வியாழன், 12 பிப்ரவரி 2026
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. உலகச் செய்திகள்
Written By Siva
Last Updated : வியாழன், 12 பிப்ரவரி 2026 (10:59 IST)

இன்று வங்கதேசத்தின் வரலாற்று சிறப்புமிக்க தேர்தல்: ஷேக் ஹசீனாவுக்கு பிந்தைய புதிய அரசியல் விடியல்!

இன்று வங்கதேசத்தின் வரலாற்று சிறப்புமிக்க தேர்தல்: ஷேக் ஹசீனாவுக்கு பிந்தைய புதிய அரசியல் விடியல்!
வங்கதேசத்தில் இன்று  ஒரு வரலாற்று சிறப்புமிக்க பொதுத்தேர்தல் பலத்த பாதுகாப்புடன் நடைபெற்று வருகிறது. 
 
2024 ஆகஸ்ட் மாதம் நடந்த மாணவர் புரட்சிக்கு பிறகு, முன்னாள் பிரதமர் ஷேக் ஹசீனா நாட்டை விட்டு வெளியேறியதை தொடர்ந்து நடைபெறும் முதல் தேர்தல் இது என்பதால் உலகமே இதனை உற்றுநோக்குகிறது. முகமது யூனுஸ் தலைமையிலான இடைக்கால ஆட்சியின் கீழ் இத்தேர்தல் நடத்தப்படுகிறது.
 
இந்த தேர்தலில் சுமார் 12.77 கோடி வாக்காளர்கள் தங்கள் வாக்குகளை பதிவு செய்ய தகுதியுடையவர்கள். இதில் 45.7 லட்சம் பேர் முதல்முறை வாக்காளர்கள் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. 
 
பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களை தேர்ந்தெடுப்பதற்கான வெள்ளை நிற வாக்குச்சீட்டுடன், அரசியலமைப்பு சட்டத் திருத்தங்கள் குறித்த 'ஜூலை சாசனம்' மீதான பொது வாக்கெடுப்பிற்காக இளஞ்சிவப்பு நிற வாக்குச்சீட்டும் வாக்காளர்களுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது. 
 
ஹசீனாவின் அவாமி லீக் கட்சிக்கு தடை விதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், தாரிக் ரகுமான் தலைமையிலான பிஎன்பி மற்றும் ஜமாத்-இ-இஸ்லாமி கூட்டணிக்கு இடையே கடும் போட்டி நிலவுகிறது.

Edited by Siva

விஜயை நம்பாதீங்க!.. ஓடிப்போய்விடுவார்!. முன்னாள் மேனேஜர் ஆவேசம்!...

விஜயை நம்பாதீங்க!.. ஓடிப்போய்விடுவார்!. முன்னாள் மேனேஜர் ஆவேசம்!...நடிகர் விஜய் தமிழக வெற்றிக் கழகம் என்கிற அரசியல் கட்சியை துவங்கி 2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் குறி வைத்திருக்கிறார்.

விஜய்க்கு ஓட்டு போடுன்னு சொல்லி அடிச்சாங்க!.. திமுக கட்சியினரை வைத்து நாடகமா?..

விஜய்க்கு ஓட்டு போடுன்னு சொல்லி அடிச்சாங்க!.. திமுக கட்சியினரை வைத்து நாடகமா?..இரண்டு நாட்களுக்கு முன்பு சென்னை துறைமுகம் தொகுதியில் மக்களிடம் ஆய்வு எடுக்க சென்ற தமிழக வெற்றிக் கழகத்தை சேர்ந்த 5 பேரை ரவுடிகள் கடுமையாக தாக்கியதாக தவெக புகார் சொன்னது.

2% மட்டுமே வித்தியாசம்.. திமுக 32%, தவெக 30%, அதிமுக 28%.. இன்னும் 2 மாதத்தில் என்ன வேண்டுமானாலும் நடக்கலாம்.. லேட்டஸ்ட் கருத்துக்கணிப்பு..!

2% மட்டுமே வித்தியாசம்.. திமுக 32%, தவெக 30%, அதிமுக 28%.. இன்னும் 2 மாதத்தில் என்ன வேண்டுமானாலும் நடக்கலாம்.. லேட்டஸ்ட் கருத்துக்கணிப்பு..!தமிழக சட்டமன்ற தேர்தல் நெருங்கும் வேளையில், சமீபத்திய கருத்துக்கணிப்புகள் அரசியல் ஜாம்பவான்களை அதிரவைத்துள்ளன.

அதிமுகவும் கைவிட்டது.. திமுகவும் கைவிட்டது.. நட்டாற்றில் நிற்கும் ராமதாஸ், பிரேமல்தா?

அதிமுகவும் கைவிட்டது.. திமுகவும் கைவிட்டது.. நட்டாற்றில் நிற்கும் ராமதாஸ், பிரேமல்தா?தமிழக அரசியல் களத்தில் 2026 சட்டமன்ற தேர்தல் நெருங்கும் வேளையில், பாமக மற்றும் தேமுதிக ஆகிய கட்சிகள் பெரும் நெருக்கடியை சந்தித்து வருகின்றன.

50 சீட், ஒரு துணை முதல்வர், 6 அமைச்சர்கள்.. காங்கிரசுக்கு தவெக கொடுத்த கடைசி வாய்ப்பு.. ராகுல் சுதாரிப்பாரா?

50 சீட், ஒரு துணை முதல்வர், 6 அமைச்சர்கள்.. காங்கிரசுக்கு தவெக கொடுத்த கடைசி வாய்ப்பு.. ராகுல் சுதாரிப்பாரா?தமிழக அரசியல் களத்தில் 2026 சட்டமன்ற தேர்தலுக்கான வியூகங்கள் தற்போதே சூடுபிடிக்க தொடங்கியுள்ளன. குறிப்பாக, திமுக கூட்டணியில் நீண்டகாலமாக அங்கம் வகிக்கும் காங்கிரஸ் கட்சிக்கு, நடிகர் விஜய்யின் 'தமிழக வெற்றிக் கழகம்' ஒரு கவர்ச்சிகரமான மற்றும் இறுதியான வாய்ப்பை வழங்கியுள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com