செவ்வாய், 31 மார்ச் 2026
Written By Siva
Last Updated : செவ்வாய், 31 மார்ச் 2026 (10:44 IST)

இந்தியாவால் தேடப்படும் பயங்கரவாதிகள் மர்மமாக மரணம்.. நேற்று மசூத் அசார் திடீர் மரணம்..!

இந்தியாவால் தேடப்படும் பயங்கரவாதிகள் மர்மமாக மரணம்.. நேற்று மசூத் அசார் திடீர் மரணம்..!
ஜெய்ஷ்-இ-முகமது பயங்கரவாத அமைப்பின் தலைவர் மசூத் அசாரின் சகோதரர் முகமது தாஹிர் அன்வர் பாகிஸ்தானில் மர்மமான முறையில் உயிரிழந்துள்ளார். 
 
இவரது மரணத்தை அந்த அமைப்பு உறுதிப்படுத்தியிருந்தாலும், இறப்பிற்கான காரணம் குறித்து மௌனம் காப்பது பல்வேறு சந்தேகங்களை எழுப்பியுள்ளது. 
 
பகவல்பூரில் இவரது இறுதி சடங்குகள் நடைபெற்ற நிலையில், இது திட்டமிடப்பட்ட தாக்குதலா அல்லது உடல்நலக் குறைவா என்ற விவாதம் கிளம்பியுள்ளது.
 
இந்திய நாடாளுமன்றத் தாக்குதல், புல்வாமா மற்றும் உரி தாக்குதல்களில் தொடர்புடைய இந்த அமைப்புக்கு தாஹிர் அன்வாரின் மறைவு பெரும் பின்னடைவாகும். 
 
இந்தியாவால் தேடப்படும் பயங்கரவாதிகள் பாகிஸ்தான் மண்ணில் ஒவ்வொருவராக கொல்லப்பட்டு வருவது, அந்நாட்டிலுள்ள பயங்கரவாத கட்டமைப்புகள் சிதைந்து வருவதையே காட்டுகிறது. அசாரின் குடும்ப உறுப்பினர்கள் மற்றும் முக்கிய தளபதிகளின் தொடர் இழப்புகள், அந்த அமைப்பின் எதிர்காலத்தை கேள்விக்குறியாக்கியுள்ளன.
 
Edited by Siva

கள்ளக்காதலியை வெட்டி உடலின் பாகங்களை பிரிட்ஜில் வைத்த கடற்படை அதிகாரி.. திடீரென போலீசில் சரண்..!

கள்ளக்காதலியை வெட்டி உடலின் பாகங்களை பிரிட்ஜில் வைத்த கடற்படை அதிகாரி.. திடீரென போலீசில் சரண்..!ஆந்திர மாநிலம் விசாகப்பட்டினத்தில் கடற்படை அதிகாரி ஒருவர் தனது காதலியை படுகொலை செய்து, உடலை துண்டு துண்டாக வெட்டி குளிர்சாதன பெட்டியில் வைத்த அதிர்ச்சி சம்பவம் அரங்கேறியுள்ளது.

மனைவியை 120 ஆண்களுக்கு விற்பனை செய்த 62 வயது நபர்.. 3 வருடங்களாக பெண்ணுக்கு நேர்ந்த கொடுமை..!

மனைவியை 120 ஆண்களுக்கு விற்பனை செய்த 62 வயது நபர்.. 3 வருடங்களாக பெண்ணுக்கு நேர்ந்த கொடுமை..!சுவீடனில் தனது மனைவியை கட்டாயப்படுத்தி, சுமார் 120 ஆண்களுடன் பாலியல் தொழிலில் ஈடுபடுத்திய 62 வயது நபர் மீது அந்நாட்டு நீதிமன்றத்தில் குற்றம் சுமத்தப்பட்டுள்ளது.

18 இந்திய கப்பல்களில் 8க்கு மட்டுமே அனுமதி.. ஹார்முஸ் நீரிணையில் சிக்கிய 10 கப்பல்கள்.. மத்திய அரசு அவசர ஆலோசனை..!

18 இந்திய கப்பல்களில் 8க்கு மட்டுமே அனுமதி.. ஹார்முஸ் நீரிணையில் சிக்கிய 10 கப்பல்கள்.. மத்திய அரசு அவசர ஆலோசனை..!மத்திய கிழக்கு போர் காரணமாக ஹார்முஸ் நீரிணை பகுதியில் இந்தியாவின் எரிசக்தி தேவைகளுக்கான சரக்குகளை ஏற்றி வந்த 28 கப்பல்கள் சிக்கியுள்ளன. இதில் 10 வெளிநாட்டு கொடி ஏந்திய கப்பல்களும், 18 இந்திய கப்பல்களும் அடங்கும். இந்த கப்பல்களில் சமையல் எரிவாயு , கச்சா எண்ணெய் மற்றும் இயற்கை எரிவாயு ஆகியவை கொண்டு வரப்படுகின்றன. சுமார் 485 மாலுமிகள் இந்தக் கப்பல்களில் உள்ளனர்.

இந்தியாவில் இருந்து மருந்துகளை ஏற்றி செல்ல வந்த விமானத்தை தாக்கிய அமெரிக்கா.. ஈரான் கண்டனம்..!

இந்தியாவில் இருந்து மருந்துகளை ஏற்றி செல்ல வந்த விமானத்தை தாக்கிய அமெரிக்கா.. ஈரான் கண்டனம்..!ஈரானின் மஷ்ஹாத் விமான நிலையத்தின் மீது அமெரிக்கா நடத்திய வான்வழி தாக்குதலில், இந்தியாவுக்கு வரவிருந்த மஹான் ஏர் நிறுவனத்தின் விமானம் சேதமடைந்தது. இந்த தாக்குதல் ஈரானுக்கான மனிதாபிமான உதவி பணிகளில் பெரும் பாதிப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளதாக ஈரான் அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.

விஜய் மீது 5 பிரிவுகளில் வழக்குப்பதிவு!.. காவல்துறையினர் அதிரடி!...

விஜய் மீது 5 பிரிவுகளில் வழக்குப்பதிவு!.. காவல்துறையினர் அதிரடி!...தவெக தலைவர் விஜய் சென்னை பெரம்பூர் மற்றும் திருச்சி கிழக்கு ஆகிய இரண்டு தொகுதிகளில் போட்டியிடுகிறார்.

