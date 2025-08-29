வெள்ளி, 29 ஆகஸ்ட் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. உலகச் செய்திகள்
Written By Siva
Last Updated : வெள்ளி, 29 ஆகஸ்ட் 2025 (08:08 IST)

6 மணிக்கு மேல் ஆட்டோ கிடையாது.. 2 மணி நேரம் தான் செல்போன் பயன்படுத்த வேண்டும்: டோக்கியோ மேயர் உத்தரவு

டோக்கியோ மேயர் 6 மணிக்கு மேல் ஆட்டோ ஓட்டுவதற்கு தடை விதித்ததோடு, மக்கள் ஒரு நாளைக்கு அதிகபட்சமாக 2 மணி நேரம் மட்டுமே ஸ்மார்ட்போன் பயன்படுத்த வேண்டும் என்றும் உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளார். 
 
ஸ்மார்ட்போன் பயன்பாட்டின் அதிகரிப்பு பாலியல் குற்றங்கள் மற்றும் கடத்தல்களுக்கு முக்கிய காரணமாக இருப்பதாக புள்ளிவிவரங்கள் சுட்டிக்காட்டியதால், இந்த கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக அவர் தெரிவித்துள்ளார். இந்த உத்தரவு ஜப்பான் மக்கள் மத்தியில் பெரும் அதிர்ச்சியையும், விவாதங்களையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
டோக்கியோவில் பொதுமக்கள் போக்குவரத்துக்கு முக்கிய பங்காற்றும் ஆட்டோ ரிக்‌ஷாக்கள், இரவு 6 மணிக்கு மேல் இயக்கப்படாது என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அதேபோல் ஒரு நாளைக்கு 2 மணி நேரம் மட்டுமே ஸ்மார்ட்போன்கள் பயன்படுத்த வேண்டும் என்றும் தெரிவித்துள்ளார்.
 
டோக்கியோ மேயரின் இந்த உத்தரவுகள் ஜப்பான் மக்கள் மத்தியில் பெரும் அதிர்ச்சியையும், பரபரப்பான விவாதங்களையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
Edited by Siva

அமெரிக்காவிடம் கெஞ்சுவதற்கு பதில் நாமே சாப்பிடலாம்: இறால் வளர்ப்பு நிபுணர்கள் கருத்து..!

அமெரிக்காவிடம் கெஞ்சுவதற்கு பதில் நாமே சாப்பிடலாம்: இறால் வளர்ப்பு நிபுணர்கள் கருத்து..!இந்திய பொருட்களின் மீது அமெரிக்கா விதித்துள்ள 50% வரி விதிப்பால், ரூ.1000 கோடி மதிப்பிலான இறால் ஏற்றுமதி பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக செய்திகள் வெளியாகியுள்ளது.

கடந்த 10 ஆண்டுகளில் முதல் முறை..! பொறியியல் இடங்களில் 80% மாணவர் சேர்க்கை..!

கடந்த 10 ஆண்டுகளில் முதல் முறை..! பொறியியல் இடங்களில் 80% மாணவர் சேர்க்கை..!கடந்த 10 ஆண்டுகளில் இல்லாத அளவுக்கு, தமிழகத்தில் பொறியியல் படிப்புகளுக்கான மாணவர் சேர்க்கை இந்த ஆண்டு 80 சதவீதத்தை எட்டி, புதிய சாதனை படைத்துள்ளது. இது கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு துறையில் ஒரு நேர்மறையான மாற்றத்தை குறிக்கிறது.

இந்தியாவில் அணுகுண்டு வீசுங்கள்! அமெரிக்காவில் சுட்டுக் கொல்லப்பட்ட நபரின் கடைசி வீடியோ!

இந்தியாவில் அணுகுண்டு வீசுங்கள்! அமெரிக்காவில் சுட்டுக் கொல்லப்பட்ட நபரின் கடைசி வீடியோ!அமெரிக்காவில் கத்தோலிக்க பள்ளி மீது துப்பாக்கிச்சூடு நடத்திய நபர் கொல்லப்பட்ட நிலையில், முன்னதாக அவர் வெளியிட்ட வீடியோவில் இந்தியா குறித்து இடம்பெற்றிருந்த வாசகங்கள் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

TNPSC குரூப் 1 முதல்நிலை தேர்வு முடிவுகள் வெளியீடு.. முதன்மை தேர்வு தேதியும் அறிவிப்பு..!

TNPSC குரூப் 1 முதல்நிலை தேர்வு முடிவுகள் வெளியீடு.. முதன்மை தேர்வு தேதியும் அறிவிப்பு..!தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளர் தேர்வாணையம் (TNPSC) நடத்திய குரூப் 1 முதல்நிலைத் தேர்வு முடிவுகள் இன்று வெளியிடப்பட்டுள்ளன. துணை ஆட்சியர், காவல் துணை கண்காணிப்பாளர், வணிகவரி உதவி ஆணையர் உள்ளிட்ட 70 காலிப் பணியிடங்களை நிரப்புவதற்காக இந்த தேர்வு நடத்தப்பட்டது.

மதுரையில் 2 அமைச்சர்கள் இருந்தும் மக்களுக்கு பயனும் இல்லை: செல்லூர் ராஜூ

மதுரையில் 2 அமைச்சர்கள் இருந்தும் மக்களுக்கு பயனும் இல்லை: செல்லூர் ராஜூமதுரையில் இரண்டு திமுக அமைச்சர்கள் இருந்தும் மக்களுக்கு எந்த பயனும் இல்லை என்று செல்லூர் ராஜு குற்றம்சாட்டினார்.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com