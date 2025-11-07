வெள்ளி, 7 நவம்பர் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. உலகச் செய்திகள்
Written By Siva
Last Updated : வெள்ளி, 7 நவம்பர் 2025 (09:17 IST)

திராட்சை தோட்ட விவகாரம்: ஏஞ்சலினா ஜோலி மீது பிராட் பிட் வழக்கு.. என்ன காரணம்?

திராட்சை தோட்ட விவகாரம்: ஏஞ்சலினா ஜோலி மீது பிராட் பிட் வழக்கு.. என்ன காரணம்?
பிராட் பிட் மற்றும் ஏஞ்சலினா ஜோலி ஆகியோருக்கு இடையேயான சட்ட போராட்டம், அவர்கள் இணைந்து வைத்திருந்த பிரான்சின் 'சடோ மிராவல்' திராட்சை தோட்டம் தொடர்பாக மீண்டும் வலுப்பெற்றுள்ளது.
 
ஏஞ்சலினா ஜோலி தனது பங்குகளை 2021-ல் விற்றது தொடர்பாக அவருக்கு எதிராக பிராட் பிட் புதிய வழக்குப்பதிவு செய்துள்ளார். இந்த பரிவர்த்தனையில் ஏற்பட்ட சிக்கல்களை தீர்க்கும் நோக்கில், பிராட் பிட்டின் சட்டக் குழு புதிய ஆவணங்களை நீதிமன்றத்தில் சமர்ப்பித்துள்ளது.
 
இந்த ஆவணங்களில், ஏஞ்சலினா ஜோலியின் தரப்பினருக்கும் மற்ற தரப்பினருக்கும் இடையேயான தகவல் தொடர்புகள் குறித்த ஆதாரங்கள் உள்ளன. முறையான ஆலோசனையின்றி ஏஞ்சலினா ஜோலி தனது பங்குகளை விற்றதற்கான சூழ்நிலையை இது தெளிவுபடுத்துவதாக பிட் தரப்பு வாதிடுகிறது.
 
இந்த புதிய ஆதாரங்கள், திராட்சை தோட்டத்தின் மீதான உரிமை மற்றும் கட்டுப்பாட்டு தொடர்பான வழக்கின் போக்கை மாற்றக்கூடும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. முன்னாள் தம்பதியினருக்கு இடையேயான விதிமுறைகள் சரியாக நிறைவேற்றப்பட்டனவா என்பதில் நீதிமன்றத்தின் கவனம் திரும்பியுள்ளது. இந்த சட்ட மோதல் காரணமாக ஹாலிவுட்டில் பரபரப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.
 
Edited by Siva
 

சிறுமி பாலியல் வன்கொடுமை வழக்கு: மதபோதகர் ஆசாராம் பாபுவுக்கு 6 மாதம் இடைக்கால ஜாமீன்..!

சிறுமி பாலியல் வன்கொடுமை வழக்கு: மதபோதகர் ஆசாராம் பாபுவுக்கு 6 மாதம் இடைக்கால ஜாமீன்..!சிறுமி பாலியல் வன்கொடுமை வழக்கில் ஆயுள் தண்டனை அனுபவித்து வரும் மதபோதகர் ஆசாராம் பாபுவுக்கு குஜராத் உயர் நீதிமன்றம் 6 மாதங்கள் இடைக்கால ஜாமீன் வழங்கி உத்தரவிட்டுள்ளது.

மிஸ் யூனிவர்ஸ் அழகி போட்டியில் ‘முட்டாள்’ என திட்டிய மேற்பார்வையாளர்.. அழகி எடுத்த அதிரடி முடிவு..!

மிஸ் யூனிவர்ஸ் அழகி போட்டியில் ‘முட்டாள்’ என திட்டிய மேற்பார்வையாளர்.. அழகி எடுத்த அதிரடி முடிவு..!தாய்லாந்தின் பாங்காக்கில் நடைபெற்ற மிஸ் யூனிவர்ஸ் அழகி போட்டியில், போட்டியாளர்களை மேற்பார்வையாளர் ஒருவர் முட்டாள் என கூறி அவமதித்ததால் பரபரப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.

உள்குத்து, ஊமைக்குத்து இல்லாமல் இருந்திருந்தால் 2021ல் நாங்கள் ஜெயித்திருப்போம்: ஆர்பி உதயகுமார்

உள்குத்து, ஊமைக்குத்து இல்லாமல் இருந்திருந்தால் 2021ல் நாங்கள் ஜெயித்திருப்போம்: ஆர்பி உதயகுமார்மதுரையில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த முன்னாள் அ.தி.மு.க. அமைச்சர் ஆர்.பி. உதயகுமார், த.வெ.க. கூட்டணி குறித்த கேள்விகளுக்கு நேரடியாக பதிலளிக்க மறுத்தார்.

ஆபீசுக்கு போகும்போது குடையுடன் போங்க.. 7 மாவட்டங்களில் வெளுத்து கட்ட போகும் மழை..!

ஆபீசுக்கு போகும்போது குடையுடன் போங்க.. 7 மாவட்டங்களில் வெளுத்து கட்ட போகும் மழை..!தமிழகத்தின் சில பகுதிகளிலும், புதுச்சேரி மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளிலும் இடியுடன் கூடிய லேசானது முதல் மிதமான மழை இன்று பெய்யக்கூடும் என வானிலை ஆய்வு மையம் தகவல் வெளியிட்டுள்ளது.

செங்கோட்டையனை அடுத்து மேலும் 12 பேர் அதிமுகவில் இருந்து நீக்கம்.. ஈபிஎஸ் அதிரடி..!

செங்கோட்டையனை அடுத்து மேலும் 12 பேர் அதிமுகவில் இருந்து நீக்கம்.. ஈபிஎஸ் அதிரடி..!அ.தி.மு.க. பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி மூத்த தலைவர் செங்கோட்டையனின் ஆதரவாளர்கள் மேலும் 12 பேரை அடிப்படை உறுப்பினர் உட்பட அனைத்து பொறுப்புகளிலிருந்தும் நீக்கி உத்தரவிட்டுள்ளார்.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com