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Written By மகேந்திரன் மகேந்திரன்
Last Modified: Saturday, 17 October 2026 (12:00 IST)

இப்ப வரி போடுவாரா டிரம்ப்?!.. ரஷ்யாவிடமே டீசல் வாங்கும் அமெரிக்கா!..

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Written By: மகேந்திரன்
Updated: Sat, 17 Oct 2026 (12:02 IST)
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அமெரிக்க ஜனாதிபதியாக இரண்டாவது முறை பொறுப்பேற்ற பின் டொனால்ட் டிரம்ப் பல அதிரடியான அறிவிப்புகளையும் வெளியிட்டு வருகிறார். குறிப்பாக ரஷ்யாவிடம் கச்சா எண்ணெய் வாங்கும் இந்தியா, சீனா உள்ளிட்ட பல நாடுகளுக்கும் வரியை 100 சதவீதமாக உயர்த்தியிருக்கிறார்.

அமெரிக்காவில் இறக்குமதி செய்யப்படும் இந்தியா, சீனா, உள்ளிட்ட நாடுகளுக்கு அவர் ஏற்கனவே பல மடங்கு வரியை உயர்த்திய நிலையில் சமீபத்தில் 100 மடங்கு வரி விதிப்பதாக அமெரிக்க நாடாளுமன்றத்தில் மசோதா தாக்கல் செய்யப்பட்டு அதற்கு ஒப்புதலும் பெறப்பட்டது.

இன்று முதல் அது நடைமுறைக்கு வரவிருக்கும் நிலையில் திடீரென டிரம்ப் அதை நிறுத்தி வைத்திருக்கிறார். அதற்கு காரணம் அமெரிக்காவே ரஷ்யாவிடம் டீசல் வாங்க முடிவு செய்திருக்கிறது. அமெரிக்காவிடம் டீசல் வாங்கினால் வரி போடுவேன் என மிரட்டி வந்த டிரம்ப் தற்போது ரஷ்யாவிடமே டீசல் வாங்கும் நிலை ஏற்பட்டிருக்கிறது.

ஈரான் மீது அமெரிக்கா தொடங்கிய போர் காரணமாகவே உலகெங்கும் கச்சா எண்ணெய் கிடைப்பதில் தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டு எரிபொருள் தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டிருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
About Writer
மகேந்திரன்
14 ஆண்டுகள் பல்வேறு இணையதள செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர். அரசியல், விளையாட்டு, பொழுதுபோக்கு, ஆன்மிகம், தொழில்நுட்ப செய்திகள் எழுதுவதில் அனுபவம் உள்ளவர்..... Read More
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