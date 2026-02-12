ரூ.1800 கோடிக்கு விற்பனையான பிரபல பாடகியின் இசைத்தொகுப்பு: ஆச்சரியத்தில் இசை உலகம்..!
பாப் இசை உலகில் 'பாப் இளவரசி' என்று புகழப்படுபவர் பிரிட்னி ஸ்பியர்ஸ். இவர் தற்போது தனது ஒட்டுமொத்த இசைத்தொகுப்பின் உரிமைகளையும் Primary Wave என்ற நிறுவனத்திற்கு விற்பனை செய்துள்ளதாகத் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.
இந்த ஒப்பந்தத்தின் மதிப்பு சுமார் 200 மில்லியன் டாலர் அதாவது இந்திய மதிப்பில் சுமார் ரூ.1,800 கோடி என்று தெரியவந்துள்ளது.
இதன் மூலம், உலகப்புகழ் பெற்ற 'Baby One More Time', 'Toxic', 'Womanizer' போன்ற பல ஹிட் பாடல்களின் உரிமம் இனி அந்த நிறுவனத்திற்கே சொந்தமாகும்.
கடந்த 2019-ஆம் ஆண்டு முதல் இசைத்துறையில் இருந்து ஒதுங்கியிருக்கும் பிரிட்னி ஸ்பியர்ஸின் இந்த அதிரடி முடிவு, சர்வதேச இசை வட்டாரத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
