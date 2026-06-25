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குடியேற்ற நீதிமன்றத்திக்கு வருபவர்களை கைது செய்யக்கூடாது!.. டிரம்புக்கு செக் வைத்த அமெரிக்க நீதிமன்றம்!..
கடந்த வருடம் அமெரிக்காவின் வாஷிங்டன் நகரில் நடந்த துப்பாக்கிச் சூட்டை காரணம் காட்டி அமெரிக்காவின் தேசிய பாதுகாப்பிற்கு அச்சுறுத்தல் இருப்பதாக சொல்லி அமெரிக்காவின் குடியுரிமை கொள்கைகளில் டிரம்ப் நிர்வாகம் பல மாற்றங்களையும் கட்டுப்பாடுகளையும் கொண்டு வந்தது..
இதையடுத்து அமெரிக்காவில் குடியேறியுள்ள வெளிநாட்டினர் மீது அமெரிக்கா அரசு நடவடிக்கை எடுக்க துவங்கியது. குறிப்பாக அமெரிக்காவில் சட்டவிரோதமாக தங்கியிருப்பதாக சந்தேகிக்கப்படும் குடியேறிகள் தீவிரமாக கைது செய்யப்பட்டு வருகிறார்கள். இதை எதிர்த்து அங்குள்ள குடியேற்ற ஆதரவு அமைப்புகளும், தொழிலாளர் சங்கங்களும் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்தன. இந்த வழக்கில் தீர்ப்பு சொன்ன நீதிமன்றம் டிரம் அரசின் நடவடிக்கை மிகவும் சட்டவிரோதமானது என கண்டித்தது.
ஒரு பக்கம் நீதிமன்றத்திற்கு விசாரணைக்காக வரும் வெளிநாட்டினரை டிரம் அரசு தொடர்ந்து கைது செய்து சிறையில் அடைத்து வந்தது. தற்போது அமெரிக்க நீதிமன்றம் இதற்கு தடை விதித்துள்ளது. இது டிரம்ப் நிர்வாகத்திற்கு பின்னடைவை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது.
இதையடுத்து அமெரிக்காவில் குடியேறியுள்ள வெளிநாட்டினர் மீது அமெரிக்கா அரசு நடவடிக்கை எடுக்க துவங்கியது. குறிப்பாக அமெரிக்காவில் சட்டவிரோதமாக தங்கியிருப்பதாக சந்தேகிக்கப்படும் குடியேறிகள் தீவிரமாக கைது செய்யப்பட்டு வருகிறார்கள். இதை எதிர்த்து அங்குள்ள குடியேற்ற ஆதரவு அமைப்புகளும், தொழிலாளர் சங்கங்களும் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்தன. இந்த வழக்கில் தீர்ப்பு சொன்ன நீதிமன்றம் டிரம் அரசின் நடவடிக்கை மிகவும் சட்டவிரோதமானது என கண்டித்தது.
ஒரு பக்கம் நீதிமன்றத்திற்கு விசாரணைக்காக வரும் வெளிநாட்டினரை டிரம் அரசு தொடர்ந்து கைது செய்து சிறையில் அடைத்து வந்தது. தற்போது அமெரிக்க நீதிமன்றம் இதற்கு தடை விதித்துள்ளது. இது டிரம்ப் நிர்வாகத்திற்கு பின்னடைவை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது.
இனி கூட்டணியே வேண்டாம்.. 234 தொகுதியிலும் உதயசூரியன் தான் போட்டி.. தலைவர் முக ஸ்டாலின் அறிவியுங்கள்: ஆ ராசா
பள்ளிகளுக்குள் வெளியாட்களுக்கு அனுமதி இல்லை.. தலைமை ஆசிரியர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்: மேயர் பிரியா
சென்னை மாநகராட்சியின் கீழ் இயங்கி வரும் பள்ளி வளாகங்களுக்குள் மக்கள் பிரதிநிதிகளான கவுன்சிலர்கள் மற்றும் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் தவிர, வேறு எந்த வெளியாட்களும் உள்ளே செல்லக் கூடாது என்று சென்னை மாநகராட்சி மேயர் பிரியா அதிரடி உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளார். பள்ளிகளின் பாதுகாப்பு மற்றும் மாணவர்களின் கல்விச் சூழலைக் கருத்தில் கொண்டு இந்த கடுமையான விதிமுறை கொண்டுவரப்பட்டுள்ளது.
துரைமுருகன் மற்றும் அவரது மனைவி மீதான லஞ்ச ஒழிப்புத்துறையின் வழக்கு.. நீதிமன்றம் அதிரடி உத்தரவு..
தமிழக முன்னாள் அமைச்சரும், திமுகவின் மூத்த தலைவருமான துரைமுருகன் மற்றும் அவரது மனைவி சாந்தகுமாரி ஆகியோருக்கு எதிரான சொத்துக்குவிப்பு வழக்கை சென்னை நீதிமன்றத்திலிருந்து வேலூர் நீதிமன்றத்திற்கு மாற்ற சென்னை உயர்நீதிமன்றம் மறுப்பு தெரிவித்துள்ளது. இந்த வழக்கை மாற்றக்கோரி தாக்கல் செய்யப்பட்ட மனுவை உயர்நீதிமன்ற நீதிபதி ஜி.கே.இளந்திரையன் அதிரடியாக நிராகரித்துள்ளார்.