புதன், 15 ஏப்ரல் 2026
Written By Siva
Last Updated : புதன், 15 ஏப்ரல் 2026 (17:51 IST)

படுத்து கொண்டே பயணம் செய்யலாம்.. ரயில் போல் விமானங்களில் பெர்த் வசதி.. கட்டணம் ரூ.1.30 லட்சம்

நீண்ட தூர விமான பயணங்களை இனிமையாக்க ஏர் நியூசிலாந்து நிறுவனம் 'ஸ்கைநெஸ்ட்' என்ற புதிய வசதியை அறிமுகம் செய்துள்ளது. 
 
பொதுவாக எகனாமி வகுப்பில் அமர்ந்து கொண்டு மட்டுமே பயணம் செய்ய முடியும் என்ற நிலையை மாற்றி, பயணிகள் படுத்து உறங்குவதற்காக 'பங்க் பெட்' போன்ற சிறிய படுக்கை அறைகளை அந்த நிறுவனம் உருவாக்கியுள்ளது. ஆக்லாந்து மற்றும் நியூயார்க் இடையிலான 17 மணிநேர நீண்ட தூர பயணங்களில் இந்த வசதி முதன்முதலாக அறிமுகமாகிறது.
 
இந்த ஸ்கைநெஸ்ட் பகுதியில் மொத்தம் ஆறு படுக்கைகள் இருக்கும். ஒரு பயணியால் நான்கு மணிநேரம் வரை இதில் படுத்து உறங்க முடியும். ஒவ்வொரு படுக்கையிலும் மென்மையான மெத்தை, தலையணை, போர்வை, USB சார்ஜிங் வசதி மற்றும் தனிமைக்காக திரைச்சீலைகள் உள்ளன. நான்கு மணிநேர உறக்கம் முடிந்தவுடன் தானாகவே விளக்குகள் ஒளிர்வது போலவும், இல்லையெனில் ஊழியர்கள் வந்து எழுப்பும் வகையிலும் இது வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.
 
இதற்கான முன்பதிவு மே 18 முதல் தொடங்குகிறது. எகனாமி வகுப்பு டிக்கெட் விலையுடன் கூடுதலாக இந்திய மதிப்பில் சுமார் ரூ.46,223 செலுத்தினால் இந்த படுக்கை வசதியை பெறலாம். மொத்தமாக ஒரு பயணத்திற்கு சுமார் ரூ.1.30 லட்சம் வரை செலவாகும். 
 
நீண்ட தூர பயணங்களில் ஏற்படும் உடல் சோர்வை தவிர்க்க விரும்பும் எகனாமி வகுப்பு பயணிகளுக்கு இது ஒரு வரப்பிரசாதமாக அமையும்.
 
Edited by Siva

துப்பாக்கி ஏந்தி 50 காவலர்கள்.. 10 ஜீப்பில் பின் தொடர.. விஜய்க்கு பாதுகாப்பு அதிகரிப்பு!...நடிகராக இருந்து அரசியல்வாதியாக மாறியிருப்பவர் விஜய். இவர் துவங்கிய தமிழர் வெற்றிக் கழகம் முதல் முறையாக சட்டமன்ற தேர்தலை சந்திக்கவிருக்கிறது..

டெல்லி ஆட்டோக்களில் டொனால்ட் ட்ரம்ப் படங்கள்: இணையத்தில் வெடித்த விவாதம்!டெல்லியில் ஓடும் ஆட்டோ ரிக்‌ஷாக்கள் சிலவற்றில் அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் ட்ரம்ப்பின் உருவப்படங்கள் ஒட்டப்பட்டிருப்பது போன்ற புகைப்படங்கள் இணையத்தில் வைரலாகி பெரும் விவாதத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளன.

180 சிறுமிகளின் வாழ்க்கையை கெடுத்த 19 வயது இளைஞன்.. புல்டோசர் வைத்து இடிக்கப்பட்ட குற்றவாளி வீடு..!மகாராஷ்டிர மாநிலம் அமராவதி மாவட்டத்தில், 180-க்கும் மேற்பட்ட சிறுமிகளை பாலியல் ரீதியாக துன்புறுத்தியதாக குற்றம் சாட்டப்பட்ட 19 வயது இளைஞன் அயன் அகமது கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.

மீண்டும் பேச்சுவார்த்தைக்கு ஒப்புக்கொண்ட அமெரிக்கா - ஈரான்.. 40 நாடுகள் கொடுத்த அழுத்தமா?மத்திய கிழக்கில் அமெரிக்கா மற்றும் ஈரான் இடையே நிலவும் மோதல் போக்கு, உலக அளவில் பெரும் பொருளாதார பதற்றத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. சமீபத்தில் இஸ்லாமாபாத்தில் நடைபெற்ற அமைதிப் பேச்சுவார்த்தை தோல்வியில் முடிந்ததால், வர்த்தக ரீதியாக முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஹார்முஸ் ஜலசந்தியை இரு நாடுகளும் முற்றுகையிட்டுள்ளன.

வீட்டில் படித்துக்கொண்டிருந்த கல்லூரி மாணவியை வெட்டிய 3 பேர்!.. திருவள்ளூரில் அதிர்ச்சி...திருவள்ளூர் மீஞ்சூரில் மொட்டை மாடியில் படித்துக் கொண்டிருந்த கல்லூரி மாணவியை மூன்று பேர் கொண்ட மர்ம கும்பல் சரமாரியாக வெட்டிய சம்பவம் பேரதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது.

