம்பிக்கையை அளித்துள்ளதாக மீனவர்கள் மகிழ்ச்சி தெரிவித்துள்ளனர். 
 
இதுபோன்று மீன்கள் மொத்தமாக ஒரே வலையில் கிடைப்பது மிகவும் அரிதான செயல் என்றும், இன்று எங்களுக்கு மிகப்பெரிய அதிர்ஷ்டம் என்றும் மீனவர்கள் தெரிவித்தனர்.
 
Edited by Siva

விஜயை நம்பாதீங்க!.. ஓடிப்போய்விடுவார்!. முன்னாள் மேனேஜர் ஆவேசம்!...

விஜயை நம்பாதீங்க!.. ஓடிப்போய்விடுவார்!. முன்னாள் மேனேஜர் ஆவேசம்!...நடிகர் விஜய் தமிழக வெற்றிக் கழகம் என்கிற அரசியல் கட்சியை துவங்கி 2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் குறி வைத்திருக்கிறார்.

விஜய்க்கு ஓட்டு போடுன்னு சொல்லி அடிச்சாங்க!.. திமுக கட்சியினரை வைத்து நாடகமா?..

விஜய்க்கு ஓட்டு போடுன்னு சொல்லி அடிச்சாங்க!.. திமுக கட்சியினரை வைத்து நாடகமா?..இரண்டு நாட்களுக்கு முன்பு சென்னை துறைமுகம் தொகுதியில் மக்களிடம் ஆய்வு எடுக்க சென்ற தமிழக வெற்றிக் கழகத்தை சேர்ந்த 5 பேரை ரவுடிகள் கடுமையாக தாக்கியதாக தவெக புகார் சொன்னது.

2% மட்டுமே வித்தியாசம்.. திமுக 32%, தவெக 30%, அதிமுக 28%.. இன்னும் 2 மாதத்தில் என்ன வேண்டுமானாலும் நடக்கலாம்.. லேட்டஸ்ட் கருத்துக்கணிப்பு..!

2% மட்டுமே வித்தியாசம்.. திமுக 32%, தவெக 30%, அதிமுக 28%.. இன்னும் 2 மாதத்தில் என்ன வேண்டுமானாலும் நடக்கலாம்.. லேட்டஸ்ட் கருத்துக்கணிப்பு..!தமிழக சட்டமன்ற தேர்தல் நெருங்கும் வேளையில், சமீபத்திய கருத்துக்கணிப்புகள் அரசியல் ஜாம்பவான்களை அதிரவைத்துள்ளன.

அதிமுகவும் கைவிட்டது.. திமுகவும் கைவிட்டது.. நட்டாற்றில் நிற்கும் ராமதாஸ், பிரேமல்தா?

அதிமுகவும் கைவிட்டது.. திமுகவும் கைவிட்டது.. நட்டாற்றில் நிற்கும் ராமதாஸ், பிரேமல்தா?தமிழக அரசியல் களத்தில் 2026 சட்டமன்ற தேர்தல் நெருங்கும் வேளையில், பாமக மற்றும் தேமுதிக ஆகிய கட்சிகள் பெரும் நெருக்கடியை சந்தித்து வருகின்றன.

50 சீட், ஒரு துணை முதல்வர், 6 அமைச்சர்கள்.. காங்கிரசுக்கு தவெக கொடுத்த கடைசி வாய்ப்பு.. ராகுல் சுதாரிப்பாரா?

50 சீட், ஒரு துணை முதல்வர், 6 அமைச்சர்கள்.. காங்கிரசுக்கு தவெக கொடுத்த கடைசி வாய்ப்பு.. ராகுல் சுதாரிப்பாரா?தமிழக அரசியல் களத்தில் 2026 சட்டமன்ற தேர்தலுக்கான வியூகங்கள் தற்போதே சூடுபிடிக்க தொடங்கியுள்ளன. குறிப்பாக, திமுக கூட்டணியில் நீண்டகாலமாக அங்கம் வகிக்கும் காங்கிரஸ் கட்சிக்கு, நடிகர் விஜய்யின் 'தமிழக வெற்றிக் கழகம்' ஒரு கவர்ச்சிகரமான மற்றும் இறுதியான வாய்ப்பை வழங்கியுள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com