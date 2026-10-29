ஷேக் ஹசீனாவின் ஆட்சி கவிழ்க்கப்படுவதற்கு முன்பே ரகசிய சதித்திட்டம்.. திடுக்கிடும் தகவல்..
வங்கதேசத்தில் கடந்த 2024 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதம் அப்போதைய பிரதமர் ஷேக் ஹசீனா பதவி விலகுவதற்கு முன்பே, மாணவர் போராட்டக்காரர்களை நோபல் பரிசு பெற்ற முகமது யூனுஸுடன் ரகசியமாக இணைக்க பிரெஞ்சு செய்தி நிறுவனமான ஏஎப்பி பத்திரிகையாளர் உதவியுள்ளதாகத் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. யூனுஸின் முன்னாள் பத்திரிகைச் செயலாளரும், ஏஎப்பி முன்னாள் பணியாளருமான ஷபிகுல் ஆலம் வெளியிட்ட பேஸ்புக் பதிவு மூலம் இந்த திடுக்கிடும் தகவல் வெளிச்சத்திற்கு வந்துள்ளது.
ஷேக் ஹசீனாவின் ஆட்சி கவிழ்க்கப்படுவதற்கு முன்பே, இடைக்கால அரசாங்கத்திற்குத் தலைமை தாங்க முகமது யூனுஸை பாரிஸிலிருந்து டூகா அழைத்து வருவதற்கான திட்டங்கள் ரகசியமாகத் தீட்டப்பட்டுள்ளன.
ஏஎப்பி நிறுவனத்தின் தகவல் சரிபார்ப்புப் பிரிவு ஆசிரியரான கதருதீன் சிஷிர், போராட்டக்காரர்களுக்கும் யூனுஸுக்கும் இடையே ஒரு பாலமாகச் செயல்பட்டு இந்த உயர் மட்டத் திட்டத்தை வெற்றிகரமாக நிறைவேற்றியுள்ளார். ஹசீனா ஆட்சியின் ரகசிய சித்ரவதைக்கூடங்களைச் சுட்டிக்காட்டி, இந்தத் திட்டம் மிகுந்த ஆபத்திற்கு மத்தியில் ரகசியமாக நடத்தப்பட்டதாக ஷபிகுல் ஆலம் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
வங்கதேச அரசியல் மாற்றத்திற்குப் பின்னால் சர்வதேச ஊடகங்களின் பங்கு மற்றும் சதி வேலைகள் குறித்த கேள்விகளை இந்த வெளிப்படுத்தல் தற்போது எழுப்பியுள்ளது.