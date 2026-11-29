2027 கோவிட் காலத்தை விட மோசமாக இருக்கும்.. உணவை சேமித்து கொள்ளுங்கள்.. பொதுமக்களுக்கு எச்சரிக்கை....
கட்டுப்பாடற்ற செயற்கை நுண்ணறிவு தொழில்நுட்பம் அடுத்த ஆண்டு அதாவது 2027ஆம் ஆண்டு கொரோனா பெருந்தொற்றை விட மிகப்பெரிய நெருக்கடியை ஏற்படுத்தக்கூடும் என ஏஐ ஆராய்ச்சியாளர் நிகோலா ஜூர்கோவிக் எச்சரித்துள்ளார். METR நிறுவனத்தின் தொழில்நுட்ப உறுப்பினரான இவர், நன்றி தெரிவிக்கும் நாளையொட்டி தனது குடும்பத்தினருக்கு எழுதிய உருக்கமான கடிதத்தை எக்ஸ் தளத்தில் பகிர்ந்துள்ளார்.
கடுமையான உலகளாவிய விதிமுறைகள் இல்லாவிட்டால், 2027-ஆம் ஆண்டிலேயே ஏஐ மனிதர்களை விட புத்திசாலித்தனமாக மாறி கட்டுப்பாட்டை மீறக்கூடும் என்று அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார். முக்கிய கட்டமைப்புகளை முடக்குவது, உயிரியல் ஆயுதங்களை உருவாக்குவது மற்றும் மனிதர்களின் வேலைவாய்ப்புகளை பறிப்பது போன்ற பேராபத்துகள் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளதாக அவர் அச்சம் தெரிவித்துள்ளார்.
இதன் காரணமாக, ஆன்லைன் வங்கிச்சேவைகள் முடங்கினால் சமாளிக்க தேவையான ரொக்கப்பணத்தையும், இரண்டு வாரங்களுக்கு தேவையான உணவு மற்றும் குடிநீரையும் வீட்டில் சேமித்து வைக்குமாறு தனது குடும்பத்தினருக்கு அவர் அறிவுறுத்தியுள்ளார். ஏஐ போட்டியை கட்டுப்படுத்த உடனடியாக சர்வதேச விதிகளை உருவாக்க வேண்டும் என வலியுறுத்தியுள்ள இவர், ஜெஃப்ரி ஹிண்டன் மற்றும் யோஷுவா பெங்கியோ போன்ற முன்னோடிகளின் எச்சரிக்கைகளையும் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார்.