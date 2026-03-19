வியாழன், 19 மார்ச் 2026
Written By Siva
Last Updated : வியாழன், 19 மார்ச் 2026 (14:14 IST)

சவுதி அரேபியாவின் எண்ணெய் ஆலையிலும் ஈரான் தாக்குதல்.. உற்பத்தி முடங்கியதால் விலை உயரும் அபாயம்..!

மத்திய கிழக்கில் போர் தீவிரமடைந்துள்ள நிலையில், சவுதி அரேபியாவின் யான்பு துறைமுகத்தில் உள்ள அராம்கோ நிறுவனத்தின் சாம்ரெஃப் எண்ணெய் சுத்திகரிப்பு ஆலை வான்வழித் தாக்குதலுக்கு உள்ளானது. 
 
ஈரான் மீதான அமெரிக்க-இஸ்ரேலிய தாக்குதல்களுக்குப் பதிலடியாக இந்த தாக்குதல் நடத்தப்பட்டுள்ளது. சவுதி அராம்கோ மற்றும் எக்ஸான்மொபில் இடையேயான இந்த கூட்டு முயற்சியில் பாதிப்பு குறைவாகவே உள்ளதாக தொழில்துறை வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.
 
ஏற்கனவே ஹார்முஸ் ஜலசந்தியை ஈரான் முடக்கியுள்ளதால், உலகளாவிய எண்ணெய் விநியோகத்தில் பெரும் தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டுள்ளது. கத்தார் மற்றும் ஐக்கிய அரபு அமீரக எரிசக்தி மையங்கள் மீதும் ஈரான் தாக்குதல் நடத்தியுள்ளதால் சர்வதேச எரிசக்தி நெருக்கடி உருவாகியுள்ளது. 
 
கத்தாரில் உள்ள ஆர்.என்.ஜி மையங்கள் சேதமடைந்துள்ளதாக கூறப்படும் நிலையில், சவுதி அரேபியா தனது தற்காப்பு உரிமையை பயன்படுத்தப் போவதாக எச்சரித்துள்ளது. பாரசீக வளைகுடா நாடுகளின் 31 சதவீத எண்ணெய் உற்பத்தி பாதிக்கப்பட்டுள்ளதால், உலகச் சந்தையில் கச்சா எண்ணெய் விலை உயரும் அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளது.
 
விஜயின் பிரச்சார வாகனம் கூட்டத்திற்குள் சென்றதுதான் காரணமா?!.. சிபிஐ சந்தேகம்!...

விஜயின் பிரச்சார வாகனம் கூட்டத்திற்குள் சென்றதுதான் காரணமா?!.. சிபிஐ சந்தேகம்!...கடந்த வருடம் செப்டம்பர் மாதம் 27ம் தேதி மாதம் தவெக தலைவர் விஜய் கரூருக்கு சென்றபோது கூட்ட நெரிசல் ஏற்பட்டு 41 பேர் உயிரிழந்த சம்பவம் தொடர்பாக விசாரணை நடத்தி வருகிறது.

திமுக கூட்டணியில் இருந்து விலகுகிறதா மார்க்கிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட்.. நாளை வரை கெடு?

திமுக கூட்டணியில் இருந்து விலகுகிறதா மார்க்கிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட்.. நாளை வரை கெடு?தமிழக சட்டப்பேரவை தேர்தலில் திமுக கூட்டணியில் தொகுதிப் பங்கீடு இறுதிக்கட்டத்தை எட்டியுள்ள நிலையில், மார்க்சிய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி கூட்டணியிலிருந்து விலக வாய்ப்புள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

சிம்பு மட்டும் ஒழுங்கா இருந்திருந்தா விஜயே இல்ல!.. இயக்குனர் கோபம்!...

சிம்பு மட்டும் ஒழுங்கா இருந்திருந்தா விஜயே இல்ல!.. இயக்குனர் கோபம்!...ஆதவ் அர்ஜுனா ரஜினி பற்றி பேசியது ரஜினி ரசிகர்கள் மற்றும் அவரின் ஆதரவாளர்களிடையே கொந்தளிப்பை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது.

திமுகவில் விஜய் கட்சியின் முக்கிய நிர்வாகி.. காலியாகிறதா தவெக கூடாராம்?

திமுகவில் விஜய் கட்சியின் முக்கிய நிர்வாகி.. காலியாகிறதா தவெக கூடாராம்?நடிகை ரஞ்சனா நாச்சியார் தமிழக வெற்றி கழகத்திலிருந்து விலகி, இன்று முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் முன்னிலையில் திமுகவில் இணைந்தார்.

விஜய் வாகன வீடியோக்கள் அழிக்கப்பட்டதா?!.. கொந்தளிக்கும் திமுகவினர்...

விஜய் வாகன வீடியோக்கள் அழிக்கப்பட்டதா?!.. கொந்தளிக்கும் திமுகவினர்...தவெக தலைவர் விஜய் கரூருக்கு சென்றிருந்தபோது அவரைக் காண பல்லாயிரம் மக்கள் கூடியிருந்தனர்.

