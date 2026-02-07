சனி, 7 பிப்ரவரி 2026
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. உலகச் செய்திகள்
Written By Siva
Last Updated : சனி, 7 பிப்ரவரி 2026 (12:05 IST)

நேற்று இந்தியா, இன்று ஆப்கானிஸ்தான்.. இஸ்லாபாத் குண்டுவெடிப்புக்கு பழிபோடும் பாகிஸ்தான்..!

pakistan-afghanistan
பாகிஸ்தானில் நேற்று நடந்த பயங்கரமான தற்கொலை படை தாக்குதலில் 50-க்கும் மேற்பட்டோர் உயிரிழந்ததோடு, நூற்றுக்கணக்கானோர் காயமடைந்து சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர். 
 
இந்தத் துயரமான சம்பவத்திற்கு இந்தியா தான் காரணம் என்று முதலில் பழிசுமத்திய பாகிஸ்தான், இப்போது தனது நிலைப்பாட்டை மாற்றிக்கொண்டுள்ளது. தாக்குதல் நடத்தியவர்கள் ஆப்கானிஸ்தானுக்கு தப்பி சென்றுவிட்டதாக பாகிஸ்தான் பாதுகாப்பு துறை அமைச்சர் காவாஜா ஆசிப் இன்று புதிய குற்றச்சாட்டை முன்வைத்துள்ளார்.
 
பாகிஸ்தானின் இந்த புகாருக்கு ஆப்கானிஸ்தான் தரப்பிலிருந்து தகுந்த பதிலடி கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. தனது உள்நாட்டு பாதுகாப்பை சரிசெய்ய தவறிய பாகிஸ்தான், தேவையில்லாமல் அண்டை நாடுகள் மீது பழிபோடுவதை நிறுத்திக்கொள்ள வேண்டும் என்று ஆப்கானிஸ்தான் காட்டமாக தெரிவித்துள்ளது. 
 
ஏற்கனவே இந்தியாவின் மீதான பாகிஸ்தானின் குற்றச்சாட்டை இந்திய வெளியுறவு துறை திட்டவட்டமாக மறுத்துள்ள நிலையில், தற்போது ஆப்கானிஸ்தானும் பாகிஸ்தானின் வாதத்தை நிராகரித்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது. பயங்கரவாதத்தை ஒடுக்குவதை விடுத்து மற்றவர்களைக் கைகாட்டுவது தீர்வாகாது என சர்வதேச அளவில் விமர்சனங்கள் எழுந்துள்ளன.

Edited by Siva

பல்பு ஹோல்டர்களில் ரகசிய கேமிரா.. அந்தரங்க காட்சிகள்.. பெண் அதிகாரியிடம் 50 லட்சம் கேட்டு மிரட்டிய கும்பல்..!

பல்பு ஹோல்டர்களில் ரகசிய கேமிரா.. அந்தரங்க காட்சிகள்.. பெண் அதிகாரியிடம் 50 லட்சம் கேட்டு மிரட்டிய கும்பல்..!கர்நாடக மாநிலம் பெலகாவி மாவட்டத்தில், பெண் அதிகாரி ஒருவரின் வீட்டிற்குள் ரகசிய கேமராக்களை பொருத்தி அவரை மிரட்டி பணம் பறிக்க முயன்ற கும்பலை போலீஸார் கைது செய்துள்ளனர். அந்தப் பெண் அதிகாரியின் வீட்டின் பல்பு ஹோல்டர்களில் மிகச்சிறிய கேமராக்களை பொருத்தி, அவரது தனிப்பட்ட தருணங்களை அந்த கும்பல் ரகசியமாக படம் பிடித்துள்ளது.

இன்னும் 15 நிமிடத்தில் வந்துவிடுவேன்.. பெற்றோர் திருமணநாள் விழாவுக்கு பைக்கில் வந்த இளைஞர்.. கடைசி வரை வரவில்லை.. பெரும் சோகம்..!

இன்னும் 15 நிமிடத்தில் வந்துவிடுவேன்.. பெற்றோர் திருமணநாள் விழாவுக்கு பைக்கில் வந்த இளைஞர்.. கடைசி வரை வரவில்லை.. பெரும் சோகம்..!டெல்லியில் திருமண நாள் கொண்டாட்டத்திற்கு தயாராகிக் கொண்டிருந்த ஒரு குடும்பத்தில், அதிகாரிகளின் மெத்தனத்தால் பெரும் சோகம் நிகழ்ந்துள்ளது.

உடனே செய்யணும்!.. உண்ணாவிரதத்தை துவங்கிய மன்சூர் அலிகான்!..

உடனே செய்யணும்!.. உண்ணாவிரதத்தை துவங்கிய மன்சூர் அலிகான்!..கேப்டன் பிரபாகரன் திரைப்படம் மூலம் தமிழ் சினிமா ரசிகர்களுக்கு அறிமுகமானவர் மன்சூரலிகான்.

இந்தியாவுக்கான 25 சதவீத வரி முழுவதும் ரத்து!. அதிரடி அறிவிப்பை வெளியிட்ட டிரம்ப்!...

இந்தியாவுக்கான 25 சதவீத வரி முழுவதும் ரத்து!. அதிரடி அறிவிப்பை வெளியிட்ட டிரம்ப்!...ரஷ்யா உள்ளிட்ட பல நாடுகளிலிருந்தும் இந்தியா கச்சா எண்ணெய் வாங்கி வருகிறது.

பிட்காயின் விலை 50% வீழ்ச்சி.. டிரம்ப் நடவடிக்கை காரணமா?

பிட்காயின் விலை 50% வீழ்ச்சி.. டிரம்ப் நடவடிக்கை காரணமா?பிட்காயின் சந்தையில் கடந்த சில நாட்களாக நிலவி வரும் அதிரடி வீழ்ச்சி கிரிப்டோ முதலீட்டாளர்களை பெரும் அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com